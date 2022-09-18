Пелоси в Ереване резко осудила нападения Азербайджана на Армению

Перед этим визитом было совершено нападение на границы Армении, на суверенитет Армении, заявила в Ереване спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении», - заявила высокопоставленный представитель США, выступая с заявлением после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения, напомнила Нэнси Пелоси, добавив: «Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров».

Палата представителей выдвинула резолюцию, осуждающую действия Азербайджана. «Я надеюсь, что мы продвинемся с этой резолюцией. Что касается нашего обязательства в связи с Арменией, мы будем продолжать поддерживать территориальную целостность Армении и будем выступать против любых изменений границ Армении», - в свою очередь подчеркнула сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спийер.

Это первый визит спикера Пелоси в Армению, пишет Радио Азатутюн.

Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях. «Наши основатели в 1787 году предпочли демократию автократии. Из поколения в поколение мы защищали и сохраняли их выбор. Сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».

В результате произошедших 13-14 сентября интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе по подтвержденным данным с армянской стороны, погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.