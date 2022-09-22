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Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов
19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.
В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Другие новости дня
Концерт Галкина пройдет в Тбилиси в феврале, «Машины Времени» в апреле
Концерт Максима Галкина в Тбилиси пройдёт 11 февраля 2023 года, а «Машины времени» – 7 апреля.
Оба концерта, по информации сервиса продажи билетов Biletebi.ge, состоятся в Тбилисской филармонии.
В концертном зале при этом заявили грузинской службе Радио Свобода, что переговоры о проведении концертов еще не завершены.
В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». 15 сентября стало известно, что концерты все же состоятся.
«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.
16 сентября Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Жена Галкина, Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить и её в списки «иноагентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
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Путин присвоил звание Героя России заподозренному в предательстве комсомольцу из «Молодой гвардии»
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Виктору Третьяковичу. 18-летний комсомолец был убит нацистами в январе 1943 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
"Молодая гвардия" действовала в Ворошиловградской области СССР (сейчас Луганская область Украины) и стала широко известной после публикации одноимённой книги Александра Фадеева. Произведение выдержало десятки переизданий и стало ключевой частью советской мифологии о Второй мировой, в честь героев книги назвали город, корабли, пионерские отряды и школы, переименовывали улицы, им устанавливали памятники и монументы.
Третьякович в произведении не упоминается, его черты носит собирательный образ персонажа-предателя. Комсомолец был заподозрен в даче показаний на соратников и не был посмертно награждён званием Героя Советского Союза, в отличие от других членов организации. Позднее его реабилитировали.
С чем связано решение Путина в указе не объяснено. В городе Краснодоне Луганской области действует музей, посвященный молодогвардейскому подполью. Город находится под контролем пророссийских сепаратистов, в четверг в нём начнётся голосование о присоединении региона к России.
Оно проводится вопреки законодательству Украины, Киев заявлял, что не будет признавать результаты. Против организации голосования, которые сепаратистские власти и Москва называют референдум выступили представители стран Запада и международных организаций.
Кроме его несоответствия законам Украины отмечается, что прозрачное голосование не может быть проведено в условиях войны, бегства значительной части населения и под наблюдением силовых структур сепаратистов и России.
Абхазский МИД: оппоненты намерены сеять панические настроения в обществе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что «оппоненты» используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений.
«Министерство иностранных дел сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений», – заявили в медиацентре абхазского МИДа.
В заявлении не указано, кто подразумевается под «оппонентами». Ранее глава ведомства Инал Ардзинба, говоря о передаче России госдачи «Пицунда», утверждал, что тема «подхватывается и искусственно нагнетаются извне», в том числе и грузинским правительством.
Накануне в соцсетях появилась информация о якобы прозвучавшем заявлении заместителя министра обороны России Николая Панкова о том, что «Абхазию коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан». Позже абхазское Минобороны заявило, что Панков таких слов не говорил, и данная информация является фейком.
Однако вечером военный комиссар самопровозглашенной республики Беслан Тарба фактически повторил те же слова. В интервью Sputnik.Абхазия Тарба отметил, что больше 90% граждан Абхазии являются гражданами России.
«Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание», – сказал военком.
Позже в абхазском Минобороны заявили, что комментарий Беслана Тарба «не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения». В ведомстве говорят, что выполняют «задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».
В Тольятти подожгли дверь городской администрации
Рано утром в Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации. Прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Огонь потушили, площадь пожара составила десять квадратных метров. Поджигателя ищут.
Накануне вечером в Нижнем Новгороде подожгли стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь быстро потушили. Рядом обнаружили осколки разбитого окна и стеклянной бутылки.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – 1% от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 23 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказать Россию
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к делегатам Генеральной ассамблеи ООН предложил пять пунктов "формулы мира", при выполнении которых можно было бы покончить с войной.
Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ и убийства тысяч людей. "Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания… Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказания за пытки и унижения женщин и мужчин. Наказание за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и для всего мира", — заявил президент Украины.
Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности.
Четвертый - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать.
Зеленский призвал продолжать вводить санкции против России, до конца войны изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совете безопасности ООН. Вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. "Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание", - заявил президент Украины, выступая по видеосвязи перед делегатами 77-й Генеральной ассамблеи ООН.
Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения так называемых референдумов в оккупированных российскими военными регионах Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке. Боррель не стал уточнять о каких именно санкциях идёт речь, отметив, что они будут как индивидуальными, так и секторальными.
Борелль также заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину путём поставок военной техники, "насколько это потребуется".
О намерении наращивать военную помощь Украине до тех пор, пока та не победит, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН.
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что Соединённые Штаты хотят окончания войны на справедливых для всех условиях.
В Москве задержанным на протестах вручали повестки в военкомат
В Москве некоторым задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, в отделах полиции вручили повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту "ОВД-Инфо".
Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в ОВД по Можайскому району.
Супруга одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора рассказала "Медиазоне", что её мужу повестку вручал лично военный комиссар, и это снималось на видео. На записи, по её словам, ему заявили, что он не может не принять повестку, потому что он гражданин Российской Федерации, и обязан завтра явиться в военный комиссариат.
Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.
В Воронеже в отделе полиции нескольким задержанным участникам антивоенных протестов выдали повестки в военкомат на 23 сентября. Фото повестки выложил "ОВД-Инфо".
Вчера на акциях против объявленной Владимиром Путиным мобилизации, которые прошли в 38 городах России, были задержаны более 1400 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах полиция действовала особенно жёстко. Участников протестов избивали дубинками, ставили на колени. Среди задержанных есть пострадавшие.
Прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административным или уголовным наказанием, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".
Россия обменяла командиров «Азова» на Виктора Медведчука
Из российского плена освобождены свыше двухсот украинских военных, большинство из них защищали мариупольский завод «Азовсталь». Среди них – командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, боец «Азова» Дмитрий Козацкий, который стал известен своими фотографиями с осаждаемого завода и исполнением под звуки обстрела песни «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Освобождение «азовцев» состоялось в рамках обмена военнопленными с российской стороной, взамен Украина передала, в частности, кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.
Ряд СМИ сообщают, что Россия получила также пятьдесят пять своих военных, среди которых – два старших и шесть младших офицеров. Других подробностей не приводится.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что командиры «Азова» освобождены при участии главы Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас они находятся на территории Турции и останутся там до конца войны - это было одним из условий сделки.
Реджеп Эрдоган заявил, что достигнутые договорённости помогут приблизить конец войны.
Власти России пока не комментировали освобождение пленных и не подтверждали информацию об обмене Виктора Медведчука. В мае в Кремле заявляли, что не собираются менять Медведчука на защитников «Азовстали» . Такая позиция объяснялась тем, что политик имеет украинское гражданство. Кроме того, российские власти анонсировали трибунал над пленными бойцами батальона «Азов». Он должен был состояться в оккупированном Мариуполе.
Медведчук – украинский политик, лидер запрещенной после начала полномасштабного вторжения пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Его задержали в апреле 2022 года, после побега из-под домашнего ареста, где он находился по обвинению в госизмене.
Россия освободила иностранцев, находившихся в плену в «ДНР»
Власти России освободили десять пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть - планировали осудить в так называемой Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Reuters.
По данным агентства, речь идет о пяти гражданах Великобритании, двух гражданах США, а также гражданах Швеции, Хорватии и Марокко. Имена всех освобожденных не называются, известно лишь, что среди них точно есть британец Эйден Эслин, которого приговорили в «ДНР» к смертной казни, и американцы Александр Друке и Энди Хьюн.
Reuters отмечает, что выход на свободу захваченных в плен стал возможен благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Все бывшие пленные уже переправлены на территорию арабского королевства. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала это «чрезвычайно долгожданной новостью».
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны были быть расстреляны. Власти России и «ДНР» заявляли, что обменивать их не будут.
- В среду также стало известно, что из российского плена освобождены несколько украинских военных, защищавших мариупольский завод «Азовсталь», среди них - начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Украинские СМИ сообщают, что их освободили в результате обмена, не приводя подробностей. Власти России также пока не комментировали освобождение пленных.
В ФРГ заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро
В Германии с начала действия санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ее войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии. Чуть больше 1 млрд евро - стоимость движимого имущества, например, яхт, принадлежавших попавшим под санкции российским олигархам. Остальная часть - недвижимость и другие виды активов.
В Минэкономики ФРГ считают это очередным подтверждением значительного влияния санкций на российскую экономику. По оценкам немецких экспертов, в этом году валовой внутренний продукт России упадет как минимум на шесть процентов, а по прогнозам на 2023 год - снизится еще на 1-5%.
- После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолеты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчеркивая, что «военная спецоперация» в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.
Канал «Популярная политика» спросил о мобилизации детей чиновников
Ведущие Youtube-канала «Популярная политика» в среду в прямом эфире дозвонились до людей, которые, как они утверждают, приходятся близкими родственниками высокопоставленным чиновникам Российской Федерации. Представляясь сотрудниками военкомата, они предлагали своим собеседникам явиться на призывные пункты в рамках мобилизации.
Абонент, которого представили как сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая, отказался прийти в военкомат. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», - заявил он и пообещал «решить этот вопрос на другом уровне».
Абонент Алексей Мишустин, представленный как сын премьер-министра России Михаила Мишустина, ответил, что не подлежит мобилизации, поскольку учится в магистратуре Высшей школы экономики, но дополнил, что желания воевать у нег нет, и он хотел бы продолжать заниматься своим образованием.
Артем Чечихин - так зовут внука главы Росгвардии Виктора Золотова - заявил, что уже находится в армии, где проходит срочную службу, и готов выполнять те задачи, которые поставит перед ним командир, но не готов подписать контракт.
Зато Антон Саблин - вероятно, сын депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, - подтвердил готовность прибыть в военкомат и отправиться на фронт.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о словах своего, как утверждается, сына ответил, что не верит, чтобы Николай отказался сделать «единственно правильный выбор» и предположил, что из телефонного разговора «вырезали смысловую часть», хотя звонки транслировались в прямом эфире. Однако он не опроверг, что абонент, до которого дозвонились ведущие - действительно его сын.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в действие 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ее рамках планируется призвать на военную службу 300 тысяч запасников.
Рамзан Кадыров призвал чеченцев убить Ахмеда Закаева в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграме призвал чеченцев, участвующих в войне в Украине, убить председателя правительства непризнанной республики Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Он обратился и к самому Закаеву, пообещав, что не прекратит его преследовать.
Видеообращение Кадырова адресовано не только чеченцам, воюющим в Украине на стороне России, но и добровольцам, воюющим на стороне Украины. Последним в случае убийства ими Закаева он обещает после возвращения в Чечню свободу и обеспеченную жизнь.
Кадыров записал обращение на чеченском языке. Перевод его фрагмента на русский приводит Кавказ.Реалии: "Закаев в зоне конфликта (на территории Украины – Прим. ред.). Кто найдет его, тот должен его уничтожить – если вы убьете выстрелом этого козла и приедете домой, я вас обеспечу свободой и на всю жизнь будет обеспечены… Любой из вас может вернуться в Чечню только при одном условии, или вы снимете штаны с Закаева или выстрелите ему в лоб."
Это не первый случай, когда Кадыров угрожает Закаеву расправой. В январе 2021 года глава Чечни призывал Закаева вернуться на родину, где Кадыров "посадит его в подвал или убьёт выстрелом в лоб", а в декабре обещал "сжечь в синем пламени". В марте 2021 года в Чечне на Закаева было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании и пропаганде терроризма.
Бывший полевой командир, один из лидеров чеченского сепаратистского движения Ахмед Закаев с 2002 года проживает в Великобритании. Откуда у Кадырова информация о его нахождении в данный момент в Украине, глава Чечни не пояснил.
На стороне вооруженных сил Украины воюют несколько подразделений, сформированных выходцами из Чечни: батальон имени Джохара Дудаева и отряд "Бешеная стая" в составе структуры ВСУ, а также батальон имени Шейха Мансура – на правах добровольческого отряда. В июле военные-чеченцы из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова. Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении их командиров.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией.
Президент США: Путин выступил с открытыми ядерными угрозами
Президент России Владимир Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден.
Байден напомнил, что в мире идёт жестокая ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", - отметил президент США.
Байден прокомментировал решение о частичной мобилизации, которая началась сегодня в России, и о референдумах, которые Кремль, по словам президента США, проводит для аннексии части Украины. Вероятное голосование о вхождении в состав России неподконтрольных Киеву территорий Байден назвал бутафорским.
"Путин говорит, что ему пришлось так действовать, потому что Россия оказалась под угрозой, но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", - сказал американский лидер.
Байден осудил российские нападения на украинские гражданские и культурные объекты, а также массовые убийства граждан. "Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства", - отметил президент США.
Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что США хотят окончания войны на справедливых для всех условиях. Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить атаки России на территории стран НАТО, уточнил Байден.
- Утром 21 сентября президент России объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации из-за ситуации с Украиной. Путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство
На антивоенных акциях в России задержаны более тысячи человек
На акция против мобилизации, которые прошли в 38 городах России 21 сентября, были задержаны более 1400 человек. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".
Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (565 человек), Москве (536 человека) и Екатеринбурге (48 человек).
В Москве люди вышли на Старый Арбат. Среди собравшихся было много женщин. Они скандировали лозунги "Жизнь нашим детям!" и "Нет войне!".
Точное количество собравшихся не уточняется, но, судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идёт о нескольких сотнях человек. Они встали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдёргивали участников акции по одному и уводили в автозаки.
В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых также было много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях били митингующих резиновыми дубинками.
В Москве и в Петербурге сотрудники полиции действовали особенно жестко.
На одну из участниц акции в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Всего в городе на акции задержали не менее 40 человек.
В Челябинске задержаны около 30 человек. В Перми и в Уфе - более 20 задержанных в каждом городе.
Задержания прошли также в Красноярске, Твери, Воронеже, Краснодаре Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Рязани, Иркутске и других городах.
В МВД РФ отчитались, что "пресекли проведение несанкционированных акций" в нескольких регионах страны. Ведомство также сообщило о задержанных, но не назвало их число.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.
Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.
Ранее депутаты Госдумы приняли новые поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание за отказ контрактников выполнять боевые задачи, дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", ужесточают наказание за дезертирство, а также вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечали, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
В Абхазии продлили срок ареста гражданке Грузии, обвиненной в шпионаже
Гражданке Грузии Кристине Такаландзе на два месяца продлили срок заключения под стражей. Решение 16 сентября принял Сухумский городской суд на основании ходатайства следователя Следственного отдела СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.
«Предварительным следствием установлено, что Такаландзе Кристине Велодиевна, действуя умышленно по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами спецслужбы, в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года занималась реализацией своих преступных намерений, направленных на получение, сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну в отношении объектов разведывательных устремлений Службы государственной безопасности Грузии для создания им возможности дальнейшего использования их в ущерб внешней безопасности, конституционному строю и суверенитету Республики Абхазия», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте сухумского суда.
В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активизирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
Кадыров заявил о задержании женщин на митинге в Грозном
Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном – ранее власти республики отрицали, что акция планируется. Правозащитники сообщали о задержаниях. Глава Чечни косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что у него состоялся разговор с вышедшими на митинг.
По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за годы правления Кадырова акцией против действий местных властей.
Согласно сообщению, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.
«Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, [что] двое из них [отправили] единственных сыновей. Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные. Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – Прим.)», – заявил глава Чечни.
Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег «от европейских организаций».
Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал «врагами народа» и потребовал отправлять в зону боевых действий. Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.
По данным чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, запланированная на 10:00 акция не состоялась, площадь перед мечетью была оцеплена и огорожена мобильным забором. Позже в оппозиционном телеграм-канале 1ADAT появилась информация о задержании женщин, которые стали собираться на площади в 9:30 до официального начала митинга. Сообщалось, что их удерживают в мэрии Грозного, где присутствуют журналисты ЧГТРК «Грозный».
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации «в связи с ситуацией в Украине». Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после президента, заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс», и отметил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов».
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью «демилитаризации и денацификации Украины», что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.
Экс-телеведущая Жанна Агалакова отказалась от российских наград
Бывшая телеведущая российского "Первого канала" Жанна Агалакова объявила, что возвращает все свои российские государственные награды. На своей странице в фейсбуке Агалакова опубликовала фото наград с запиской, адресованной президенту России Владимиру Путину, в которой она заявляет, что правительство Путина "ведет страну к гибели", и что его награды она считает неприемлемыми. На соседнем фото она показала почтовую квитанцию на бандероль с адресом "Москва, Кремль, Владимиру Путину", которой отправила награды и удостоверения к ним.
Жанна Агалакова вела информационные программы на "Первом канале" более 20 лет. Она уволилась после начала вооруженного вторжения России в Украину, назвав работу официальных российских СМИ "зомбированием", и покинула страну. Агалакова была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. Также Агалакова - лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ".
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти России ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей – о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.
Роскомнадзор пообещал блокировать СМИ за дискредитацию мобилизации
Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации, полученной не из официальных источников.
При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в заявлении Роскомнадзора.
Распространение информации из других источников – ложной, по мнению Роскомнадзора, – "влечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", предупреждает ведомство. Из-за того, что практически все сайты работают по шифрованному протоколу HTTPS, заблокировать одну его страницу невозможно – блокируется доступ ко всему ресурсу.
Своё требование Роскомнадзор мотивирует законом. В документе указано, что к запрещённой для публикации относятся среди прочего "призывы к воспрепятствованию использования вооружённых сил России в целях поддержания международного мира и безопасности". Согласно методичкам Минюста, такие высказывания дискредитируют российскую армию.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена.
- С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых "Медуза", DOXA, "Медиазона".
В городах России проходят акции против мобилизации. Есть задержанные
В городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержаний. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на собственных корреспондентов.
В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Они стоят молча, без плакатов. Корреспонденту Сибирь.Реалии они сообщили, что шокированы новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказываются, опасаясь преследования.
В Якутске после объявления о мобилизации вечером 21 сентября на площади в центре собралось несколько человек.
В Иркутске, как сообщает Сибирь.Реалии, были задержаны около 10 человек, всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных - более 30 - по данным ОВД-Инфо, в Томске. Всего на 17.00 мск ОВД-Инфо сообщает о более чем 60 задержанных в примерно 10 городах.
В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек. Полиция призвала убрать плакаты, о задержаниях не сообщалось.
Ранее российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации, а в интернете появилась петиция против частичной и полной мобилизации. На момент написания новости её подписали более 200 тысяч человек.
Прокуратура Москвы пригрозила жителям города административным наказанием и уголовными сроками до 15 лет лишения свободы за участие и организацию митингов или призывы к ним.
В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения референдумов на оккупированных Россией украинских территориях. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на несколько муниципалитетов. Собеседники издания рассказали, что администрации требуют от них по 5–10 человек.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после президента, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.
В Грузии вновь подтвердили, что не введут визовый режим для россиян
Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ частичной военной мобилизации. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Ранее он неоднократно заявлял, что Грузия не введет визовый режим для россиян.
Кобахидзе говорит, что Тбилиси уделяет большое внимание обеспечению государственной безопасности, и ситуация находится под полным контролем.
«Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели», – отметил Кобахидзе.
- Ранее сообщалось, что Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
- Оппозиционные партии и неправительственные организации в августе предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
- Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации в армию или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это «соображениями безопасности».
Немецкая полиция обыскала дома российского миллиардера Алишера Усманова
Немецкая федеральная полиция в среду обыскала несколько объектов недвижимости, предположительно связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, в том числе его виллу на озере Тегернзе в Баварии. Его подозревают в нарушении санкционного режима, сообщили представители следствия на пресс-конференции в Мюнхене.
Обыски прошли в четырёх федеральных землях на 24 объектах, в спецоперации участвовали 250 человек, сообщил представитель прокуратуры. Как считает следствие, Усманов мог нарушить санкции, оплачивая охрану своего имущества охранной компании уже после попадания в санкционный список.
Подозреваемыми, кроме миллиардера, проходят ещё четыре человека, которые предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им, их подозревают в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона. Журнал Der Spiegel утверждает, что миллиардер может подозреваться и в налоговых преступлениях.
69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их от блока требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Заседание абхазского Совбеза пройдет 22 сентября
Заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия под председательством президента Аслана Бжания пройдет завтра, 22 сентября.
По информации пресс-службы абхазского лидера, «на повестке дня – выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности страны».
Ранее о решении провести заседание Совбеза объявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он сказал, что ситуация в регионе взрывоопасная, а вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации засекречен
Один из пунктов подписанного Владимиром Путиным указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» засекречен.
В документе, который опубликован на сайте Кремля, за шестым пунктом следует восьмой.
В версии, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, на нем стоит гриф «для служебного пользования», пишет русская служба Би-би-си.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание седьмого пункта, пишет РИА Новости.
«Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал – 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», – сказал Песков.
Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну в Украину будут призваны 300 тысяч резервистов. Он добавил, что мобилизации «подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт, а это 1% от общего мобилизационного ресурса». Министр обороны заверил, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Однако в указе о мобилизации детально не описаны категории граждан, которые подлежат мобилизации, обращает внимание правозащитник Павел Чиков. По его словам, документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.
«Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – написал Чиков.
В Армении прекратили обслуживание карт «Мир» – СМИ
Армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт «Мир» в республике прекращено. В частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.
В Центральном банке Армении заявили, что армянские коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы в связи с санкциями против РФ.
«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», – заявили в Центральном банке.
Ранее стало известно, что карты «Мир» перестали принимать Народный банк Казахстана («Халык банк») и вьетнамский BIDV – на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России.
19 сентября временно приостановили работу с российской платёжной системой «Мир» два турецких банка – крупнейший частный банк Турции Iş Bankası и DenizBank.
На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой «Мир», которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.
В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.
На сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир», обращает внимание газета «Известия».
Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Обсуждалось подключение к системе Ирана, Мьянмы, Нигерии, Бахрейна, Таиланда, Индии, Азербайджана, Китая, Египта.
«Смерть диктатору!» – в Иране продолжаются протесты
Протестующие в Иране стали выкрикивать политические лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – Великого аятоллу Али Хаменеи. За такие высказывания протестующих могут арестовать, посадить в тюрьму и даже приговорить к смертной казни.
Протесты в Иране, в том числе в столице страны – Тегеране, начались после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. 13 сентября её задержала полиция нравов за распущенный хиджаб, через несколько часов Амини госпитализировали в состоянии комы, а спустя три дня объявили о её смерти из-за "внезапного сердечного приступа".
По сообщениям очевидцев, которые цитирует Управление ООН по правам человека, полицейские били Амини головой об автомобиль и избивали её дубинками. По словам родственников Амини, у неё никогда не было проблем с сердцем, им также не позволили увидеть тело Амини перед похоронами.
Сотни иранцев, среди которых много молодёжи, вышли на улицы Тегерана, Секкеза – родного города девушки и других городов, протестуя против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием.
В ходе протестов несколько женщин сорвали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, две женщины их публично сожгли, ещё как минимум одна протестующая отрезала себе волосы. На некоторых демонстрациях полиция применила слезоточивый газ, гвардейцы избивали протестующих дубинками, слышались звуки стрельбы. Протестующие поджигали шины и бросали камни в полицейских.
Иранские лидеры пообещали провести расследование гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
- Предыдущий президент Ирана Хасан Рухани обвинил полицию нравов в "чрезмерной агрессивности". В 2017 году глава полиции заявил, что женщин больше не будут арестовывать за нарушение дресс-кода.
- Однако с августа 2021 года, с начала президенства Ибрахима Раиси, ситуация вновь ужесточилась. Управление ООН по правам человека сообщает, что полиция нравов оскорбляет молодых женщин, даёт им пощёчины, избивает дубинками и заталкивает в полицейские машины.
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