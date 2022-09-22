Грузинская таможня заявила о бесперебойной работе КПП на границе с Россией

На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.

Видео, в частности с российско-грузинской границы, свидетельствуют о большом скоплении машин. Ранее об этом уже сообщало «Эхо Кавказа».

Накануне вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.

На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надёжный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.

На российско-монгольской границе в Кяхте также выстроилась большая очередь из автомобилей. Люди пытаются через Бурятию уехать из России в Монголию, сообщает телеграм-канал «Кяхта».

В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ - 228 километров. Монголия ближайшее иностранное государство, куда можно попасть из этих городов без визы на автомобиле, поезде или самолёте.

Глава правозащитной организации «Агора» адвокат Павел Чиков опубликовал в своём телеграм-канале фотокопии приказов военных комиссаров из Самарской области, Татарстана и Дагестана. В них солдатам и офицерам запаса, которые пока не получили повестки о мобилизации, временно запрещается покидать свои города и районы без разрешения военкомата.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, утверждает, что власти не планируют закрывать границу до конца так называемых референдумов о присоединении к России в «ДНР» и «ЛНР» и на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, «если будет массовый отток». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в сообщениях о том, что россияне массово стремятся покинуть страну, «много фейков».

Подписывайтесь на нас в соцсетях Facebook

Telegram

Instagram

Twitter

Youtube

«Тюрьма или война»

Вчера в 38 городах России прошли акции протеста против мобилизации. На них были задержаны почти полторы тысячи человек. Некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.

Многие ожидающие повестку россияне поняли, что вскоре могут оказаться перед выбором: тюрьма или война. «Лучший вариант – тюрьма из-за отказа мобилизоваться, – решил один из собеседников Русской службы Би-би-си в Москве. – И даже если смотреть на кейс Навального и богатую историю пыток в России, все равно шанс умереть насаженным на бутылку ниже, чем от пули в лоб. Буду делать что угодно, но на фронт не пойду».

«Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес», – сказал журналистам житель Калининграда.

В Забайкалье полиция и сотрудники военкомата приехали ночью в посёлок Курумкан, чтобы забрать в пункты сбора мужчин, попадающих под мобилизацию, рассказала Сибирь.Реалии местная жительница.

Из посёлка с населением около 6 тысяч человек должны были мобилизовать 700 призывников. Из Тункинского района края ночью вывезли более 100 человек.

«​Научиться бинтовать себя»

Активистка движения «Свободная Бурятия» Виктория Маладаева опубликовала видео, где сотрудник военкомата инструктирует призывников, рассказывая, как изменится их жизнь. «Надо научиться бинтовать себя, оказывать первую медпомощь, потому что люди гибнут от элементарной потери крови. Вопрос серьёзный. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому надо к этому моменту отнестись нормально», – сказал военком. Он также уточнил, что резервистам нужно сесть в автобус, из которого нельзя выходить.

«Тайга.инфо» опубликовала видео прощания с мобилизованными в городе Нерюнгри в Якутии.

После объявления о мобилизации в российских интернет-сервисах стали появляться предложения проконсультировать по отсрочкам от армии. Спустя сутки, обратило внимание РБК, их стали удалять.

В частности, такие объявления были на «Авито», но уже к вечеру 21 сентября по запросу «отсрочка от армии» ничего не находилось.

Окажет ли мобилизация влияние на ход войны?

Эксперты американского Института изучения войны (ISW)считают, что объявленная Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. По их мнению, призыв бойцов из запаса позволит лишь сохранить численность российских войск в Украине на нынешнем уровне, таким образом компенсируя потери на фронте.

Эксперты отмечают, что российские резервисты плохо подготовлены к боевым действиям, поскольку по призыву срок службы в российской армии составляет всего один год, а из-за отсутствия переподготовки после срочной службы быстро теряют навыки.

Дмитрий Песков заявил, что решение о мобилизации связано с тем, что «сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями». О том же говорил накануне и Путин. В НАТО неоднократно подчёркивали, что, несмотря на поставки оружия Украине и другую помощь, которую оказывают этой стране большинство стран союза, не являются стороной конфликта.