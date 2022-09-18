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Пелоси и Пашинян коснулись вывода азербайджанских подразделений с территории Армении
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Эту информацию о встрече сообщила правящая партия «Гражданский договор» со ссылкой на премьер-министра.
Посольство США в Ереване сообщило, что спикер Палаты представителей США и члены делегации Конгресса побеседовали с Пашиняном и о других приоритетных вопросах, в частности, о «наших общих обязательствах в направлении продвижения демократии, мира и стабильности в регионе».
«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании Геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друзья Армении. Мы здесь из уважения к Вашему правительству», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, заявила Нэнси Пелоси.
Обратив внимание на то, что Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии, Никол Пашинян выразил надежду, что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН. «И в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», - добавил он.
Никол Пашинян и Нэнси Пелоси коснулись проявленной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.
Согласно Генштабу ВС Армении, после последних столкновений на границе вместо 11-12 километров азербайджанские войска сейчас находятся в 4-4,5 километрах от армянского города Джермук. А премьер-министр Армении с трибуны парламента сообщил, что Азербайджан, помимо 40 квадратных километров, оккупированных в мае 2021 года, после последних событий оккупировал еще 10 квадратных километров территории Армении.
В ходе встречи спикера Палаты представителей Конгресса США с премьер-министром Армении были обсуждены также возможности разблокирования транспортных инфраструктур региона, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Сегодня ранее Нэнси Пелоси принял спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером НС Аленом Симоняном Пелоси решительно осудила нападение Азербайджана на Армению и сообщила, что в Конгрессе готовится законопроект, осуждающий это нападение.
Другие новости дня
Азербайджан осуждает заявления Нэнси Пелоси
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прозвучавшие в Ереване.
«Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы», - заявили в МИД Азербайджана, добавив, что подобные высказывания являются серьезным ударом по нормализации армяно-азербайджанских отношений.
«Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает Радио Пзатутюн.
Высокопоставленный американский представитель в Ереване строго осудила «смертоносные удары и нападения Азербайджана на территорию Армении», отметила, что конфликт не может иметь военного решения, говорила также о мирном и долгосрочном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который, по мнению Баку, уже решен.
Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении являются важными вопросами для США, и Соединенные Штаты хотят оказать действенную поддержку в этом направлении, заявила Нэнси Пелоси.
Yle: Россия перебросила в Украину системы ПВО из-под Петербурга
Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты из окрестностей Санкт-Петербурга. Это утверждает в воскресенье финское издание Yle. Оно публикует спутниковые снимки, свидетельствующие о переброске большого числа систем ПВО из района Санкт-Петербурга в южном направлении.
От Петербурга до границы с Украиной более 1000 километров.
Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Издание оценивает этот район ПВО как один из мощнейших в России. Сейчас несколько из них стоят практически пустыми - на фоне намерения Финляндии вступить в союз НАТО, который в России рассматривают как враждебный.
Как утверждает издание, еще летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к северо-западу от Санкт-Петербурга, исчезли как пусковые установки, так и ракеты. По данным спутниковых снимков, в целом оборудование исчезло в последнее время с 4-х баз. Военный эксперт Марко Эклунд считает, что речь не идет о существенном ослаблении ПВО Санкт-Петербурга, поскольку вывезены были главным образом более старые комплексы С-300, а современные комплексы С-400 остались на своих местах.
Ранее, по словам Эклунда, фиксировалась переброска комплексов С-300 в Украину из других районов России, в частности с базы в Воронеже.
Украинские военные утверждали, что Россия использует в войне ракеты С-300 не только как средства ПВО, но и как ракеты «земля-земля», для ударов по наземным целям.
Члены СПЧ просят разъяснений об отправке заключенных на войну
Шестеро членов Совета по правам человека при президенте России попросили генерального прокурора Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенных, которые направляются воевать в Украину, освобождают из мест лишения свободы.
В обращении, которое подписали члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе, говорится, что, согласно широко распространяемой информации, «сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции». Об этом, в частности, говорилось и в передаче «Бесогон» на телеканале «Россия-1». В обращении отмечается, что, по закону, заключенного могут освободить или на основании помилования президентом, или условно-досрочно по решению суда, или по амнистии решением Госдумы (амнистия в России в последнее время не объявлялась). Авторы письма не понимают, на каком из этих оснований освобождают заключенных для участия в войне в Украине, если информация об их отправке на войну верна.
В последние недели неоднократно публиковались сообщения о том, что заключенных российских колоний, прежде всего строгого режима, где содержатся осужденные за тяжкие преступления, вербуют для участия в войне в Украине в составе так называемой «ЧВК Вагнера», причем вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, которого связывают с этой организацией. На прошлой неделе было опубликовано видео из колонии с участием человека, чрезвычайно похожего на Пригожина, который обещал заключенным помилование за отправку на фронт. Он сам не подтвердил и не опроверг, что на видео именно он, но отметил, что вопрос стоит так или в войне будут участвовать «ЧВК и зэки», или дети задающихся вопросами о правомерности действий вербовщиков россиян.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова со ссылкой на свои источники утверждает, что на войну было завербовано уже более трех тысяч заключенных, многие из них погибли. ФСИН и другие ведомства вербовку не комментировали.
Пелоси и Пашинян обсудили вопросы повестки армяно-американских отношений
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Информацию о встрече сообщает правящая партия «Гражданский договор» со ссылкой на премьер-министра.
Посольство США в Ереване сообщает, что спикер Палаты представителей США и члены делегации Конгресса побеседовали с Пашиняном и о других приоритетных вопросах, в частности, о «наших общих обязательствах в направлении продвижения демократии, мира и стабильности в регионе».
Правительство пока подробностей о встрече не сообщило.
Сегодня ранее Нэнси Пелоси принял спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером НС Аленом Симоняном Пелоси решительно осудила нападение Азербайджана на Армению и сообщила, что в Конгрессе готовится законопроект, осуждающий это нападение.
ЕС может лишить Венгрию 7,5 миллиардов евро
Европейская комиссия в субботу рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, в связи с подозрениями в коррупции и беспокойством относительно верховенства права в стране. Это первый подобный случай в истории ЕС.
Возможность не выделять средства из европейских фондов странам, в которых подрывается верховенство права и демократические принципы, страны ЕС одобрили около 2-х лет назад - несмотря на возражения Венгрии и Польши. Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы бюджета, Йоганнес Ган заявил, что Будапешт должен решить проблемы, которые вызвали вопросы у Еврокомиссии, до 19 ноября. Он обратил внимание прежде всего на недостаточные меры, которые принимают власти Венгрии по борьбе с коррупцией и конфликтами интересов, отметив, что в таких условиях нельзя поручиться за то, что средства ЕС пойдут по назначению.
Многочисленные неправительственные организации, другие страны ЕС, венгерская оппозиция критикуют правительство Виктора Орбана и по другим основаниям - обвиняя его в авторитарных тенденциях, подавлении НКО, ограничении прав ЛГБТ и женщин, подчинению себе судов и СМИ. Европарламент на днях принял резолюцию, в которой констатировал, что Венгрия сейчас перестала быть полноценной демократией и превратилась в «электоральную автократию».
Представитель венгерских властей заявил, что Будапешт намерен выполнить все 17 обязательств, которые он взял на себя в ходе переговоров с Еврокомиссией. Речь идет, помимо прочего, о создании специализированного антикоррупционного агентства, а также внести ряд изменений в законодательство. В Будапеште считают, что этого будет достаточно, чтобы не потерять финансирование.
Виктор Орбан, находящийся у власти более 10 лет, по многим политическим вопросам занимает позицию, отличающуюся от позиции большинства лидеров стран ЕС. Речь идет и об отношении к войне в Украине. Осуждая российскую агрессию, Венгрия отказывается поставлять Киеву оружие, а также критикует санкции ЕС в отношении Москвы, блокируя или пытаясь заблокировать ряд предложений по их ужесточению.
Кыргызстан сообщил о возросшем числе жертв после обстрела границы
Минздрав Кыргызстана сообщил, что число жертв в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября выросло до 46 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.
19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и трансляции в этот день.
МИД Таджикистана сегодня также официально сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио Озоди со ссылкой на свои источники писало, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители.
На фоне обострившегося конфликта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин «призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
- Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.
В Ереване проходят различные акции - с требованием выхода из ОДКБ и приветствующие Пелоси
Граждане с плакатами подобного содержания собрались возле арт-центра «Гафесчян», где Пелоси выступила с речью, а требующие выхода из ОДКБ - на площади Свободы, сообщает Радио Азатутюн.
По случаю визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване проходят различные акции, участники которых приветствуют американского представителя, требуют от США принять меры против агрессии Азербайджана, а также требуют от властей Армении выхода из ОДКБ.
Граждане с плакатами подобного содержания собрались возле арт-центра «Гафесчян», где Пелоси выступила с речью, а требующие выхода из ОДКБ - на площади Свободы.
Этот военный блок, членом которого является Армения, в ответ на просьбу Еревана о помощи направил в Армению мониторинговую группу.
Первая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым вчера провела наблюдение на нескольких участках границы Армении и Азербайджана.
Сидоров сказал, что на армяно-азербайджанской границе, а также на таджикско-киргизской границе возникла неприятная для ОДКБ ситуация.
Первая группа миссии ОДКБ прибыла в Армению два дня назад, а генеральный секретарь организации Станислав Зась прибудет на следующей неделе.
После того, как в начале недели начались интенсивные боевые действия на границе, официальный Ереван обратился в ОДКБ, Совбез ООН и к РФ. ОДКБ приняло решение направить миссию для оценки ситуации на месте.
Через несколько дней после фактического отказа ОДКБ и России оказать военную помощь Армении армянские власти начали на высоком уровне высказывать недовольство структурой и прямо обвинять возглавляемый Россией блок в бездействии.
Президент Грузии заявила, что Россия должна ответить за зверства в Изюме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с категорическим осуждением действий российской стороны в Изюме, назвав их «военным преступлением».
«Решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. На эти военные преступления должен быть дан юридический ответ. Украина не падет и будет мир! #SlavaUkraini», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления. Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте.
Во время наступления украинские войска обнаружили в лесу за городом сотни деревянных крестов, большинство из которых обозначены просто номерами, пишет агентство «Новости-Грузия». В настоящее время в Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения.
Эксперты уже извлекли останки 22 погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, сообщили в Нацполиции Украины. Часть погибших могут также находиться в разрушенных домах, во время оккупации завалы никто не разбирал.
В Москве заявили, что не имеют никакого отношения к страшным находкам в Изюме. Российское правительство все эти месяцы продолжает отрицать нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.
Алла Пугачева попросила Минюст включить ее в ряды «иноагентов»
Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить ее в списки «иностранных агентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», - говорится в обращении Пугачевой к Минюсту.
16 сентября Минюст внес комика Максима Галкина – мужа Аллы Пугачевой – в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома», – обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.
Комментируя позицию актера, в начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Галкин «делал очень плохие заявления». «Ему явно с нами не по пути», - добавил он.
Эрдоган снова требует признать территориальную целостность Азербайджана
Президент Турции сообщил, что 20 сентября собирается отправиться в Азербайджан для участия в открытии аэропорта в Зангелане. Об этом Реджеп Эрдоган сообщил журналистам вчера после состоявшегося в Самарканде саммита, в рамках которого он встретился с президентами России и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.
«Что касается Карабаха, важно, чтобы все страны региона продемонстрировали безоговорочную и четкую поддержку территориальной целостности Азербайджана», - сказал Эрдоган.
Других подробностей о предстоящем визите в данный момент не сообщается.
Сегодня последний полный день народного прощания с Елизаветой II
Сегодня последний день народного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Гроб с ее телом сейчас находится в Вестминстерском дворце, куда выстроилась огромная очередь. Чтобы зайти внутрь, люди ждут по 13 - 13,5 часов. Вход будет открыт до 6:30 понедельника.
Ожидается, что сегодня отдаст дань уважения Елизавете II и президент США Джо Байден. Он прилетел в Лондон накануне ночью в сопровождении первой леди Джилл Байден. После прощания с королевой их ждет прием, организованный королем Карлом III.
Похороны Елизаветы II состоятся завтра. Би-би-си сообщает, что по этому случаю в Лондон могут приехать до 1 млн человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.
Лондон ждет один из самых больших логистических вызовов за его современную историю. Большинство главных улиц в центре города будет перекрыто с пяти утра.
- Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королем Великобритании провозглашен ее сын Чарльз под именем Карл III.
- Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же, как представители Беларуси и Мьянмы. Президент России Владимир Путин ограничился телеграммой с соболезнованиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские официальные лица «и не собирались» участвовать в похоронах.
Путин созвонился с президентами Кыргызстана и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин «призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур по погибшим в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября. Число жертв выросло до 36 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.
Официальной информации о погибших и раненых гражданах Таджикистана нет. Радио «Озоди» со ссылкой на свои источники сообщило, что погибли 39 человек, в том числе мирные жители.
- Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.
В Ростовской области в открытую рекламируют ЧВК «Вагнер» – листовки расклеены у вузов
В городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой частной военной компании «Вагнер» – СМИ связывают ее с известным как «повар Путина» бизнесменом Евгением Пригожиным. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.
За последние несколько дней в людных местах города появились листовки с призывом войти в состав ЧВК «Вагнер», рассказали Кавказ.Реалии в новочеркасском отделении партии «Яблоко». Объявления расклеены на улице Московской и рядом с несколькими вузами.
Указанный в объявлении мобильный номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как «Вагнер».
«Если учитывать сведения о вербовке в исправительном учреждении Новочеркасска, это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города? В курсе ли местное руководство ФСИН о подобном наборе и, если да, то почему бездействует?», - отметили в партии «Яблоко», напомнив, что наемничество является уголовным преступлением и призвав жителей Новочеркасска «не становиться разменной монетой в преступных действиях».
Также активисты из Ростова сообщили Кавказ.Реалии, что в разных местах города появились баннеры с аналогичной рекламой ЧВК «Вагнер». Один из них размещен на Комсомольской площади, на нем аналогичное фото, текст и номер для связи. Такие же листовки развешаны и в Батайске.
В начале сентября предполагаемый руководитель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и командир неофициального формирования Дмитрий Уткин, известный как «Вагнер», посетили как минимум две колонии в Ростовской области, где занимались вербовкой заключенных для участия в войне. Позже появилось и видео предположительно с ним.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в войне в Украине. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990-х годах. Также Пригожин известен дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- До этого в Ростове-на-Дону появились листовки с призывом вступить в «ЧВК Вагнера». О таких случаях правозащитники сообщают с июля.
- В июле стало известно, что вербовщики «ЧВК Вагнера» посетили ИК-1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее, где отправиться на войну якобы согласились 300 заключенных. До этого похожая информация поступала из исправительной колонии № 9 в Шахтах и одного из исправительных учреждений Краснодарского края.
- Заключенного ИК-1 в Адыгее, который рассказал о вербовке правозащитникам, избили, а в колонии прошли масштабные обыски.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания.
Пелоси в Ереване резко осудила нападения Азербайджана на Армению
Перед этим визитом было совершено нападение на границы Армении, на суверенитет Армении, заявила в Ереване спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении», - заявила высокопоставленный представитель США, выступая с заявлением после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.
США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения, напомнила Нэнси Пелоси, добавив: «Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров».
Палата представителей выдвинула резолюцию, осуждающую действия Азербайджана. «Я надеюсь, что мы продвинемся с этой резолюцией. Что касается нашего обязательства в связи с Арменией, мы будем продолжать поддерживать территориальную целостность Армении и будем выступать против любых изменений границ Армении», - в свою очередь подчеркнула сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спийер.
Это первый визит спикера Пелоси в Армению, пишет Радио Азатутюн.
Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях. «Наши основатели в 1787 году предпочли демократию автократии. Из поколения в поколение мы защищали и сохраняли их выбор. Сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».
В результате произошедших 13-14 сентября интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе по подтвержденным данным с армянской стороны, погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.
Премьер-министр Грузии вылетел в США на Генассамблею ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 18 сентября, вылетел в США для участия в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН, сообщила пресс-служба правительства. В составе делегации также глава МИД Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели.
По данным пресс-службы, в ходе визита планируется ряд встреч премьера на высоком уровне, но пока не уточняется, с кем именно.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео, пишет агентство «Новости-Грузия».
Но президент Владимир Зеленский обратится к Генассамблее ООН по видеосвязи, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Украинского ведущего не пустили в Грузию без объяснения причин
Украинский ведущий Роман Дрибной подтвердил, что его не впустили в Грузию в аэропорту Тбилиси, отказав с формулировкой «иные причины».
«Причину отказа во въезде не озвучили, на вопросы ответили, что имеют право не отвечать, а причину увижу на бумаге, которую мне вручат вместе с паспортом. Отправили обратно в Варшаву, уже там отдали паспорт. А в бумаге было написано, что отказано «по другим причинам», - сказал Дрибной агентству «Новости-Грузия».
Он летел в Грузию, чтобы принять участие в серии мероприятий в поддержку Украины, в том числе выставке-продаже работ монахини Сидонии, благотворительной акции в Цинанадали и двух конференциях.
Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе сказал журналистам, что Дрибной летел в Тбилиси по специальному приглашению и имел подтверждающие документы. Отказ во въезде Вашадзе назвал «наглой и антиукраинской акцией» правящей партии.
Власти в Грузии не дали СМИ никаких разъяснений. Ранее Дрибной бывал в Грузии, и проблем на границе не возникало.
BBC: В Польше десятки россиян не могут продлить вид на жительство
Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф «для служебного пользования». Об сообщает русская служба Би-би-си.
Собеседникам издания пришли письма с оповещением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.
В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать заявление в суд на апелляцию. На время рассмотрения дела можно оставаться в Польше.
В 2021 году, по данным Би-би-си, в стране было 6,3 тысячи отказов россиянам в ВНЖ и ПМЖ. С начала военного 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – уже 663.
По словам юристов, отказ в продлении или выдачи ВНЖ на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.
В Армении произошло землетрясение, оно ощущалось в Спитаке и Ванадзоре
Сегодня в 08:04 по ереванскому времени в 5 км к юго-востоку от Спитака зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.0. Как сообщает МЧС Армении, сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось также в городах Спитак и Ванадзор Лорийской области, а также в ряде прилегающих общин силой - 3 балла.
Три человека пострадали в результате ночного обстрела Никополя
В ночь на 18 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии был трижды обстрелян Никопольский район Украины, пострадали три человека. Об этом сообщила украинская служба Радио Свобода со ссылкой на председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
«Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели примерно 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач», – написал Резниченко в телеграмме .
По его словам, произошло возгорание на местном рынке, пожар уже потушен. Также в результате обстрелов был поврежден детский сад, несколько магазинов, парикмахерская и здание местной администрации, – написал председатель ОВА утром 18 сентября.
В ночь на 18 сентября также подверглись атаке населенные пункты Николаевской области. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, 17 сентября, около 23:05 был обстрелян областной центр. По предварительной информации пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Предварительно без жертв и пострадавших.
Продолжились обстрелы и в городе Очаков, – пишет Ким. Тяжелые ранения, по его информации, получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа в интернет.
- Россия отрицает, что ведет против Украины войну на ее территории и называет это «специальной военной операцией». Москва, невзирая на многочисленные доказательства, также отрицает свои атаки на мирных людей и гражданские объекты в Украине.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 11 сентября смогло подтвердить 5827 случаев гибели и 8421 ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.
Председатель парламента Грузии получил приглашение на «Крымскую платформу»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что получил от председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука приглашение на форум «Крымская платформа», который пройдет в Хорватии 25 октября, пишет SOVA.
Папуашвили отметил, что поддерживает связь с украинским коллегой.
«В том числе очень интенсивный контакт поддерживается между Группами дружбы в украинской Раде и грузинском парламенте, происходит обмен информацией. Отношения очень теплые и дружеские, как это и должно быть между Украиной и Грузией. Мы видим, что есть определенные отклонения и у этого есть определенные причины, но главное, что Грузия поддерживает Украину сильнее, чем могла бы другая страна, находясь в нашей ситуации. В Украине есть политики, которые заинтересованы в теплых отношениях между Грузией и Украиной, и эти отношения действительно существуют», - сказал Папуашвили.
Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военнослужащих
Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщило, что армянской стороне переданы тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на границе 12-14 сентября.
Министерство обороны Армении позднее в беседе с «Арменпресс» подтвердило эту информацию.
До сих пор армянская сторона сообщила о 135 подтвержденных погибших военнослужащих, а Азербайджан - о 79.
Иранцы протестуют после гибели 22-летней правозащитницы
В Иране сотни людей вышли на протесты после гибели правозащитницы Махсы Амини. Демонстрации проходят в столице страны Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Сагез в иранском Курдистане, где ее похоронили. Протест поддержали и в других городах. Демонстранты скандируют: «Смерть диктатору!», женщины срывают с себя хиджабы. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам. По сообщению Сети прав человека в Курдистане, пострадало не менее 15 человек.
22-летняя Махса Амини выступала в защиту прав женщин. Она принадлежала к курдскому национальному меньшинству, которое подвергается преследованиям в Иране. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована в состоянии комы; в пятницу, 16 сентября, было объявлено о ее смерти.
Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция нравов задержала ее за появление на улице без хиджаба.
- В последнее время Иран усиливает репрессии против несогласных с консервативным режимом, в том числе борцами за права женщин. Ужесточаются и репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к политическому активизму – например, смертные казни за супружескую измену или за самооборону в ситуации домашнего насилия.
В Белграде 64 человека арестованы на несогласованном ЛГБТ+ прайде
Как минимум 64 человека в субботу были арестованы в Белграде на ЛГБТ+ прайде, который прошел вопреки запрету властей. Большинство арестованных - активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией. Прайд проходил в Белграде ежегодно, но в этом году не был согласован Министерством внутренних дел Сербии из-за массовых протестов правых активистов и религиозной части населения. Тем не менее, сербское ЛГБТ+ сообщество решило провести марш и без согласования.
Прайд в Белграде должен был ознаменовать окончание «Недели европрайда» - серии акций за права ЛГБТ+, которые проводятся в разных городах Европы. Однако в августе президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене мероприятия. Он заявил, что признает угрозу правам ЛГБТ+ сообщества в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
В ходе прайда на его участников пытались нападать правые экстремисты и футбольные фанаты. Они составили большинство задержанных. Десять полицейских получили легкие телесные повреждения.
В прайде приняли участие иностранные дипломаты, работающие в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сказал, что пришел поддержать ЛГБТ+ сообщество. «Мы все - братья и сестры, дети Божьи. Это важный день для солидарности и для этой страны,» - заявил он. Ранее диппредставительства более чем 20 стран, включая США, Великобританию и Францию, обращались к властям Сербии с просьбой отменить запрет на проведение прайда.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, сказала, что гордится, что во время прайда, как и за всю прайд-неделю, не случилось серьезных инцидентов. Она выразила уверенность, что таковым и должен быть образ современных Белграда и Сербии.
- Первый ЛГБТ+ прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических и ультраправых группировок. На следующем марше, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
- Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Для достижения этой цели Еврокомиссия требует, чтобы страна пересмотрела многие свои законы, в том числе и те, что касаются прав человека и прав меньшинств.
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном, сообщает Радио Азатутюн.
Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.
Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил журналистам, что ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, передает РИА Новости.
По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. «Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», - подчеркнул он.
«Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы», - отметил Анатолий Сидоров.
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