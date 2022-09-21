Соцсети и СМИ: россияне раскупают авиабилеты в Грузию, Армению, Турцию

После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, россияне начали массово раскупать авиабилеты из Москвы в Турцию, Армению и Грузию. Об этом пишут пользователи соцсетей и ряд российских СМИ.

Издание «Вёрстка», сообщило, что прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван были недоступны уже через несколько минут после выступления Путина.

«Ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану. Варианты с пересадками ещё есть», – пишет издание.

Отметим, что после начала российского вторжения в Украину из России прямым рейсом можно улететь лишь в ограниченное число стран. Прямых рейсов из России в Грузию нет с 2020 года. Попасть в Тбилиси из Москвы можно, к примеру, через Армению или Турцию.

По данным портала Aviasales.ru, стоимость билета Москва-Ереван-Тбилиси на 22 сентября сейчас составляет около 100 тысяч рублей (1650 долларов).

Спрос на авиабилеты начал расти еще вчера – после того, как СМИ анонсировали выступления Владимира Путина и Сергея Шойгу.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова пишет, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Агентство также опровергло сообщение, что в РЖД требуют от мужчин призывного возраста справки из военкомата.

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