Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов

На акция против мобилизации, которые прошли в 38 городах России 21 сентября, были задержаны более 1400 человек. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (565 человек), Москве (536 человека) и Екатеринбурге (48 человек).

В Москве люди вышли на Старый Арбат. Среди собравшихся было много женщин. Они скандировали лозунги "Жизнь нашим детям!" и "Нет войне!".

Точное количество собравшихся не уточняется, но, судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идёт о нескольких сотнях человек. Они встали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдёргивали участников акции по одному и уводили в автозаки.

В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых также было много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях били митингующих резиновыми дубинками.

В Москве и в Петербурге сотрудники полиции действовали особенно жестко.

На одну из участниц акции в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Всего в городе на акции задержали не менее 40 человек.

В Челябинске задержаны около 30 человек. В Перми и в Уфе - более 20 задержанных в каждом городе.

Задержания прошли также в Красноярске, Твери, Воронеже, Краснодаре Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Рязани, Иркутске и других городах.

В МВД РФ отчитались, что "пресекли проведение несанкционированных акций" в нескольких регионах страны. Ведомство также сообщило о задержанных, но не назвало их число.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.

Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.

Ранее депутаты Госдумы приняли новые поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание за отказ контрактников выполнять боевые задачи, дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", ужесточают наказание за дезертирство, а также вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.