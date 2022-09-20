Обзор грузинской прессы

«Общество не готово к «горячей осени», – так политолог Вахтанг Дзабирадзе комментирует планы части оппозиции, анонсирующей массовые акции в Грузии. Население сейчас более инертное, нежели было весной, а оппоненты властей до сих пор не разработали стратегический план, говорит респондент газеты «Квирис палитра». Кроме того, оппозиция не предлагает гражданам ничего нового, лишь продолжает на протяжении двух лет говорить о необходимости проведения внеочередных выборов, заявляет Дзабирадзе.

«Планы и требования оппозиции не согласуются с призывами наших партнеров. С одной стороны, они критикуют правительство за то, что оно не учитывает их мнения, а с другой стороны, сами делают то же самое… Когда они призывают людей выходить на улицы, что нового они предлагают им? Что изменилось в политической среде? Единственная цель оппозиции – заручиться поддержкой радикальной части электората. В «Национальном движении» идет борьба за первенство. Фигура Саакашвили политически поблекла настолько, что его будущее неопределенно. Нереальные заявления делаются для того, чтобы заполучить радикальную часть электората. И, судя по всему, этого желает Мелия», – продолжает респондент издания.

До сих пор оппозиционер был «умереннее», чем его более радикальные однопартийцы. Однако после того, как Саакашвили потерял интерес к грузинской политике, Мелия принялся анонсировать «жаркую осень», что, по мнению Дзабирадзе, не что иное, как борьба за место политического преемника экс-президента. Однако воспользоваться темой досрочных выборов, чтобы запустить новую протестную волну, оппозиции не удастся, считает политолог, поскольку при нестабильной ситуации внутри страны и за ее пределами большинство граждан страны не хочет напряженности, заявил респондент «Квирис палитра».

Дело Гогашвили показало, насколько политизирована Служба государственной безопасности Грузии, заявил в интервью информационному интернет-агентству interpressnews специалист в области безопасности, соавтор книги «Анатомия гибридных войн» Андро Гоциридзе. Во-первых, случай показал, что людей назначают на службу по политической принадлежности, более того, без какого-либо отбора Гогашвили смог дослужиться до замглавы СГБ Грузии, говорит респондент издания. Во-вторых, за время пребывания на посту, по версии самих представителей правящей партии, он нелегально накопил солидное имущество и собрал оперативные данные и секретные материалы, что должны были предотвратить в самом СГБ, говорит Гоциридзе:

«Теперь, когда он обиделся на систему, он поэтапно говорит то ложь, то правду, которые в любом случае наносят огромный ущерб как спецслужбе, так и отношениям с соседями, стратегическими партнерами… Почему в свое время никто не заинтересовался, насколько законно полученное Гогашвили имущество? Как он поднялся по иерархической лестнице? Ответ один – потому, что его рекомендовала партия, и он осуществлял политическую функцию. Так почему сейчас не призывают к политической или даже уголовной ответственности тогдашнее руководство? Удивительно во всем этом только то, что правительство не собирается брать на себя ответственность за это и приносить элементарные извинения. Как спецслужба допустила, чтобы этот процесс шел годами, когда существуют все правовые, нормативные, технические средства для его предотвращения?»

Гоциридзе подчеркивает: все темы, поднятые бывшим замглавы СГБ Сосо Гогашвили, должны быть изучены. Однако оппозиция и СМИ должны заинтересоваться и вопросом эффективности Службы госбезопасности страны, чего не происходит. Сами же власти в условиях отсутствия самокритики говорить на эту тему не решатся.

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Почти килограмм золота – монеты, кольца, часы, и 36 000 долларов вынесли грабители из дома протоиерея Теймураза Беришвили, расположенного в тбилисском районе Мтацминда, сообщает телекомпания «Пирвели». Священнослужитель утверждает, что золото планировалось переплавить и использовать для создания церковной посуды, а деньги он копил на приобретение автомобиля для поездок в горные регионы. Грабители не тронули огнестрельное оружие: револьверы, пистолеты и карабины. На вопрос журналиста, зачем ему столько оружия, священник ответил: «Для охоты и защиты от разбойников». Между тем Теймураз Беришвили не скрывает, что в свое время «жил уличной жизнью» и до сих пор общается с представителями криминального мира.

«В мой дом воры не зашли бы, поскольку воры знают, куда можно заходить. У воров есть свои правила… я сам вырос на улице», – заявил протоиерей в интервью телеканалу.

Как сообщает МВД, в краже участвовали трое человек, один из них уже задержан, в его доме был найден один из похищенных предметов. Суд приговорил его к семи годам заключения. Тем временем мать осужденного и его адвокат утверждают, что полицейские «подложили» ему эту вещь, при этом отпечатков пальцев задержанного на предмете обнаружено не было.

Священнослужитель утверждает, что знает, кто его ограбил, однако называть имена причастных к преступлению не собирается.

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