Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о «земельном вопросе», а именно, о нюансах землепользования. Недавно у президента Алана Гаглоева состоялось совещание с участием городских и районных глав. Во время разговора руководитель администрации поселка Дзау Ванда Тибилова обозначила проблему с арендуемыми сельскохозяйственными угодьями. Она не исключила, что разрешения, которые были выданы ранее администрацией Дзауского района на право аренды, могут быть аннулированы, так как арендованные земли либо простаивают и заполняются мусором, либо разрешения на них вообще выданы незаконно. Глава РГУП «Водоканал» Иван Сиукаев напомнил участникам совещания, что, согласно постановлению правительства, на расстоянии 50 метров от берега запрещено осуществление всякой хозяйственной и иной деятельности. «Эта земля не должна никому принадлежать. Если даже земля выдана, выдачу этой земли можно аннулировать через суд, потому что это – водоохранная зона», – цитирует Сиукаева газета. «Обсуждение на совещании у президента А. Гаглоева проблемы землепользования создало у нас ощущение дежавю. Как будто все это мы уже где-то и когда-то слышали. Только участниками подобного обсуждения были другие лица – эта проблема переходит от одной администрации к другой. Приходится констатировать, что процесс незаконного и нерационального использования земельного фонда республики в новое время принял катастрофический характер», – пишет автор и напоминает, что основополагающий постулат – земля не является частной собственностью – уже стал в Южной Осетии формальностью. «Проблема серьезная. У многих земель по республике давно уже есть свои хозяева. При этом в большинстве своем они ни одного дня не обрабатывались и превратились в заросли. И пока что многочисленные земельные наделы, взятые в аренду и не используемые по назначению, оказываются в центре внимания только во время возгорания разросшегося на них сухостоя…» – заключает автор «Республики».

Газета «Южная Осетия» пишет о переменах вокруг завода строительных материалов. Предприятие по производству стройматериалов на последнем заседании правительства было передано в ведение дорожного ведомства. До этого оно находилось в подчинении комитета промышленности, транспорта и энергетики. В предыдущие годы у заказчиков возникали нарекания и к качеству производимой заводом продукции. В этом году даже пришлось завезти материалы из Северной Осетии. Но ситуацию удалось выправить. «В настоящее время предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию. Это отмечают и потребители, и сами работники завода, – говорит руководитель комитета. – Мы полностью переключились на продукцию нашего ГУПа, это касается в первую очередь брусчатки и бордюров. Качество не уступает тому, что привозили из-за пределов республики», – сказал изданию председатель комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Константин Елдзаров.

* * *

Блогер Сармат Джуссойты пишет в своем телеграм-канале, что большое количество людей из Южной Осетии выехало в последние дни в ЛДНР, чтобы осуществлять охрану гражданских объектов и поддержание общего порядка. Многие ожидают своей очереди во второй волне. Блогер считает, что виной этому ситуация в республике, а именно, новая власть, которая еще не вселила в людей веру в улучшения. «Действующая команда не смогла даже заполнить информационное поле своими планами и анонсами реформ. Понятно, что многое из обещанного она бы не исполнила. Но внушить веру в будущее – одна из практических задач, которые стоят перед любым правительством», – считает блогер.

* * *

Другой блогер, Алан Парастаев, писал про 100 дней президентства. Он комментирует интервью на эту тему с бывшим президентом Леонидом Тибиловым. Оно было опубликовано на сайте комитета информации и печати. В интервью он сказал и о необходимости наказать виновных в нарушении закона и злоупотреблениях властью. Блогер считает, что это может считаться главной дилеммой для новой власти. «Как сохранить стабильность и избежать напряженности, возобновления противостояния в обществе и в то же время добиться справедливого наказания для совершивших противозаконные деяния? Вот, на мой взгляд, сложнейшая задача нынешних властей, без решения которой на удачное завершение этого президентского срока рассчитывать будет трудно, не говоря о перспективе срока второго», – заключает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях