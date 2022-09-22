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Премьер-министр Грузии выступил на 77-й сессии Совета Безопасности ООН
Грузия не позволяет такому вызову как российская оккупация определить свою сущность. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на 77-й сессии Совета Безопасности ООН.
«В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20 процентов наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира», - сказал премьер-министр Грузии.
Гарибашвили отметил, что ООН была создана в 1946 году «чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и защитить суверенитет и территориальную целостность государств - это наш долг и обещание», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня я имею честь представлять Грузию, наш сильный, гордый и свободолюбивый народ, сохранивший свое хрупкое наследие и историю, развиваясь и адаптируясь к геополитическим реалиям 21 века. Тридцать лет назад Грузия стала членом семьи ООН. Сегодня как никогда мы понимаем обязательство защищать общие ценности нашего региона и всего мира, которое мы взяли на себя», - сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Грузия использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира. Премьер-министр заверил, что «Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности».
Гарибашвили коснулся также темы войны в Украине, заявив, что Грузия стоит рядом с Украиной. «Полномасштабная война России в Украине подрывает территориальную целостность и суверенитет страны, а также Хартию ООН и основополагающие принципы международного права», - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что война в Украине все еще продолжается, и она «не так уж далеко от Грузии».
Гарибашвили сказал, что с начала войны правительство Грузии оказало Украине значительную гуманитарную помощь, отправив в эту страну более 1000 тонн грузов.
«Грузия обеспечивает финансовую помощь и жилье для более чем 32 тысячам украинцев, которые в настоящее время проживают в Грузии», - сказал премьер. Он сообщил, что в системе образования Грузии обучается более 1500 украинских учащихся. Многие из них изучают украинский язык по принятой в Украине стандартной программе.
Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии предложило, присоединилось и поддержало почти 400 резолюций, заявлений, совместных позиций и других инициатив, выдвинутых всеми крупными международными организациями и институтами в поддержку Украины.
«Мы были в числе основных сторонников 76-й резолюции Ассоциации ООН о гуманитарных последствиях агрессии Российской Федерации против Украины», - напомнил Гарибашвили.
Другие новости дня
Политики Германии призвали принять бегущих от мобилизации россиян
В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России, или которые «с большим личным риском выступают против войны в своей стране». С соответствующим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в ФРГ. Ее поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».
По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.
«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», - сказал также глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.
«Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии», - с таким заявлением выступил в свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране «в связи с ситуацией в Украине». Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооруженных сил, а также имеет определенные военно-учетные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс», и отметил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов».
- После этого в десятках городах России начались протесты против мобилизации. На акциях, которые прошли в среду, были задержаны свыше тысячи человек.
- Кроме того, после выступления Путина в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с 24 сентября, а следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград, появится только 26 сентября. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полет из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.
Посол США: Надеюсь, Грузия будет убежищем для спасающихся от угнетения в России
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан считает, что Грузия должна продолжать принимать тех, кто ищет убежища от российских репрессий, и что сейчас крайне важно удвоить поддержку Украины. Об этом сообщает издание OC Media.
«Полное игнорирование Кремлем международных обязательств и норм привело к ужасным страданиям по всей Украине, как и в Грузии 14 лет назад. Новым и тревожным событием стало то, что российские чиновники и марионеточные власти насильственно переселяют или «фильтруют» население в подконтрольных России районах Украины. Их цель: подавить украинскую идентичность, искоренить сопротивление и заставить оставшееся население подчиняться и подчиняться», - заявила посол.
По словам Дегнан, в рамках «фильтрации», как ее называет российские власти, допрашиваются, задерживаются и насильственно депортируются против их воли сотни тысяч граждан Украины. Посол рассказала, что выжившие после этого люди недавно встретились с высокопоставленным чиновником Госдепартамента США, посетившим Тбилиси. Они поделились душераздирающими рассказами об унижении, допросах и пытках, которым они подверглись, прежде чем попасть в Грузию, где они нашли убежище.
«В Грузии многие из этих выживших нашли помощь, встретили щедрое гостеприимство и сочувствие. Народ Грузии принял этих беженцев, спасающихся от российской агрессии, с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Во главе с гражданским обществом грузины объединились, чтобы ответить на призыв гуманитарной помощью», - сказала Келли Дегнан.
Дипломат подчеркнула, что народ Грузии слишком хорошо понимает человеческую цену российской агрессии, о чем ежедневно напоминает ситуация вдоль де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. По ее словам, за последние 200 лет Россия неоднократно пыталась подавить Грузию – ее язык, религию, традиции, независимость и свободу.
«Мы воздаем должное народу Грузии, который проявил сострадание и щедрую поддержку тем, кто ищет убежища от насилия. Мы надеемся, что Грузия и дальше будет служить убежищем для тех, кто спасается от войны в Украине, а также от угнетения в России и Беларуси. Нет страны, которая могла бы лучше понять их страдания, чем Грузия. Мы вместе – сила в единстве!» - заявила Келли Дегнан.
- Накануне, 21 сентября, вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
- На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надежный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
- На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Совбез ООН проводит заседание по Украине при участии главы МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены «направить ясный сигнал» Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.
В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.
В своем выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чье решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать ее новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. «Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлем всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну», - подчеркнул Блинкен.
Среди прочего, Блинкен также сказал, что Путин «жестоко выселяет» тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты «фиктивных» референдумов о присоединении к России. Голосования собираются провести 23-27 сентября сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью происходящие в Украине события. «Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин - безнаказанность - отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года», - сказал российский министр.
Президент США Джо Байден днем ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идет жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. «Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН», – отметил президент США.
Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что «роза ветров» может развернуться в их сторону. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», - подчеркнул Путин.
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг сообщил о минометном обстреле приграничного села Елизаветовка.
В своем телеграм-канале Старовойт написал, что по селу в Глушковском районе было выпущено семь мин, а с российской стороны был открыт ответный огонь. Обошлось без жертв и значительных разрушений, отметил губернатор.
Реакция украинской стороны на эти сведения не приводится.
Это далеко не первое сообщение курских властей, а также руководства Белгородской области об обстрелах населенных пунктов, находящихся вблизи границы с Украиной, с начала российского вторжения в эту страну в конце февраля. Непосредственно Елизаветовка ранее уже попадала под обстрелы - в конце августа там пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, отмечает РБК.
Президент России Владимир Путин в среду, объявляя частичную мобилизацию, назвал среди причин то, что страна противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть Россию на части. В этой связи он упомянул «наносимые с использованием западного оружия» удары по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии в отношении Украины, называя российские вторжение на территорию соседнего государства ничем не спровоцированным и нарушающим международные принципы суверенитета и территориальной целостности. США, Канада, Великобритания, ЕС ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций, затронувших финансовый и энергетический секторы, а также высшее руководство страны.
Грузинская таможня заявила о бесперебойной работе КПП на границе с Россией
КПП «Казбеги» на грузино-российской границе работает бесперебойно, сообщает сегодня, 22 сентября, Служба доходов Минфина Грузии.
По данным грузинской таможни, в районе Верхнего Ларса «передвижение товаров, автотранспортных средств и осуществление процедур таможенного контроля в отношении лиц, пересекающих государственную границу, осуществляются в полном объеме, 24 часа в сутки, без перерыва».
Также таможня отмечает, что за последние десять дней «не наблюдается резкой разницы/роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации», - сказано в сообщении ведомства.
На фоне объявленной в России военной мобилизации СМИ сообщают о пробках на сухопутной границе России и Грузии из-за большого числа желающих въехать в Грузию.
Жители Кабардино-Балкарии вышли на стихийный митинг против мобилизации
В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – согласно опубликованным телеграм-каналом Astra видеозаписям, на площади перед администрацией собрались несколько десятков людей.
По информации журналистов, глава администрации Хачим Мамхегов пригласил протестующих в местный Дом культуры. Там он, неизвестный человек в военной форме и спикер, который появился позже на сцене, ответили на вопросы – согласно видеозаписи, большую часть присутствующих составляли женщины. Их якобы убеждали отправить родственников на войну в Украину – собравшиеся с этим не соглашались. Беседа шла на кабардинском языке, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В сети появляются сведения о том, как жителей южных и северокавказских регионов собирают в военкоматах в рамках мобилизации для участия в войне в Украине. Сообщается, что в Бабаюртовском районе Дагестана начались волнения из-за мобилизации - протестующие перекрыли федеральную трассу. Baza опубликовала видеозапись, на которой несколько десятков мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. По данным канала ASTRA, сотрудница военкомата пытается убедить их, что это долг перед страной - собравшиеся ответили ей, что это только политика.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписан, заявил президент в ходе обращения к россиянам утром 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.
- В регионах России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным в связи с войной в Украине мобилизации. Сообщается о многочисленных задержаниях и насилии полиции в отношении протестующих. Наиболее многочисленными протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде столиц регионов Урала и Сибири.
Мэр Мелитополя призвал жителей покинуть город через Крым и Грузию
Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров призвал граждан немедленно покинуть территорию города. Он рекомендует использовать маршрут через Крым и Грузию.
«На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают к выезду в сторону Запорожья мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Еще раз обращаюсь ко всем, в первую очередь к мужчинам призывного возраста срочно покинуть временно оккупированную территорию. Враг сегодня говорит, что будет проводить фейковые референдумы. Мы точно знаем, что это ни к чему не приведет. Делается это с одной целью: чтобы использовать наших жителей, как пушечное мясо», – сказал он.
«В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!» – написал Федоров.
Абхазский Совбез обсудил «вопросы обеспечения безопасности»
Под председательством президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Сухуми прошло заседание Совета безопасности.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Василий Лунев представил доклад о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации.
Аслан Бжания сообщил, что намерен в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны.
По итогам заседания Бжания дал госорганам соответствующие поручения, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки. Подробности не сообщаются.
Ранее о решении провести заседание Совбеза сообщил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он сказал, что ситуация в регионе взрывоопасная, а вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Сегодня же организация ветеранов «Аруаа» опубликовала заявление, в котором вновь призвала абхазские власти провести проверку боеготовности всех родов войск.
Анатолий Бибилов прибыл на место обстрела в Донецке
Сепаратисты в Донецке сообщили о шести погибших в результате обстрела рынка в центре города.
На место прибыл экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Он возложил ответственность за обстрел на Украину, назвав произошедшее терактом. Бибилов говорит, что уже довольно долго находится в Донбассе.
«Это чудовищно, это большая трагедия. Уверен, что ни Донецкая Народная Республика, ни Россия не оставит это без ответа. Я не знаю, чем они себя мотивируют, когда обстреливают рынки, магазины. Это действительно чудовищные люди, которые принимают решения», – отметил Бибилов.
Он уверен, что жителей города запугивают для того, чтобы они не приняли участия в т.н. референдумах о вхождении в состав России.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Бибилов создал собственную частную военную компанию, в которую набирают осетинских добровольцев.
- Во втором туре президентских выборов в апреле текущего года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву.
На «Верхнем Ларсе» и других сухопутных погранпунктах в РФ – очереди
На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Видео, в частности с российско-грузинской границы, свидетельствуют о большом скоплении машин. Ранее об этом уже сообщало «Эхо Кавказа».
Накануне вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надёжный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
На российско-монгольской границе в Кяхте также выстроилась большая очередь из автомобилей. Люди пытаются через Бурятию уехать из России в Монголию, сообщает телеграм-канал «Кяхта».
В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ - 228 километров. Монголия ближайшее иностранное государство, куда можно попасть из этих городов без визы на автомобиле, поезде или самолёте.
Глава правозащитной организации «Агора» адвокат Павел Чиков опубликовал в своём телеграм-канале фотокопии приказов военных комиссаров из Самарской области, Татарстана и Дагестана. В них солдатам и офицерам запаса, которые пока не получили повестки о мобилизации, временно запрещается покидать свои города и районы без разрешения военкомата.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, утверждает, что власти не планируют закрывать границу до конца так называемых референдумов о присоединении к России в «ДНР» и «ЛНР» и на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, «если будет массовый отток». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в сообщениях о том, что россияне массово стремятся покинуть страну, «много фейков».
«Тюрьма или война»
Вчера в 38 городах России прошли акции протеста против мобилизации. На них были задержаны почти полторы тысячи человек. Некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.
Многие ожидающие повестку россияне поняли, что вскоре могут оказаться перед выбором: тюрьма или война. «Лучший вариант – тюрьма из-за отказа мобилизоваться, – решил один из собеседников Русской службы Би-би-си в Москве. – И даже если смотреть на кейс Навального и богатую историю пыток в России, все равно шанс умереть насаженным на бутылку ниже, чем от пули в лоб. Буду делать что угодно, но на фронт не пойду».
«Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес», – сказал журналистам житель Калининграда.
В Забайкалье полиция и сотрудники военкомата приехали ночью в посёлок Курумкан, чтобы забрать в пункты сбора мужчин, попадающих под мобилизацию, рассказала Сибирь.Реалии местная жительница.
Из посёлка с населением около 6 тысяч человек должны были мобилизовать 700 призывников. Из Тункинского района края ночью вывезли более 100 человек.
«Научиться бинтовать себя»
Активистка движения «Свободная Бурятия» Виктория Маладаева опубликовала видео, где сотрудник военкомата инструктирует призывников, рассказывая, как изменится их жизнь. «Надо научиться бинтовать себя, оказывать первую медпомощь, потому что люди гибнут от элементарной потери крови. Вопрос серьёзный. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому надо к этому моменту отнестись нормально», – сказал военком. Он также уточнил, что резервистам нужно сесть в автобус, из которого нельзя выходить.
«Тайга.инфо» опубликовала видео прощания с мобилизованными в городе Нерюнгри в Якутии.
После объявления о мобилизации в российских интернет-сервисах стали появляться предложения проконсультировать по отсрочкам от армии. Спустя сутки, обратило внимание РБК, их стали удалять.
В частности, такие объявления были на «Авито», но уже к вечеру 21 сентября по запросу «отсрочка от армии» ничего не находилось.
Окажет ли мобилизация влияние на ход войны?
Эксперты американского Института изучения войны (ISW)считают, что объявленная Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. По их мнению, призыв бойцов из запаса позволит лишь сохранить численность российских войск в Украине на нынешнем уровне, таким образом компенсируя потери на фронте.
Эксперты отмечают, что российские резервисты плохо подготовлены к боевым действиям, поскольку по призыву срок службы в российской армии составляет всего один год, а из-за отсутствия переподготовки после срочной службы быстро теряют навыки.
Дмитрий Песков заявил, что решение о мобилизации связано с тем, что «сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями». О том же говорил накануне и Путин. В НАТО неоднократно подчёркивали, что, несмотря на поставки оружия Украине и другую помощь, которую оказывают этой стране большинство стран союза, не являются стороной конфликта.
Налетчик на филиал «Банка Грузии» хотел сбежать в РФ через Абхазию
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в Кутаиси намеревался сбежать с деньгами в Россию – через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
Грузинская служба Радио Свобода публикует часть показаний Григола Нарсия, который 20 сентября ворвался в отделение «Банка Грузии».
Нарсия взял в заложники сотрудников и посетителей банка, потребовав за их освобождение 2 млн долларов, а также вертолет, российский флаг и удочку. Вечером того же дня в результате спецоперации Нарсиа был задержан, а все заложники освобождены.
В своих показаниях обвиняемый рассказывает, что собирался сбежать с деньгами в Россию через Абхазию. По словам Нарсия, свои требования он озвучил некоему руководителю банка, с которыми связался по телефону одного из заложников. Нарсия утверждает, что он несколько раз связывался с руководством банка.
«С помощью вертолета я хотел пересечь границу Грузии в направлении Абхазии и России. Для этого мне был нужен российский флаг, и удочка, чтобы прикрепить на нее флаг при пересечении границы. Мне сказали, что деньги уже принесли, и спросили, есть ли у меня сумка. Я ответил, что у меня была сумка и я бы смог забрать деньги. В это же время в здание внезапно ворвался спецназ, меня скрутили. Я оказал физическое сопротивление, но им все-таки удалось задержать меня. Нож, гранату, и другие вещи, которые были при мне, я не использовал», – говорится в показаниях Нарсия.
Задержанный также заявляет, что сожалеет о своем поступке, и утверждает, что у него не было сообщников.
«Новая газета. Европа»: 7-й пункт указа позволяет призвать 1 млн человек
Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента.
Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.
«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», – уточнил Песков.
Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.
«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», – уточнил собеседник издания.
Для подтверждения этой информации «Новая газета. Европа» попробовала также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.
Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» навал ложью информацию «Новой газеты. Европа».
Карл Бильдт: люди пытаются покинуть Россию, на границе с Грузией – хаос
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции, ныне сопредседатель аналитического центра – Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт прокомментировал пробки на российско-грузинской границе. Поделившись в своем Twitter видео Радио «Эхо Кавказа», дипломат обратил внимание на то, как россияне массово бегут из страны.
«Огромное количество людей пытаются покинуть Россию. Это – хаос на границе с Грузией. Длинные очереди даже в Монголию, люди просто хотят покинуть страну», – пишет Бильдт.
Очереди в районе КПП «Верхний Ларс – Казбеги» возникли после того, как утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Тысячи россиян стали скупать авиабилеты, а также пытаются покинуть страну наземным путем. Одно из самых популярных направлений – Грузия.
Концерт Галкина пройдет в Тбилиси в феврале, «Машины Времени» в апреле
Концерт Максима Галкина в Тбилиси должен пройти 11 февраля 2023 года, а «Машины времени» – 7 апреля.
Оба концерта, по информации сервиса продажи билетов Biletebi.ge, состоятся в Тбилисской филармонии.
Однако как пишет грузинская служба Радио Свобода, по телефону «горячей линии» концертного зала сообщили, что окончательное соглашение с Максимом Галкиным пока не достигнуто.
В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». 15 сентября стало известно, что концерты все же состоятся.
«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.
16 сентября Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Жена Галкина, Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить и её в списки «иноагентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов
19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.
В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Путин присвоил звание Героя России заподозренному в предательстве комсомольцу из «Молодой гвардии»
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Виктору Третьяковичу. 18-летний комсомолец был убит нацистами в январе 1943 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
"Молодая гвардия" действовала в Ворошиловградской области СССР (сейчас Луганская область Украины) и стала широко известной после публикации одноимённой книги Александра Фадеева. Произведение выдержало десятки переизданий и стало ключевой частью советской мифологии о Второй мировой, в честь героев книги назвали город, корабли, пионерские отряды и школы, переименовывали улицы, им устанавливали памятники и монументы.
Третьякович в произведении не упоминается, его черты носит собирательный образ персонажа-предателя. Комсомолец был заподозрен в даче показаний на соратников и не был посмертно награждён званием Героя Советского Союза, в отличие от других членов организации. Позднее его реабилитировали.
С чем связано решение Путина в указе не объяснено. В городе Краснодоне Луганской области действует музей, посвященный молодогвардейскому подполью. Город находится под контролем пророссийских сепаратистов, в четверг в нём начнётся голосование о присоединении региона к России.
Оно проводится вопреки законодательству Украины, Киев заявлял, что не будет признавать результаты. Против организации голосования, которые сепаратистские власти и Москва называют референдум выступили представители стран Запада и международных организаций.
Кроме его несоответствия законам Украины отмечается, что прозрачное голосование не может быть проведено в условиях войны, бегства значительной части населения и под наблюдением силовых структур сепаратистов и России.
Абхазский МИД: оппоненты намерены сеять панические настроения в обществе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что «оппоненты» используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений.
«Министерство иностранных дел сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений», – заявили в медиацентре абхазского МИДа.
В заявлении не указано, кто подразумевается под «оппонентами». Ранее глава ведомства Инал Ардзинба, говоря о передаче России госдачи «Пицунда», утверждал, что тема «подхватывается и искусственно нагнетаются извне», в том числе и грузинским правительством.
Накануне в соцсетях появилась информация о якобы прозвучавшем заявлении заместителя министра обороны России Николая Панкова о том, что «Абхазию коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан». Позже абхазское Минобороны заявило, что Панков таких слов не говорил, и данная информация является фейком.
Однако вечером военный комиссар самопровозглашенной республики Беслан Тарба фактически повторил те же слова. В интервью Sputnik.Абхазия Тарба отметил, что больше 90% граждан Абхазии являются гражданами России.
«Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание», – сказал военком.
Позже в абхазском Минобороны заявили, что комментарий Беслана Тарба «не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения». В ведомстве говорят, что выполняют «задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».
В Тольятти подожгли дверь городской администрации
Рано утром в Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации. Прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Огонь потушили, площадь пожара составила десять квадратных метров. Поджигателя ищут.
Накануне вечером в Нижнем Новгороде подожгли стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь быстро потушили. Рядом обнаружили осколки разбитого окна и стеклянной бутылки.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – 1% от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 23 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказать Россию
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к делегатам Генеральной ассамблеи ООН предложил пять пунктов "формулы мира", при выполнении которых можно было бы покончить с войной.
Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ и убийства тысяч людей. "Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания… Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказания за пытки и унижения женщин и мужчин. Наказание за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и для всего мира", — заявил президент Украины.
Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности.
Четвертый - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать.
Зеленский призвал продолжать вводить санкции против России, до конца войны изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совете безопасности ООН. Вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. "Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание", - заявил президент Украины, выступая по видеосвязи перед делегатами 77-й Генеральной ассамблеи ООН.
Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения так называемых референдумов в оккупированных российскими военными регионах Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке. Боррель не стал уточнять о каких именно санкциях идёт речь, отметив, что они будут как индивидуальными, так и секторальными.
Борелль также заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину путём поставок военной техники, "насколько это потребуется".
О намерении наращивать военную помощь Украине до тех пор, пока та не победит, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН.
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что Соединённые Штаты хотят окончания войны на справедливых для всех условиях.
В Москве задержанным на протестах вручали повестки в военкомат
В Москве некоторым задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, в отделах полиции вручили повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту "ОВД-Инфо".
Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в ОВД по Можайскому району.
Супруга одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора рассказала "Медиазоне", что её мужу повестку вручал лично военный комиссар, и это снималось на видео. На записи, по её словам, ему заявили, что он не может не принять повестку, потому что он гражданин Российской Федерации, и обязан завтра явиться в военный комиссариат.
Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.
В Воронеже в отделе полиции нескольким задержанным участникам антивоенных протестов выдали повестки в военкомат на 23 сентября. Фото повестки выложил "ОВД-Инфо".
Вчера на акциях против объявленной Владимиром Путиным мобилизации, которые прошли в 38 городах России, были задержаны более 1400 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах полиция действовала особенно жёстко. Участников протестов избивали дубинками, ставили на колени. Среди задержанных есть пострадавшие.
Прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административным или уголовным наказанием, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".
Россия обменяла командиров «Азова» на Виктора Медведчука
Из российского плена освобождены свыше двухсот украинских военных, большинство из них защищали мариупольский завод «Азовсталь». Среди них – командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, боец «Азова» Дмитрий Козацкий, который стал известен своими фотографиями с осаждаемого завода и исполнением под звуки обстрела песни «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Освобождение «азовцев» состоялось в рамках обмена военнопленными с российской стороной, взамен Украина передала, в частности, кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.
Ряд СМИ сообщают, что Россия получила также пятьдесят пять своих военных, среди которых – два старших и шесть младших офицеров. Других подробностей не приводится.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что командиры «Азова» освобождены при участии главы Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас они находятся на территории Турции и останутся там до конца войны - это было одним из условий сделки.
Реджеп Эрдоган заявил, что достигнутые договорённости помогут приблизить конец войны.
Власти России пока не комментировали освобождение пленных и не подтверждали информацию об обмене Виктора Медведчука. В мае в Кремле заявляли, что не собираются менять Медведчука на защитников «Азовстали» . Такая позиция объяснялась тем, что политик имеет украинское гражданство. Кроме того, российские власти анонсировали трибунал над пленными бойцами батальона «Азов». Он должен был состояться в оккупированном Мариуполе.
Медведчук – украинский политик, лидер запрещенной после начала полномасштабного вторжения пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Его задержали в апреле 2022 года, после побега из-под домашнего ареста, где он находился по обвинению в госизмене.
Россия освободила иностранцев, находившихся в плену в «ДНР»
Власти России освободили десять пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть - планировали осудить в так называемой Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Reuters.
По данным агентства, речь идет о пяти гражданах Великобритании, двух гражданах США, а также гражданах Швеции, Хорватии и Марокко. Имена всех освобожденных не называются, известно лишь, что среди них точно есть британец Эйден Эслин, которого приговорили в «ДНР» к смертной казни, и американцы Александр Друке и Энди Хьюн.
Reuters отмечает, что выход на свободу захваченных в плен стал возможен благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Все бывшие пленные уже переправлены на территорию арабского королевства. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала это «чрезвычайно долгожданной новостью».
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны были быть расстреляны. Власти России и «ДНР» заявляли, что обменивать их не будут.
- В среду также стало известно, что из российского плена освобождены несколько украинских военных, защищавших мариупольский завод «Азовсталь», среди них - начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Украинские СМИ сообщают, что их освободили в результате обмена, не приводя подробностей. Власти России также пока не комментировали освобождение пленных.
В ФРГ заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро
В Германии с начала действия санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ее войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии. Чуть больше 1 млрд евро - стоимость движимого имущества, например, яхт, принадлежавших попавшим под санкции российским олигархам. Остальная часть - недвижимость и другие виды активов.
В Минэкономики ФРГ считают это очередным подтверждением значительного влияния санкций на российскую экономику. По оценкам немецких экспертов, в этом году валовой внутренний продукт России упадет как минимум на шесть процентов, а по прогнозам на 2023 год - снизится еще на 1-5%.
- После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолеты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчеркивая, что «военная спецоперация» в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.
Канал «Популярная политика» спросил о мобилизации детей чиновников
Ведущие Youtube-канала «Популярная политика» в среду в прямом эфире дозвонились до людей, которые, как они утверждают, приходятся близкими родственниками высокопоставленным чиновникам Российской Федерации. Представляясь сотрудниками военкомата, они предлагали своим собеседникам явиться на призывные пункты в рамках мобилизации.
Абонент, которого представили как сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая, отказался прийти в военкомат. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», - заявил он и пообещал «решить этот вопрос на другом уровне».
Абонент Алексей Мишустин, представленный как сын премьер-министра России Михаила Мишустина, ответил, что не подлежит мобилизации, поскольку учится в магистратуре Высшей школы экономики, но дополнил, что желания воевать у нег нет, и он хотел бы продолжать заниматься своим образованием.
Артем Чечихин - так зовут внука главы Росгвардии Виктора Золотова - заявил, что уже находится в армии, где проходит срочную службу, и готов выполнять те задачи, которые поставит перед ним командир, но не готов подписать контракт.
Зато Антон Саблин - вероятно, сын депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, - подтвердил готовность прибыть в военкомат и отправиться на фронт.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о словах своего, как утверждается, сына ответил, что не верит, чтобы Николай отказался сделать «единственно правильный выбор» и предположил, что из телефонного разговора «вырезали смысловую часть», хотя звонки транслировались в прямом эфире. Однако он не опроверг, что абонент, до которого дозвонились ведущие - действительно его сын.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в действие 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ее рамках планируется призвать на военную службу 300 тысяч запасников.
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