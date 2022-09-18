Пелоси и Пашинян коснулись вывода азербайджанских подразделений с территории Армении

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Эту информацию о встрече сообщила правящая партия «Гражданский договор» со ссылкой на премьер-министра.

Посольство США в Ереване сообщило, что спикер Палаты представителей США и члены делегации Конгресса побеседовали с Пашиняном и о других приоритетных вопросах, в частности, о «наших общих обязательствах в направлении продвижения демократии, мира и стабильности в регионе».

«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании Геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друзья Армении. Мы здесь из уважения к Вашему правительству», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, заявила Нэнси Пелоси.

Обратив внимание на то, что Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии, Никол Пашинян выразил надежду, что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН. «И в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», - добавил он.

Никол Пашинян и Нэнси Пелоси коснулись проявленной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.

Согласно Генштабу ВС Армении, после последних столкновений на границе вместо 11-12 километров азербайджанские войска сейчас находятся в 4-4,5 километрах от армянского города Джермук. А премьер-министр Армении с трибуны парламента сообщил, что Азербайджан, помимо 40 квадратных километров, оккупированных в мае 2021 года, после последних событий оккупировал еще 10 квадратных километров территории Армении.

В ходе встречи спикера Палаты представителей Конгресса США с премьер-министром Армении были обсуждены также возможности разблокирования транспортных инфраструктур региона, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сегодня ранее Нэнси Пелоси принял спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером НС Аленом Симоняном Пелоси решительно осудила нападение Азербайджана на Армению и сообщила, что в Конгрессе готовится законопроект, осуждающий это нападение.