Премьер-министр Грузии выступил на 77-й сессии Совета Безопасности ООН

Грузия не позволяет такому вызову как российская оккупация определить свою сущность. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на 77-й сессии Совета Безопасности ООН.

«В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20 процентов наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира», - сказал премьер-министр Грузии.

Гарибашвили отметил, что ООН была создана в 1946 году «чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и защитить суверенитет и территориальную целостность государств - это наш долг и обещание», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня я имею честь представлять Грузию, наш сильный, гордый и свободолюбивый народ, сохранивший свое хрупкое наследие и историю, развиваясь и адаптируясь к геополитическим реалиям 21 века. Тридцать лет назад Грузия стала членом семьи ООН. Сегодня как никогда мы понимаем обязательство защищать общие ценности нашего региона и всего мира, которое мы взяли на себя», - сказал Гарибашвили.

По словам главы правительства, Грузия использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира. Премьер-министр заверил, что «Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности».

Гарибашвили коснулся также темы войны в Украине, заявив, что Грузия стоит рядом с Украиной. «Полномасштабная война России в Украине подрывает территориальную целостность и суверенитет страны, а также Хартию ООН и основополагающие принципы международного права», - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что война в Украине все еще продолжается, и она «не так уж далеко от Грузии».

Гарибашвили сказал, что с начала войны правительство Грузии оказало Украине значительную гуманитарную помощь, отправив в эту страну более 1000 тонн грузов.

«Грузия обеспечивает финансовую помощь и жилье для более чем 32 тысячам украинцев, которые в настоящее время проживают в Грузии», - сказал премьер. Он сообщил, что в системе образования Грузии обучается более 1500 украинских учащихся. Многие из них изучают украинский язык по принятой в Украине стандартной программе.

Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии предложило, присоединилось и поддержало почти 400 резолюций, заявлений, совместных позиций и других инициатив, выдвинутых всеми крупными международными организациями и институтами в поддержку Украины.

«Мы были в числе основных сторонников 76-й резолюции Ассоциации ООН о гуманитарных последствиях агрессии Российской Федерации против Украины», - напомнил Гарибашвили.