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В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. По разным сообщениям, в результате пострадал или погиб военный комиссар или начальник призывной комиссии.
«Тайга.инфо» пишет, что, по последним данным, мужчина ранен.
Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.
По данным Baza, стрелявший задержан. На видео после задержания он называет себя местным жителем 1997 года рождения.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет «Медуза».
Другие новости дня
США предупредили Россию о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.
По словам Салливана, Вашингтон «решительным образом» ответили бы на ядерный удар, не уточнив, какие именно последствия имеются в виду. По его словам, более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве.
В среду президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон в последние месяцы неоднократно отправлял Москве предупреждения о возможном ответе на ядерный удар.
При этом, как говорится в статье, американские сообщения Москве неконкретны и расплывчаты: чтобы Кремль был предупрежден о реакции, но не знал точно, в чем она будет состоять.
- Замглавы российского МИД Сергей Рябков в пятницу заявил, что Москва не угрожает другим странам ядерным оружием.
Полиция разогнала митинг против мобилизации в Махачкале
Полиция в Махачкале 25 сентября разогнала митинг против мобилизации, объявленной на неделе президентом России Владимиром Путиным. В акции в центре города возле кукольного театра участвовали не менее 100 человек, задерживаемые вступали в столкновения с полицией, передает Кавказ.Реалии.
Участники митинга, среди которых много женщин, кричали "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!" Полиция задерживала некоторых из них, часть протестующим удалось отбить, следует из видеозаписей очевидцев.
Полиция действовала жёстко, на видео с места событий видны удар полицейского по лицу одной из демонстранток и нападение подполковника полиции на задержанного, которого конвоировали двое полицейских. Также опубликован видеофрагмент, на котором мужчина в штатском стреляет в воздух на площади, где собрались женщины и дети.
Задержания были массовыми, передает телеграм-канал «Горец», но точное число задержанных на момент публикации новости неизвестно. Из фотографии «Кавказкоского узла» следует, что к 8 вечера по Москве площадь у Театра кукол была зачищена, там дежурят сотрудники силовых органов.
В воскресенье массовые протесты против мобилизации начались сразу в нескольких национальных республиках. Издание «Агентство» отмечает, что основной состав протестующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии составили женщины — матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.
- Глава Дагестана Сергей Меликов днем 25 сентября призвал «исправить ошибки» мобилизации. По его словам, в армию не должны попасть студенты, отцы многодетных семейств и «ребята, никогда не державшие в руках автомат».
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания «Верстка», «Медуза», «Сота», «Важные истории» и канал «Ходорковский LIVE» на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
«Важные истории» утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника «Медузы» говорят, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника «Верстки», запрет коснется подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября. «Ходорковский LIVE» утверждает, что запрет коснется и военнообязанных женщин (например, врачей).
По словам одно из источников «Верстки», власти встревожены потоком уезжающих из страны мужчин. В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнообязанным придется получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник «Медузы».
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют ее частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста. Однако численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.
Источник «Новой газеты.Европа» утверждает, что документ разрешает призвать до миллиона человек. Из регионов поступают сообщения, что повестки в военкоматы приходят людям, не попадающим под заявленные критерии мобилизации. (Вызов в военкомат, по закону, не означает обязательного призыва и может означать только военный учет).
На этом фоне, предположительно, резко вырос поток выезжающих за границу из России мужчин. На некоторых наземных погранпереходах образовались пробки, сообщается о переполненных аэропортах. Точную оценку роста числа выезжающих на момент публикации новости никто не приводил.
В Махачкале проходит акция протеста против мобилизации на войну в Украину
В Махачкале проходит стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, участие в нем принимают около ста человек. Начались задержания, некоторых задерживаемых протестующие пытаются отбивать, сообщает Кавказ.Реалии.
Собираться на протест, который проходит на углу улицы Магомеда Ярагского и проспекта Расула Гамзатова, люди начали с 15 часов. По оценке «Черновика» на митинг вышли около ста человек, но, судя по опубликованным в сети многочисленным видео, их может быть и несколько больше. Участники митинга, среди которых много женщин, кричат «Нет войне!» и «Наши дети – не удобрение!»
Проходят задержания, в том числе жесткие, на видео зафиксированы несколько попыток отбить задерживаемых, но успешны лишь немногие из них. Точное число задержанных на данный момент неизвестно.
На одном из видео полицейский убегает от протестующих женщин.
Появилось видео, где полицейский бьет задержанного мужчину, которого держат двое других полицейских; тот пытается отбиться, но безуспешно.
Также опубликован краткий видеофрагмент, на котором слышна стрельба; сообщается, что начались столкновения митингующих с полицией.
«Черновик» сообщает, что полиция препятствует работе журналистов: у корреспондента издания дважды отобрали телефон и отвели его к автозаку.
- Ранее 25 сентября в кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух.
- 22 сентября в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. Также опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Президент Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, назвав ее «частичной». Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Эти утверждения не прописаны в официальном указе о мобилизации, и с первого дня ее проведения из разных регионов поступают сообщения о нарушении заявленных ограничений. По данным СМИ, на войну с Украиной власти планируют мобилизовать более миллиона граждан.
Адам Кинзингер: Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу
По мнению американского конгрессмена Адама Кинзингера, Грузии стоит временно закрыть границу, чтобы избежать притока мужчин призывного возраста из России. Как считает Кинзингер, это несет определенные риски, передает SOVA.
«Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не пускала российских туристов. Приток мужчин призывного возраста в этого маленького, но важного союзника очень опасен. Мы должны видеть, что это жертва, туризм важен», - написал конгрессмен в Twitter.
В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляет в воздух
В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляет в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.
Издание «Черновик» со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу «Черновика» о комментарии не ответили.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях.
- Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Из регионов юга России и Северного Кавказа поступают сообщения о нарушении закона при проведении мобилизации граждан на войну в Украине. В частности, в Дагестане в мобилизационные пункты доставляют многодетных отцов несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта, рядовых старше 35 лет.
Грузия не подтверждает информацию о закрытии границы с Россией
Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника может закрыть границу с Россией нет. Ранее власти неоднократно заявляли, что не собираются как-либо ограничивать въезд в страну для россиян.
Слухи о том, что граница может быть закрыта, начали распространяться после интервью депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» Ноны Мамулашвили украинскому телеканалу «Freedom». Она утверждала, что неофициально получила информацию о том, что власти Грузии закроют въезд из России для лиц призывного возраста.
В пресс-службе правительства агентству «Новости-Грузия» отказались комментировать эту информацию, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.
Служба доходов Минфина заявила, что пункт пропуска на границе с Россией работает в обычном круглосуточном режиме.
На Верхнем Ларсе с российской стороны уже четверо суток - огромная пробка из легковых машин, после объявления Путиным мобилизации в России. Власти Грузии пока не назвали число граждан России, въехавших за эти дни. На этой неделе в правящей партии Грузии в очередной раз исключили введение визового режима и введения каких-либо ограничений для граждан России.
Оппозиция и ряд общественных организаций с марта требуют введения регуляций для россиян, въезжающих в Грузию - от сокращения сроков безвизового пребывания до введения виз.
КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом Харрис в Сеул
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.
Береговая охрана Японии подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты. Телеканал NHK сообщил, что снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Запуск произошел спустя несколько дней после того, как в регион прибыл авианосец США для участия в первых за пять лет совместных военных учениях с Южной Кореей.
На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон опасаются, что Пхеньян впервые после 21017 года может провести испытания ядерного оружия.
- В начале сентября КНДР объявила себя ядерным государством. Верховное народное собрание страны приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.
- В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела около 20 пусков ракет.
- В августе Южная Корея предложила Пхеньяну план по денуклеаризации КНДР. Документ предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. КНДР отвергла предложение, назвав его «вздором».
Кинотеатр в Казахстане предоставляет ночлег бегущим из России
Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске (Казахстан) пригласило россиян, которые не могут найти ночлег, прийти к ним в кинозалы, сообщает издание Kazakh24.info. Директор кинотеатра заявил, что из-за наплыва российских граждан, пытающихся избежать мобилизации, места в гостиницах города практически закончились, а цены на съемное жилье выросли в разы, и он готов предоставить приезжим возможность переночевать в залах кинотеатра.
Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе с Россией. После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации населения для отправки на войну в Украине многие жители России предпочли покинуть страну. Одним из государств, в которые они переезжают, является Казахстан, куда россияне могут въехать без визы. Ранее СМИ сообщали о том, что на погранпунктах граничащих с Россией стран выстаиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации.
На фоне массового приезда в Казахстан россиян отмечается дефицит жилья в аренду и повышение арендных цен на то жилье, что пока доступно.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Абхазский МИД назвал провокацией акцию грузинских активистов
У Ингурского моста 24 сентября прошла акция, организованная грузинскими активистами, на которой звучали призывы вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики расценило подобные действия в качестве «очередной провокации, нацеленной на дестабилизацию ситуации в приграничной зоне».
«Несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников о стремлении Грузии решать существующие противоречия в мирном русле, на практике Грузия предпринимает различные шаги, способные подорвать основы безопасности в нашем регионе», – отмечается в комментарии абхазского МИДа.
«По имеющейся информации, посольством США и USAID перед грузинскими общественными активистами была поставлена задача активизировать тему возвращения беженцев в Абхазию. Провокации, стимулируемые американскими кураторами, вызывают крайне негативную реакцию в абхазском обществе и несут прямую угрозу миру и стабильности в регионе», – приводит заявление МИД информагентство «Апсныпресс».
Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с Новым годом
«Наших еврейских братьев в Грузии и тех, кто вернулся на историческую родину – в Израиль, еврейский народ всего мира сердечно поздравляю с Новым годом – Рош ха-Шана», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook, передает Общественный вещатель.
Как отмечает глава правительства, многовековая дружба между грузинами и евреями является уникальным историческим событием, которым гордятся оба народа.
«Многовековая дружба грузин и евреев - уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа. Ежедневная работа еврейской общины на благо нашей общей Родины еще больше укрепит братство между нашими государствами и народами. Поэтому ваша радость – это радость каждого нашего соотечественника. Присоединяюсь к вашему праздничному настроению и желаю мира, здоровья и счастья вам и вашим семьям», - написал премьер-министр.
Мобилизованные из Кабардино-Балкарии сообщили о плохих условиях размещения в Ингушетии
Группу мобилизованных для участия в войне в Украине из Кабардино-Балкарии разместили в призывном пункте в Ингушетии в непригодном помещении в антисанитарных условиях.
На опубликованном «Фортангой» видео, снятом одним из мобилизованных, видны грязные матрасы, на некоторых койках матрасов нет вовсе, потолок осыпается, голос за кадром говорит (перевод с кабардинского «Фортанги»), что людям не выдали постельного белья. Это видео опубликовано также и некоторыми провластными телеграм-каналами.
Один из мобилизованных сообщил Фортанге, что в Ингушетию доставили 120 жителей кабардинских сел Заюково и Чегем Второй. Предполагалось, что они будут проходить подготовку перед отправкой на фронт в течение 10 дней, однако затем решением командования этот срок был сокращен до трех дней.
- Президент Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, назвав ее «частичной». Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Эти утверждения не прописаны в официальном указе о мобилизации, и с первого дня ее проведения из разных регионов поступают сообщения о нарушении заявленных ограничений. По данным СМИ, на войну с Украиной власти планируют мобилизовать более миллиона граждан.
- Из-за объявленной мобилизации в России проходят протесты, которые в большинстве случаев заканчиваются задержаниями. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек. В Бабаюртовском районе Дагестана протестующие перекрыли федеральную трассу. Также опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации.
- Поступают многочисленные сообщения о нарушении законодательства при проведении мобилизации, в том числе в регионах Юга России и Северного Кавказа.
В результате обстрела Херсона погиб пророссийский экс-депутат Верховной Рады
Утром в воскресенье был совершён ракетный удар по центру Херсона. Под обстрелом оказалась гостиница Play Hotel by Ribas, в которой проживала съемочная группа российского телеканала RT. Никто из журналистов не пострадал.
Официальные российские СМИ сообщают, что в результате обстрела погибли два человека. Один из них - бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он начал свою политическую карьеру как борец за права инвалидов (он родился без одной руки и с деформациями ног).
Журавко избирался в Раду от пророссийской Партии регионов. В декабре 2020 года переехал в Россию. Служба безопасности Украины подозревала Журавко в создании террористической организации.
В 2022 году, после взятия Херсонской области под контроль российских войск, Журавко вернулся в Херсон. Экс-депутат призывал Россию ввести экономическую блокаду Украины и выступал за «денацификацию» всей украинской территории.
ВСУ и украинские власти пока не прокомментировали обстрел Херсона.
Кроме того, в ночь на воскресенье произошли обстрелы Одессы российскими беспилотниками. Также были обстреляны Николаев, Запорожье, ряд населенных пунктов Днепропетровской области.
Утром в воскресенье член совета пророссийской администрации Мелитополя Владимир Рогов сообщил, что в городе произошел взрыв. Подробности пока неизвестны.
- В сепаратистских «ЛНР» и «ДНР», Херсонской и части Запорожской области Украины сейчас проходят так называемые референдумы (противоречащие международному праву и уставу ООН ) о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.
Зеленский - россиянам: Не взять повестку лучше, чем погибнуть
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за неделю обратился к гражданам России на русском языке - в связи с объявлением в России мобилизации.
«Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь» - обратился Зеленский к тем, кто может быть призван. Президент Украины вновь посоветовал им всеми способами избегать мобилизации:
«Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником». Уже призванным в армию и отправленным на войну он предложил сдаваться в плен.
По словам Зеленского, Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, цивилизованное обращение. Кроме того, он пообещал скрывать от российских властей обстоятельства сдачи военных в плен, а также в случае, если российский пленный не захочет возвращаться на родину, дать ему возможность обеспечить это.
Зеленский и другие руководители Украины подчеркивают, что объявление мобилизации в России не меняет стратегии Киева, который намерен добиваться победы в войне.
Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти называют ее частичной.
24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Закон был принят за день до объявления мобилизации.
Украина созывает срочное заседание ООН из-за псевдореферендумов
Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за так называемых референдумов, которые Россия планирует использовать для присоединения части территории Украины. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.
Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.
СМИ сообщают, что так называемые референдумы в украинских регионах проходят с масштабными нарушениями правил: вне избирательных участков, без соблюдения тайны голосования и под контролем вооруженных людей.
Многие эксперты опасаются, что результаты так называемых референдумов будут подделаны, а сразу после их окончания - 29-30 сентября - Россия может объявить «проголосовавшие» регионы частью своей территории, что позволит ей объявить в стране военное положение и усилить военную агрессию вплоть до возможного применения ядерного оружия.
В двух городах Чечни эвакуировали больницы – предположительно, из-за сообщений о бомбах
В чеченском городе Аргун 24 сентября была эвакуирована центральная больница. Как утверждает оппозиционное движение 1ADAT, это произошло после анонимного сообщения о бомбе.
«Больница заминирована, мне не нравится [глава Чечни Рамзан] Кадыров, моя цель – повторить теракт в Буденновске», – указано в предполагаемом письме в ФСБ, фотографию которого опубликовал 1ADAT. Подлинность этого сообщения проверить невозможно.
При этом сам факт того, что больница в Аргуне была эвакуирована, подтвердили источники Кавказ.Реалии. По их данным, силовики также проверили сообщение о бомбе в больнице города Шали.
Власти Чечни и местные правоохранительные органы сведения об эвакуациях из-за угроз минирования не комментируют.
- Утром 21 сентября в Грозном прошел митинг матерей против отправки местных мужчин на войну с Украиной. Это первая публичная протестная акция в Грозном против действий властей Чечни за годы правления Рамзана Кадырова.
- В Махачкале 13 сентября в очередной раз были эвакуированы десятки школ из-за сообщений о минировании, которые поступили на электронные почты учебных учреждений. МВД сообщило о доставлении в полицию подростка, который, как заявляется, участвовал в этой рассылке.
Источник «Медузы»: в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии
В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.
По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.
Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году югоосетинский экс-президент Анатолий Бибилов анонсировал «юридические шаги» для «объединения» с Россией.
Украинские СМИ писали об участии военнослужащих из Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа югоосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.
21 сентября в России на фоне успеха украинского контрнаступления была объявлена мобилизация. Власти РФ заявляли о планах призвать 300 тысяч военнослужащих; по неофициальным данным, под призыв могут попасть более миллиона человек. Одновременно на оккупированных территориях Украины идут референдумы о присоединении к России, которые западные страны уже отказались признать; по неподтвержденным данным, формальная аннексия может произойти до конца сентября.
Президент России подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов
Президент России Владимир Путин вечером в субботу подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Отсрочка распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Иными словами, студенты заочной формы обучения отсрочки не имеют.
Правозащитник Павел Чиков обратил внимание на то, что отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации, если они находятся в запасе.
Министр обороны Сергей Шойгу в день объявления мобилизации, 21 сентября, заявлял о том, что студентов она не коснется. Однако поступали сообщения о том, что студентам все же приходили повестки.
Путин, Шойгу и другие представители российских властей также утверждали, что мобилизация коснется тех, кто уже отслужил в армии, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт. В указе о мобилизации она названа частичной. Однако указ предоставляет Минобороны большие полномочия относительно того, кто может быть призван. В результате повестки приходят и людям, которые не служили в армии, старше подлежащего призыву возраста и так далее.
После объявления мобилизации заметно выросли продажи авиабилетов за границу, а на сухопутных пунктах пропуска с Финляндией, Грузией, Казахстаном образовались многочасовые очереди. Мужчин на границе подвергают дополнительным проверкам, однако, как правило, пропускают. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос корреспондента германского телевидения о том, почему так много людей хотят покинуть Россию, сказал, что существует конвенция о свободе передвижения.
При этом издание «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщает, что уже на будущей неделе власти могут закрыть границы для подлежащих мобилизации мужчин.
Путин 30 сентября может объявить об аннексии территорий
Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 30 сентября - спустя несколько дней после завершения непризнанных большинством стран мира референдумов на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.
О том же пишет и издание «Верстка». Его источники утверждают, что в тот же день могут быть подписаны договоры о принятии так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что уже 28 сентября - на следующий день после завершения голосования - в Госдуму будут внесены законопроекты о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины. Утверждается, что Дума и Совет Федерации примут их уже 29 сентября. В этом случае, очевидно, 30 сентября Путин может объявить об аннексии.
В 2014 году Владимир Путин, выступая перед обеими палатами Федерального собрания (юридически, однако, речь не шла о послании), объявил о включении Крыма и Севастополя в состав России, после чего подписал договоры об их включении. После этого парламент принял соответствующие законы. Если верить источникам агентств и «Верстки», на этот раз, очевидно, речь идет об обратном порядке оформления аннексии.
Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идет голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября, заявил, что жители этих территорий голосуют за то, чтобы уйти в Россию вместе с землей.
Сборная РФ по футболу сыграла первый матч после отстранения от турниров
Сборная России по футболу 24 сентября провела первый матч после ее отстранения от международных соревнований в феврале - после российского вторжения в Украину.
В Бишкеке российская команда обыграла сборную Кыргызстана со счетом 2:1, причем победный гол Даниил Уткин забил за минуту до конца матча.
Это первая игра сборной России с ноября прошлого года. После начала войны в Украине российскую сборную лишили права участвовать в стыковых отборочных матчах чемпионата мира. Также Россия пропустит чемпионат Европы 2024 года - сборную не включили в число участников жеребьевки отборочных игр. УЕФА не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы – до еврокубков в сезоне 2022/23. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признана не подходящей.
На пограничном контроле при вылете из Москвы в Бишкек футболистам задавали вопросы о годности к военной службе, наличии военного билета, о том, служили ли они в армии. Сообщения об этом подтвердил тренер команды Валерий Карпин. «Кто-то напрягся, но все нормально» - сказал он. В Российском футбольном союзе подтвердили сообщения, заявив, что «это касалось не только футболистов». После объявления в России 21 сентября мобилизации мужчин призывного возраста, выезжающих из страны, на границах подвергают дополнительным проверкам, спрашивают, не получали ли они повестки и так далее - однако как правило пропускают.
Бишкекская милиция 23 сентября задержала активиста Эрика Абдыкалыкова за призывы прокричать на футбольном матче сборных Кыргызстана и России лозунги в поддержку Украины. После допроса его отпустили. Об этом сообщает Радио Азаттык. О каких-либо инцидентах во время матча не сообщается.
Faridaily: после объявления мобилизации Путин уехал отдыхать
После объявления 21 сентября в России мобилизации президент Владимир Путин уехал отдыхать, – утверждает со ссылкой на три источника телеграм-канал Faridaily, который ведет журналистка Фарида Рустамова.
В последний раз Путин появлялся на публике вечером 21 сентября, когда выступил в Великом Новгороде. Сразу после концерта, как утверждают источники Рустамовой, у Путина начался перерыв в публичной деятельности, и длиться он будет как минимум неделю. При этом по телевидению по-прежнему показывают сюжеты с участием Путина. Рустамова утверждает, что это так называемые «консервы» – сюжеты, записанные заранее.
По словам одного из источников, Путин отдыхает сейчас в резиденции на Валдае в Новгородской области; об этой резиденции ранее подробно рассказывал ФБК Алексея Навального.
Многие комментаторы обратили внимание на то, что Путин не пришел в пятницу на концерт в Москве в поддержку референдумов на подконтрольных России территориях Украины (сама Украина и страны Запада считают их нелегитимными). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был занят. Он также отрицает, что Путин в отпуске.
В марте 2022 года Рустамова опубликовала, ссылаясь на свои источники в Кремле, два текста: первый – о шоке, который испытало окружение Владимира Путина от вторжения в Украину, и второй – о том, как спустя несколько недель после вторжения окружение Путина вновь консолидировалось вокруг него.
По данным журналистки, в следующий раз Путин может появиться на публике в четверг 29 сентября, когда у него запланирована поездка в один из регионов. К тому времени так называемые референдумы уже пройдут.
Днем в субботу «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 30 сентября может состояться послание президента Федеральному собранию. С таким посланием по Конституции президент должен выступать раз в год, в нынешнем году его еще не было. Если названная дата верна, в ходе послания Путин, очевидно, прокомментирует результаты референдумов. Ранее он дал понять, что готов поддержать принятие четырех областей Украины в состав России.
Ту же дату, со ссылкой на источники, называет издание «Верстка». Оно не исключает, что в тот же день будут подписаны договоры о принятии территорий в состав России - по аналогии с аннексией Крыма в 2014 году.
Официально о дате послания не объявлялось.
Аслан Бжания посетил антитеррористические учения в сухумском морском порту
Президент самопровозглашенной республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами республики Аслан Бжания посетил сегодня Сухумский морской порт, где наблюдал за антитеррористическими учениями «ПОРТ-2022».
«Совместные учения абхазских силовых структур с ФСБ России направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму», - сообщается на сайте абхазского президента.
В учениях участвовали сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Таможенного комитета республики и ФСБ РФ.
Президент на итоговом построении поздравил с успешным проведением учений. В маневрах были задействованы плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения, пишет информагентство «Апсныпресс».
В России задержаны около 300 участников акций против мобилизации
В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.
По данным очевидцев, в обоих городах были задержаны несколько десятков человек. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей еще до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.
Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве среди задержанных была несовершеннолетняя инвалид по зрению.
В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.
По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.
Акции протеста, анонсированные «Весной», проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 300 задержанных. Больше всего их в Новосибирске.
Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами, за исключением предусмотренных законодательством, она не ограничена. Из многих регионов поступают сообщения о массовом призыве людей.
МВД по Северной Осетии призвало воздержаться от поездок в Грузию
Госавтоинспекция Северной Осетии призвала воздержаться от поездок через КПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии из-за «значительного скопления машин». В очереди на границе стоят «порядка 2300» машин», из-за чего «движение через таможенный пункт затруднено».
Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и еще раз призывает автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщает «Медуза», многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, пробки, по словам очевидцев, возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.
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