Около полутора месяцев назад, 10 августа, поздно вечером абхазские СМИ распространили сообщение, что в Сухуме был обстрелян автомобиль бывшего гендиректора РУП «Черноморэнерго», экс-кандидата в депутаты абхазского парламента седьмого созыва Аслана Басария. Сообщалось, что припаркованный «Лексус» стоял у дома Басария и был пустым. Обстрел произвели из проезжавшей мимо машины, из автоматического оружия. Никто не пострадал.

Различные комментаторы высказывали тогда разные предположения в зависимости от своих взглядов и склада мышления. Кое-кто, например, – что это была месть со стороны исполнительной власти за критику в ее адрес, которую высказывал в СМИ Аслан Басария. На это возражали, что с критикой ее, и куда более резкой, выступало в Абхазии и множество других людей, но с их имуществом ничего такого не происходило. Другие говорили, что это личные неприязненные отношения. В соцсетях даже, говорят, называлось имя вероятного мстителя – депутата пятого и шестого созывов парламента, а также кандидата в президенты страны на выборах 2019 года Алмаса Джапуа.

И вот на днях на сайте Сухумского городского суда появилось сообщение: «Экс-депутат парламента Абхазии Алмас Джапуа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя «Черноморэнерго» Аслана Басария. Джапуа подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.1 ст.207 УК Абхазии), незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.217 УК Абхазии) и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч.1 ст.164 УК Абхазии). По версии предварительного следствия, 10 августа этого года в 21.40 Алмас Джапуа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел, в присутствии других граждан произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки Lexus GX 460, принадлежащий Басария Р. Х. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого».

Понятно, что внимание общества к этому делу не могли не привлечь широко известные в республике имена его фигурантов.

Вот мнение общественно-политического деятеля Нугзара Агрба:

«Я был удивлен, когда сказали, что это Алмас Джапуа стрелял. Подозревают его, по крайней мере. Причины, повод – тут трудно сказать. Говорят, что какие-то публикации в «Фейсбуке» были, кто-то анонимно выступал. А может, там что-то более серьезное, сложное.

– Не будем сейчас гадать, тем более что идет следствие. Но вся общественность в курсе того конфликта, который был у них в 2019 году. Это общеизвестно, подробно описывалось. Но когда-то же они вместе были, в «Айнаре».

– Да, в принципе, хорошая организация была, «Айнар» называлась. Хорошая, перспективная молодежь там собралась. Были молодые ученые, депутаты…Большие надежды тогда возлагали на эту организацию… А потом что-то случилось, какая-то черная кошка между ними пробежала, и все стало распадаться. Может, сразу несколько человек там посчитало, что именно они должны быть лидерами. Мне трудно сказать, что в этой организации происходило. А тем более сейчас – между Басария и Джопуа.

– Да и никто и не знает со стороны. Чужая душа – потемки, как говорится. А мы просто говорим о том, что этому предшествовало в предыдущие годы.

– Пример, конечно, плохой. Не нужно… Нам надо быть спокойней. Время, тем более сейчас, такое: неизвестно, что с миром завтра будет, как будет… Мы должны быть толерантнее друг к другу. Просто тем, кто знает и того, и другого, неприятно это очень, это плохие примеры».

Действительно, нам неведомо, как же поссорились Алмас Северьянович с Асланом Георгиевичем. Напомним только про освещавшиеся в СМИ события.

В свое время «Эхо Кавказа» рассказывало об учредительном съезде политической партии «Айнар», который проходил в конференц-зале тургостиницы «Интер-Сухум». Тогда еще Басария и Джапуа были ее лидерами и соратниками. А через несколько лет мы уже рассказывали об их конфликте и противостоянии. Сперва, 16 августа 2019 года в офисе общественной организации «Общее дело», созданной в преддверии президентских выборов в Абхазии, Алмас Джапуа в качестве одного из девяти кандидатов на пост главы государства и в качестве главы парламентской комиссии по «расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» дал пресс-конференцию, на которой выдвинул против руководства РУП ряд громко прозвучавших обвинений. А через несколько дней, 21 августа, гендиректор «Черноморэнерго» Аслан Басария провел в своем рабочем кабинете пресс-конференцию, на которой ответил по пунктам на все обвинения и высказал предположение, что его оппонент решил преподнести «разоблачения» в целях предвыборной агитации…

Алмас Джапуа занял тогда на выборах только седьмое место, набрав 2,12 процента голосов. Впрочем, и Аслан Басария весной этого года на выборах в парламент уступил во втором туре сопернику.

В завершение приведем заключительную фразу из недавней информации на сайте Сухгорсуда: «Алмас Джапуа считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда».