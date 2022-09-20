Гражданская, социальная и политическая поэзия звучала на культурной площадке «Склад» в Сухуме. Наряду со стихами известных современных российских поэтов здесь читали стихотворения Даура Зантария, Владимира Анкваба, Дмитрия Габелия. Одно из них называлось «Пицундская сосна» и отсылало слушателей к политическим баталиям сегодняшнего дня.
На культурной площадке «Склад» прошел поэтический вечер. Его провели авторы проекта #несвободный_микрофон поэты Антон Очиров (Сухум) и Тимофей Дунченко (Санкт-Петербург). В вечере принял участие абхазский поэт и главный редактор отдела поэзии журнала «Алашара» Дмитрий Габелия. Вечер транслировался на YouTube в онлайн-формате.
В рамках проекта #несвободный_микрофон Антон Очиров и Тимофей Дунченко проводят еженедельные стримы на YouTube на темы современной поэзии, ведущие читают разные поэтические тексты, приглашают гостей и общаются в свободном формате.
О сути прошедшего вечера рассказал сухумский поэт и один из координаторов площадки SKLAD Антон Очиров:
«Тимофей приехал в Абхазию и предложил устроить вечер на SKLAD в таком гибридном формате, и мы просто провели этот вечер. Мне хотелось озвучить, что сейчас в Абхазии стали проводить поэтические вечера. Но, как правило, это вечера очень камерной лирики, любовной лирики, какого-то такого личного лирического опыта. И поэзия считается чем-то высоким, разговором о любви или о красоте, или о каких-то личных переживаниях. А мне хотелось показать, что существует традиция гражданской, политической и социальной поэзии, поэзии, которая может нести на себе исторический опыт, социально-политический опыт и немножко озвучить эти тексты из русской поэзии. Это были стихи как классиков, так и современников, но в общем-то достаточно признанных авторов. Даже такой суперрадикальный текст Марии Малиновской, который был написан этим летом и который мы прочли, это текст тоже очень признанного автора, несмотря на всю его радикальность, потому что Мария Малиновская – это автор, переведенный на многие языки, лауреат премии «Поэзия» прошлого года».
Антон Очиров и Тимофей Дунченко наряду с другими авторами прочитали сухумской публике стихи Елены Фанайловой, которая является журналистом Радио Свобода. По словам Антона Очирова, там работали многие известные поэты, литераторы и издатели:
«Это давняя история, она еще советских времен длится, что в редакции Радио Свобода было достаточное количество известных русских поэтов, которые работали и работают. Это Игорь Померанцев, Елена Фанайлова – один из самых крупных русских поэтов, она долгое время является журналистом Радио Свобода. Главным редактором пражской редакции Радио Свобода (главным редактором сайта www.svoboda.org - прим. Ред.) является Дмитрий Волчек, он, может быть, не так известен, как поэт, но прекрасно известен как литератор, как издатель «Митиного журнала», который в восьмидесятых годах издавался в Петербурге – Ленинграде, как издатель Kolonna Publications, благодаря которому на русском языке появлялась современная европейская литература. Это суперизвестные люди, которые делают потрясающую работу в качестве русских писателей».
Абхазский поэт Дмитрий Габелия на вечере читал стихи Даура Зантария, Владимира Анкваба, свои. Он пояснил, с чем связан выбор их тематики:
«Очень приятно, что к нам приехал Тимофей, я с удовольствием принял участие в этом вечере, и, чтобы сделать его интересным, Антон предложил мне прочитать абхазские тексты и их переводы на русский язык, насколько возможно приблизиться к контексту сегодняшнего протеста и связанные с темой Пицунды, с этой госдачей. И мне это было важно, потому что я в этом контексте пребываю все это время и все эти месяцы и, наверное, еще долго буду пребывать, пока эта ситуация не разрешится. Конфликт есть в каждом из нас, особенно в тех, кто занимается творчеством. Без этого не может быть никакого текста, и поэтому я прочитал текст Владимира Анкваба «Пицундская сосна». Мне кажется, что этот текст несет в себе все те сигналы, которые звучат в нас и сегодня особенно».
Стихотворение вызвало теплый отклик у слушателей, но все сошлись на мнении, что абхазский оригинал звучит более проникновенно, а перевод остался в рамках стандартной советской поэзии:
«Над устьем Бзыби пел пастух в лагуне, и эхо вдаль несло его слова,
Готовил он пушистый сыр сулугуни, он был величиною с жернова.
И тучи пчел вершили путь высотный, лишь на закате улей затихал,
И сладкий мед, переполняя соты, по стенкам улей каплями стекал.
Абхазы тут хозяевами были, у синих волн шумели города,
Но из-за моря плыли, плыли, плыли тяжелые разбойные суда.
Абхазцев бури гнули, не согнули, враги до нитки грабили народ,
Грузили на фелюги сыр сулугуни, из улей выгребали воск и мед.
И грабили самшитовую рощу, и вырубали гордую сосну,
И все, что можно, обращали в ношу и уносили в дальнюю страну.
Пицундская сосна – тому свидетель, ты видела, сосна, как в эти дни
Отцов погибших заменяли дети, но попадали под сабли и они.
Сражение у ног твоих шумело предсмертным стоном, под свистом клинков,
И верю, если б только ты сумела, ты б рухнула, чтоб раздавить врагов.
Тебя лихое горе не спалило, а сколько раз безжалостно остры
В твое литое тело исполина заморские врубались топоры.
Как ты сегодня ярко нарядилась, смешав густую зелень с синевой,
Стоишь, как будто бы вчера родилась, хотя столетья за твоей спиной.
Стоишь ты гордо, подпирая склоны, с твоих высот не слышен шум шагов,
И молодая крона, как корона, касается пушистых облаков.
Бурлит в тебе земли абхазской сила, ты не по дням, а по часам растешь,
Но прошлое за далью лет забыла, а вот меня оно бросает в дрожь.
Сияет солнце на смолистых ветках, и годы, годы долгие не в счет,
И знаю, кровь моих упрямых предков в твоих корнях, в твоих ветвях течет».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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