Страсти по театру

Мой друг из заграницы прислал мне клип – фрагмент открытия в Кузбассе (Кемеровская область, РФ) Первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра».

Я очень люблю театр. Моя вторая, к сожалению, нереализованная профессия связана именно с театром, и потому я с жадностью слежу за новинками театральной жизни. Слежу не только у себя на родине, но и стараюсь за ее пределами узнать, что, где и когда творится интересного и театрального.

Театр – уникальный жанр. Хотя, наверное, я сказал банальность, так как все жанры искусства уникальные. Но фишка театра состоит в том, что там действо создается прямо перед тобой. Вживую. Его даже можно потрогать руками, но, боюсь, это будет неправильно расценено. Так что не советую во время спектакля лезть на сцену и обниматься с полюбившимся артистом.

Это я шучу.

Не буду оригинальным, если скажу, что спектакль надо смотреть только в театре. По телевидению, в записи, эффект присутствия, естественно, отсутствует и впечатление не то. Конечно, интересно даже в записи посмотреть спектакли великих мастеров, но… но многое теряется.

И поэтому, когда я узнаю, что там или тут творится что-то театральное, я радуюсь.

В старое время, когда бомбы не падали и человеческая жизнь не зависела от подневольных военных, я бы порадовался за кемеровчан, которые в течение 50 дней будут наслаждаться всеми жанрами театрального искусства.

Но сейчас, в это тревожное и трепетное время меня больше интересуют вести с театра военных действий, чем с подмостков. Но это, как говорится, мои проблемы. Наверное, у жителей Кузбасса свой взгляд на данные события, и поэтому они решили, что проводить Первый Международный фестиваль надо именно в этом сентябре. Важно то, что фестиваль международный и зарубежные деятели театрального искусства тоже выразили желание порадовать кемеровчан своими сценическими вкусностями. Я поинтересовался, кто же из международных приезжает в Кемеровскую область? Оказалось, это «Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Казахстан и другие страны». Наверное, под другими странами подразумеваются Северная Корея и Эритрея. Хотя, не знаю.

Так вот, товарищ мне прислал небольшой ролик с фрагментом торжественного открытия фестиваля. Я внимательно посмотрел этот ролик, и скажу вам, что послевкусие осталось неоднозначное.

Ведущий, вечно юный Дмитрий Харатьян воодушевленно объявил очередной номер:

– Главное, чтобы это действие вызвало у зрителей эстетическое наслаждение и позитивное настроение… в театральном эксперименте участвуют Любовь Ефимова и спортсмены Федерации бодибилдинга Кузбасса.

Услышав про спортсменов, я навострил ушки.

На сцену вышла пышная дама, вся из себя вокалистичная и величавая, ну, стандартная оперная певица. Весьма эффектная и лицом, и фигурой. Она статично развела руки и с воодушевлением запела любимый мой романс Алябьева «Соловей». Я не очень люблю жанр романса, но «Соловей» – это особый случай. Очень он мне нравится, и я его переслушал в исполнении разных певиц. Эффектная мелодия и шикарный финал.

Так вот, когда Любовь своим грудным голосом запела «Соловья», я подумал, а причем тут спортсмены-бодибилдеры? Не ошибся ли ведущий, вечно юный Дмитрий Харатьян?

Но нет! В процессе пения из-за кулис стали выползать полуголые бодибилдеры.

А что бодибилдер на сцене может делать? Конечно, он делает то, что умеет, – а умеет он только демонстрировать свои напряженные бицепсы, трицепсы, «мышцы крепкие спины» и все остальное, что они накачивают годами с помощью нездоровых добавок к питанию.

И вот Любовь Ефимова поет, заливается соловьем, а бодибилдеры водят вокруг нее хоровод и демонстрируют публике свои накаченные телеса.

Ребята, я за свою жизнь много чего повидал такого, что давало повод испытывать испанский стыд. Мне так вдруг стало неловко за происходящее. Я на мгновение забыл, что сижу дома, перед монитором, на мне треники, пузырящиеся на коленях, происходящее действо ко мне никакого отношения не имеет и все это творится далеко-далеко.

Несоответствие было абсолютное. С таким же успехом можно во время богослужения в храме пускать на стенке мультики с «Ну, погоди». Или жонглировать зажженными свечками. Без разницы. В общем, вы поняли, о чем я.

Я не поленился и покопался в сети, чтобы понять, что творится и по чьей инициативе такой маразм происходит. Оказалось, что идея была предложена организаторам фестиваля Министерством культуры региона. Президент Федерации бодибилдинга области с радостью подхватил инициативу и сказал, что «данное шоу имело глубокий смысл. А именно, зритель должен был увидеть на сцене «симбиоз голоса и тела». Удалось ли передать задумку, председатель не уточнил. Однако он заявил, что после представления публика выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с культуристами. Не удержались перед таким соблазном и участники мероприятия.

Будь я на открытии кузбасского фестиваля, я бы предпочел сфотографироваться с певицей Любовью Ефимовой. Тем более что на фоне бодибилдеров я бы выглядел довольно хило. Но, как говорится, о вкусах не спорят, и суровые кемеровчане предпочли селфиться с накаченными мужиками. Видимо, это им было понятнее и ближе.

Хотел я на этом завершить псевдотеатральную тематику и перейти к обыденным новостям, но тут подоспела новая информация. И уже не с Западной Сибири, а из самой что ни есть наиевропейшей Франции.

В Париже состоялась премьера балета «Ромео и Джульетта» в современной трактовке, в которой главные герои – геи. Постановкой занимался хореограф Бенджамин Мильпье. Теперь на парижских зрителей со сцены смотрят бородатая Джульетта и темнокожий Ромео. Актер, исполнивший роль Джульетты, рассказал, что, когда ему было 15 лет, он мечтал играть Ромео, а теперь играет Джульетту. Это, говорит он, еще более волнительно и сегодня уже никого не должно шокировать, что двое мужчин играют Ромео и Джульетту.

Ну что сказать, ребята? Я ортодоксальный человек, и меня это до сих пор шокирует. Но я с этим борюсь. И еще скажу, что на этом фоне выступление Любови Ефимовой с группой покорных бодибилдеров кажется мне уже совсем приемлемым. И когда я еще пару раз посмотрел кузбасский ролик, он мне показался безобидным и вполне смотрибельным.

Смотреть балет «Ромео и Джульетта» с мужчинами я не буду.

Боюсь.

А вдруг мне это тоже понравится?

P.S. Господа, вам не кажется, что поезд пошел не по той ветке?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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