Сколько нужно простоять в пробке, чтобы пересечь границу РФ с Грузией? Пропускают ли военнообязанных мужчин? Россияне, пытающиеся выехать в Грузию через сухопутную границу, обмениваются опытом в тематических чатах. Количество участников в них всего за пару дней возросло в разы. Так, в телеграм-чате «Верхний Ларс» их число уже превысило 90 тысяч.

Активность в телеграм-чате «Верхний Ларс – чат» зашкаливает. В течение часа в нем скапливается по паре тысяч сообщений. Часть участников чата пишет прямо из многокилометровой пробки, образовавшейся у границы РФ с Грузией:

«Может кто в очередь привезти бензин. 15-20 литров. Заплатим»

«Костик!! Ты где? Ответь!!! Ты прошел границу или нет?»

«Ребят, пропустите без очереди, сегодня футбол, Грузия играет, мне на матч надо».

А часть только пытается запланировать поездку:

«Я: пассажир. Еду из России в Грузию. Дата поездки: 25.09.2022. Инфо: Из Владикавказа двое парней, 19 и 26 лет. Пару сумок багажа».

Там же и бизнес-предложения. Цена вопроса – от 150$ до 850$. Правда за несколько сотен долларов предлагается не только транспорт, но и прохождение границы без очереди. В качестве средства передвижения предлагаются легковые автомобили, минивэны, фуры и даже самокаты.

«Я: перевозчик. Еду из России в Грузию. Дата поездки: 23.09.2022. Мест: 5+ Инфо: 20 тысяч рублей с человека, проедем быстро»

«Еду сегодня фурой в Тбилиси. В фуре стоят лавки, возьму до 30 человек. 8 тысяч с человека. Оплата биткоином. За деталями в ЛС»

«Вы приехали на границу на такси и не знаете, что делать дальше? Приобретите у нас велосипед/самокат/скейтборд и спокойно переезжайте границу. За подробной информацией милости прошу в ЛС. Без очереди. Без проблем. Быстрее чем на бугатти».

Люди, которые уже перешли границу, советуют, как это сделать:

«Методичка по относительно быстрому проходу без машины: доезжаете до конца пробки на такси, идете пешком к КПП и ищите маршрутку/минивэн в районе километра от границы – там есть пустые, они кругами ездят через две границы. Вчера по цене было 15-20 тысяч за место».

А также делятся опытом по поводу главных опасений выезжающих – режима пропуска мужчин через границу.

«Сегодня прошли границы. Семья из трех человек. В том числе муж (возраст 34 года). Никто ничего не спрашивал. Ни с нашей стороны, ни с грузинской. Пробка очень большая! Встали в пробку вчера в 17.00, въехали в Грузию в 11.00. Берите запас еды и воды».

«Мы вчера проходили границу в 14.00. В машине 5 человек 55, 19, 23, 35 и 45 лет. Все военнообязанные. Занимает процесс минут 20 с человека. Вопросы : 1.ФИО 2. Дата и место рождения 3. Место жительства 4. Куда, на сколько, и с какой целью едете 5. Служил или нет, и подробно про военный билет. 6. Место работы 7. В курсе ли о мобилизации. И еще могут быть дополнительные вопросы наводящие. Все прошли и с нами, и перед нами, разворотов не видел при мне, а народу было много в разных окошках».

«Пересекал сегодня в 10 утра. Нас в машине было 3 парня: я - офицер запаса, окончил кафедру, другой тоже кафедру закончил, третий отслужил. Всех постебали, сказали: «Что уезжаем, вы же офицеры запаса, стране тяжело. Когда вернетесь, зачем…». Но без проблем отпустили. Прошли все быстро, воспользовались услугами проводников. Очередь в начале просто огромная».

«По поводу прохождения границ: зависит от человека на паспортном контроле. Меня не спросили ничего. А в соседней кабинке чел придумывал вопросы из головы и отвешивал оскорбления по поводу «покидания родины в тяжелый час». На грузинской границе рандомно не пустили несколько человек (по моим наблюдениям они разворачивали каждого 20-го)».

В чате десятки тысяч вопросов: люди интересуются нужно ли согласие второго родителя, если едешь с ребенком, количеством налички, которую можно провезти на границе, и, как, к примеру, быть с животными:

«Люди! Что делать?! Еду с хомячком. Он кусается. Можно ли пройти КПП с хомячком, но на самокате и с очень большим рюкзаком и алкоголем? Алкоголь в руках, но в пакетике».

И, если одни, судя по всему, не очень хорошо понимают, куда они едут:

«Так ехать или нет через Абхазию в Грузию? Нужно четкое понимание, двое детей со мной...»

Другие, напротив, уже хорошо прониклись местной повесткой дня:

«Россияне, прибывшие в Грузию, массово жалуются на тесноту и отсутствие свободной жилплощади: «Нам здесь тесновато. Грузию хорошо бы расширить, вернув в состав территории Осетии и Абхазии».

Кто-то спрашивал, нужно ли отдирать наклейки Z с машин, въезжая в Грузию. Часть участников чата подозревают, что это был троллинг:

«Жирно троллите. А если серьезно, то можете Z-наклейку не снимать, разворачиваться и ехать в военкомат».

«А Сталина на заднем стекле хотя бы можно оставить? Он ведь тоже грузин».

«Внимание!!! Все, у кого есть Z символика, ни в коем случае не убирать! Приезжайте в Батуми, мы вас ждём».

Грузинских пользователей в чате немного. В основном это, с одной стороны люди, предлагающие свои услуги в качестве водителей или желающие сдать жилье, а с другой – осуждающие россиян за отказ бороться против системы:

«Не надо ехать в Грузию! Езжайте к себе в Беларусь! Не надо к нам ехать! Не надо! Трусы!»

« –​ Бежали трусливые русские.

- А что они должны были идти убивать украинцев против своей воли? Получается, те, кто поддерживает войну и готов убивать ни за что –​ смелые?

–​ Вас не волнует судьба украинцев, вы беспокоитесь только о том, чтобы вас не убили в Украине. У вас было 7 месяцев, чтобы протестовать против войны, но до этого вы поддерживали Путина, пока они не постучали в вашу дверь».