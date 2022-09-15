На одном информационном сайте я прочитал, что Россия от продажи газа в день получает миллиард евро! Из них половину, полмиллиарда, она тратит на войну в Украине. Неужели это так на самом деле? Значит, за 200 дней войны РФ потратила 100 миллиардов евро?

Дорогое удовольствие, сказал бы я, но даже такую невинную шутку я не могу себе позволить, когда дело касается войны, когда на эти деньги гибнут люди. Когда все, что человеки создавали годами для себя, для родителей, для детей, сыпется, как песочный замок. Когда живешь себе, поживаешь, худо-бедно радуешься бытию, и тут приходит злой серый сосед и рушит тебя. Рушит до основания, а затем… а затем – ничего. И все это за полмиллиарда евро в день.

Господи, сколько хорошего, доброго и вечного можно было бы сделать на эти деньги… А вместо этого… Более несуразную трагедию, трагедию без смысла, без права, я себе не мог представить.

Это война ради войны. Больше ничего. Конечно, в данный момент я говорю про россиян. Украинцы же ведут именно священную войну, народную войну. Войну с агрессором. Долго же Россия шла к тому, чтобы ее стали звать настоящим агрессором, и она, наконец, с успехом дошла до этого. Весь мир, кроме некоторых стран-неудачниц, считает Россию агрессором, и весь мир считает Украину жертвой.

Все время все задаются вопросом, а чем же все может закончиться? Вернее, когда все закончится, что же будет потом? Я не могу не думать на эти темы, которые за последние полгода меня тревожат сильнее, чем всякие мелкие дрязги, которые происходят на моей родине, в Грузии. По сравнению с украинской трагедией наши грузинские дела – это не дела, а делишки.

Я верю в справедливость. Может быть, я все еще живу книжками, где добро побеждает зло, но вот такой я человек. Верю в торжество справедливости. Верю потому, что и в жизни так же, как в книгах, добро всегда побеждает. Добро – это порядок и гуманность, справедливость и милосердие. Все агрессоры рано или поздно проигрывали, и проигрывали с треском. Интересно, в новейшей истории какой-нибудь агрессор не получил по заслугам? Вопрос не риторический, я, правда, не скажу за весь земной шар, я не знаю, что где творится. Последнее, что я помню, когда Ирак напал на Кувейт и поплатился за это. Может, что-то еще было? Не знаю. Если кто знает, напомните.

Подытоживая мое маленькое высокопарное вступление, добавлю, что все агрессоры должны быть преданы суду и после, до конца своей жалкой жизни, смотреть на смену времен года через решетку. А если агрессоры суду не будут преданы, то, считай, – прощай, справедливость, и выходит так, что правды нет на земле. А что там будет выше, сказать не могу. Не был и не знаю.

Каждый день я открываю разные информационные сайты в надежде, что порядок начинает восстанавливаться. Ну, вы понимаете, о чем я. Какие-то вести с фронтов обнадеживают, хотя пока что повода веселиться еще нет.

Я так же, как и, наверное, подавляющее большинство моих близких и дальних друзей, каждый день слушаю выступления разного рода политологов, аналитиков, экспертов и просто умных людей. Иногда эти умные люди вдруг ляпнут такую вещь, что я понимаю: или они проплачены, или информация у них ложная, или же не такие они умные, как бы мне хотелось. Но в основном все они говорят приблизительно одно и то же, с чем мне трудно не согласиться.

Если, говорят они, в каком-то гипотетическом варианте Россия сможет захватить всю Украину, то что же она будет делать потом? Что она потом будет делать с Украиной, ведь должны же быть у нее какие-то планы? Наверное, планы есть, так как Россия, естественно, ориентирована на победу. И что же будет после победы?

Я уже говорил, что захватить Украину – это вообще непредставимый вариант. Но, скажем, захватили. Я говорю, скажем! Знаем, что не захватит, но на миг представим, что такая вещь случилась. А потом что с этой огромной страной делать? Захваченную и оккупированную (к примеру, опять говорю) Украину ведь надо будет восстанавливать – и восстанавливать капитально. И должна будет делать это Россия. Никто из соседей, ни близких, ни дальних, ни очень дальних, помогать России в этом не будет. Ну, может быть, только Северная Корея пришлет России свой привет. Больше ей все равно нечего присылать.

Кстати, после Октябрьского переворота 1917 года американцы помогали голодающей России, своему идеологическому врагу, и помогали очень и очень по-крупному; в общей сложности из США в СССР в 20-е годы прошлого столетия поступило помощи на сто миллионов долларов. А сто миллионов в те годы – это не то что сегодня (для сравнения: в 1920 году на один доллар можно было купить тридцать батончиков шоколадки Хэрши, а сегодня самый дешевый батончик стоит около двух долларов США. Так что ощутите разницу и удивитесь, какие деньги влила тогда Америка в СССР).

Но вот я очень сомневаюсь, чтобы сегодня кто-нибудь будет помогать РФ. Скорее наоборот.

Сегодня весь мир уже отвернулся от России (и правильно сделал), и что, он потом будет ей помогать поднимать оккупированные земли? А поднимать Украину – это тебе не Самачабло (Южная Осетия), восстановление которого, кстати, до сих пор находится в плачевном состоянии, так же, как и некогда прекрасной Абхазии.

Брать Украину на копеечную дотацию, как это произошло все с теми же захваченными территориями (Самачабло, Абхазия, Приднестровье), России будет ой как сложно – Украина огромная, и людей там очень много.

В связи с неизбежным экономическим… если не полным крахом, то упадком, Россия не вытянет Украину. России трудно будет в сегодняшней ситуации себя вытягивать, не то что украинские 600 с половиной тысяч квадратных километров.

И это если забыть про то, что украинцы никогда не сдадутся и начнут такое партизанское движение, что Денис Давыдов обзавидовался бы, будь он жив-здоров. А помогать оружием партизанам опять-таки будет весь мир. В этом у меня нет и тени сомнения.

Так что же, черт возьми, ей, России, там надо?! Просто любовь к разрушению?

В общем, крути ни крути, а Россия во всех случаях побеждена. Она, как я много раз говорил, проиграла уже 24 февраля, когда переступила границы сопредельного и суверенного государства. И все эти умные-неумные эксперты задают один и тот же вопрос – за что воюет Россия?

А я вам скажу: Россия воюет за амбиции только одного человека. Человека, который, если Россия даже совсем экономически развалится, все равно будет сладко кушать и сытно спать. Или сытно кушать и сладко спать. Лично для него в экономическом плане ничего не изменится.

Можно вспомнить блокадный Ленинград, когда люди каждый день гибли от голода и холода, а тот, кому было поручено руководить обороной Ленинграда, не отказывал себе ни в еде и ни в питье.

Я это, естественно, не из собственных домыслов беру, а все вычитал из материалов, которые при нынешнем развитии инновационной техники легко доступны в сети. Писатель-историк Евгений Водолазкин писал, что Жданов в осажденном Ленинграде получал ананасы спецрейсом. А вот цитата из книжки писателя Игоря Атаманенко, внука личного кардиолога Жданова: «В то время как простые ленинградцы получали по 128 граммов хлеба в день, Жданов и его сотоварищи в блокаду ни в чем себе не отказывали. Особенно хорошо это знали врачи, которым подчас приходилось спасать высшую партийную элиту от последствий неумеренных обжорств и возлияний. Бабушка рассказывала, что у него на столе всегда были в изобилии деликатесы и разносолы. Она сама видела, как во время блокады в Смольный привозили и свежие овощи, и живых барашков, и живую птицу».

Хотя есть и другие мнения, например, в своей книге Гаррисон Солсбери описывает жизнь Жданова в те годы и говорит, что питался Жданов чуть лучше, чем простые ленинградцы.

Так кому верить? Почему-то я мало верю Солсбери, хотя, наверное, я просто предвзятый человечище.

Опять повело меня в сторону от генеральной линии. Но мне это простительно, так как человек я ищущий и сомневающийся. Но в то же время опытный и прошедший огонь, воду и медные колчеданы.

И в конце этого чуть-чуть сумбурного текста я задам извечный вопрос: стоила вся эта игра свеч? Неужели мирная жизнь хуже немирной? Сколько нерешенных вопросов стоит перед человечеством, а эти кровопийцы на что тратят человеческие жизни и огромные финансовые ресурсы.

По полмиллиарда евро в день!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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