Седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации засекречен

Один из пунктов подписанного Владимиром Путиным указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» засекречен.

В документе, который опубликован на сайте Кремля, за шестым пунктом следует восьмой.

В версии, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, на нем стоит гриф «для служебного пользования», пишет русская служба Би-би-си.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание седьмого пункта, пишет РИА Новости.

«Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал – 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», – сказал Песков.

Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну в Украину будут призваны 300 тысяч резервистов. Он добавил, что мобилизации «подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт, а это 1% от общего мобилизационного ресурса». Министр обороны заверил, что мобилизация не коснется студентов и срочников.

Однако в указе о мобилизации детально не описаны категории граждан, которые подлежат мобилизации, обращает внимание правозащитник Павел Чиков. По его словам, документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.

«Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – написал Чиков.