В Грузии горит крупнейший завод по производству сахара

Ситуация в регионе взрывоопасная, вероятность войны с Грузией достаточно высокая, – заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба после заседания общественного совета при абхазском МИДе.

«Грузинская власть, с одной стороны, делает определенные заявления, но с другой стороны мы смотрим на дела. Дела заключаются в том, что растут контракты по поставке ударных и разведывательных беспилотников, идут консультации с НАТО, активно работает разведка», – сказал Ардзинба.

«С учетом того, что происходит на Украине, с учетом того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, конечно, вероятность войны с Грузией достаточно высокая. Нам нужно, как государству, обеспечивать обороноспособность, твердо стоять, отстаивать наши интересы», – добавил Ардзинба.

По его словам, все эти вопросы будут обсуждены и на заседании абхазского Совбеза, которое состоится в понедельник, 19 сентября.

Как пишет ТАСС, Ардзинба также напомнил, что недавно было заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможности проведения референдума по вопросу открытия второго фронта, после чего «он сказал, что референдума не будет и т.д.».

По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «опасения реальные и это не может не беспокоить».

«Мы должны быть ко всему готовы», – сказал Шамба.

По его словам, в случае начала военных действий Грузию будут поддерживать «все, кто сегодня поддерживает Украину, еще и Азербайджан, и Армения там будут».

«Наш союзник – Россия, и это серьезная поддержка для нас», – подчеркнул он.

Шамба высказался в пользу того, чтобы устанавливать более тесные отношения с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».