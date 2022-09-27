29 лет со дня падения Сухуми – в Грузии приспущены государственные флаги

В Грузии вспоминают самую трагическую дату в новейшей истории страны. Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми.

27 сентября отмечается в Грузии как «День памяти и надежды». В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.

Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра у Мемориала Героев в Тбилиси собираются члены семей и близкие погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты и представители правительства Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили напомнил о главных итогах войны в Абхазии — сотни тысяч человек стали беженцами в собственной стране. Он также выразил сочувствие членам семей и близких погибших соотечественников. Одновременно Гарибашвили указал, что 29 лет назад объединение Грузии стало «важнейшей целью для каждого из нас».

«Она основывается на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране – это лучшая перспектива для нашего народа. Также я верю, и это неоднократно было доказано делом, что путь к этой цели проходит только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству абхазов и грузин, миру и благополучию», — написал премьер на своей странице в Facebook.

Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.

К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.

В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.