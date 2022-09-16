Новосибирские ученые совместно с абхазскими коллегами обследовали на устойчивость ряд сооружений в Абхазии. Среди них Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гумистинский мост, Сухумский маяк и здание Совмина. «Эхо Кавказа» узнало о результатах.

На днях российские ученые из Новосибирска и сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии обследовали на предмет устойчивости инженерные сооружения на территории республики. Среди объектов изучения были Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гумистинский мост, Сухумский маяк, Абхазский государственный университет и сгоревшее 29 лет назад здание Совета министров Абхазской АССР.

Российских ученых пригласил в Абхазию руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, который рассказал «Эху Кавказа»:

«Наш институт экологии пригласил группу из Научно-исследовательского центра «Экология» новосибирского отделения РАН. Они владеют несколькими очень современными методами диагностики грунтов, свайных оснований, степени насыщенности пластов водой, что очень важно для понимания оползневых процессов, устойчивости зданий, особенно тех, которые находятся на склонах, эффективности дренажных систем. В принципе, это было все вначале нацелено на плотину Гальского водохранилища, ну, а когда мы приступили к работе, тут появились и другие объекты, которые представляют интерес с этой точки зрения. И получили пока предварительный результат, обзор такой, который требует уже в дальнейшем детализации. Так это был пилотный проект, все расходы понесли в основном они, то есть никакой нагрузкой это для госбюджета не стало. Но в дальнейшем, когда потребуется уже детализировать эти изыскания, надо будет думать о заключении конкретных договоров с заинтересованными организациями.

– Что же показали нынешние исследования?

– Ученые исследовали замкнутый периметр вокруг храмового комплекса, собор Святого Пантелеймона в Новом Афоне, колокольню с курантами, жилые строения монахов, обе подпорные стены и оценили устойчивость всех сооружений. Остаточный ресурс комплекса монастыря – 74%, самого собора – 86%. Это очень хорошо для зданий, строившихся во второй половине позапрошлого века на склоне холма».

А вот Сухумский маяк начинает потихоньку падать. Он был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. Здание было изготовлено этой же компанией и собрано в Абхазии по частям за 150 дней. Считается, что остаточный ресурс сооружения – 68%, но, по мнению специалистов, эти данные, скорее всего, завышены, так как он держится еще на натяжных тросах.

Гумистинский мост, который связывает восточную часть Абхазии и столицу с западной, был построен почти век назад и частично пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии – он был подорван со стороны как села Верхняя Эшера, так и Сухума. Ученые прошли с датчиками по всей длине моста и выявили проблемы устойчивости двух опор, которые были заменены после войны. Строительство нового Гумистинского моста, на расстоянии 70 метров от действующего, начнется в 2023 году. После строительства нового моста старый будет закрыт на реконструкцию.

Геофизики также провели оценку бывшего здания Совета министров АССР и действующего Абхазского государственного университета – оба объекта оказались устойчивыми, но имеют определенные риски, связанные как с нарушением целостности несущих конструкций, так и с обводнением грунтов основания. Остаточный ресурс высотного здания Совета министров – 76%. Критичными считаются показатели от 50%.

Уровень воды в Гальском «море» меняется в течение дня. Выяснилось, что возникают проблемы с обходной фильтрацией и обводнениями, что может привести к разрушениям насыпной конструкции дамбы и протечкам.

Я задал Роману Дбару вопрос:

«Я вот помню все послевоенные годы это здание Совмина сгоревшее… Сперва сказали, что его надо сносить однозначно. Потом из Москвы приезжала группа специалистов, вроде бы решили восстанавливать, но все это заглохло… Но как я понял по результатам ваших исследований, смысла восстанавливать нет.

– Наверное, в наше время оставлять там руины до четвертого этажа и что-то надстраивать действительно смысла нет. Сегодня новые материалы, и, если что-то строить, надо начинать с нуля».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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