Обзор грузинской прессы

«Путин и российское военное мышление находятся в цейтноте», – материал под таким заголовком публикует газета «Квирис Палитра». В интервью изданию военный эксперт, полковник Лаша Беридзе поделился соображениями по поводу объявленной в России мобилизации и распределения сил. Он считает мобилизацию по большей части политическим шагом со стороны РФ, нежели реальной возможностью усилить свои позиции на войне:

«Когда мы отправляли подразделения на войну в Афганистан, они проходили шестимесячную подготовку под координированным руководством грузинских и американских инструкторов. Война в Украине намного сложнее и более жестока, чем в Афганистане. Допустим, они собрали этих людей и начали их готовить, но, чтобы чего-то достигнуть, им понадобится минимум шесть месяцев. 300 тысяч нереально, это раздутая цифра. Чтобы подготовить 100 тысяч – считайте, что на 3-5 хорошо подготовленных пехотинцев нужен один инструктор. Таким образом, чтобы подготовить 100 тысяч в течение шести месяцев, им нужно 20 тысяч инструкторов. Где они их возьмут? Если бы у них были такие люди, их армия не была бы столь неподготовленной».

При этом военный эксперт полагает, что ядерный шантаж не принесет РФ ничего. А мобилизация в крупных городах вызовет серьезное сопротивление со стороны граждан, чем российской власти и придется заниматься в первую очередь.

«Сейчас, во время войны они захотели проводить референдум в оккупированных областях, чтобы сказать, что это – Россия, и, если на нее нападут, они используют атомную бомбу. Это очень наивное мышление, мы имеем дело с ядерным шантажом. Ядерное сдерживание основано не на обороне, ядерное сдерживание означает, что нужно узнать, что кто-то собирается ядерное оружие применить, и опередить его. В этой войне мы видим, насколько Россия в технологическом плане отстает от всех. Путин должен понимать, что, если он решится на это коварство, его опередят с использованием оружия», – сказал Лаша Беридзе «Квирис Палитра».

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Худрук батумского театра, в прошлом депутат от «Мечты» Нукри Кантария планирует спектакль, восхваляющий Сталина, пишет издание «Батумелеби». Речь идет о пьесе Булгакова «Батум», основанной на эпизоде из юности Сталина. Часть актеров театра высказала недоумение в связи с выбором пьесы. Высказался против участия в ней актер Отар Катамадзе:

«Если они хотели пьесу о Сталине, можно было обратиться к современным драматургам, поручить им написать. Я считаю, сегодня нужно писать не о «геройствах» Сталина, а о его жестокости, тем более сейчас, когда этот период в театре и драматургии совсем не затрагивается».

Писатель и драматург Давид Габуния рассказал изданию о пьесе Булгакова, написанной в 1939 году:

«Это типичная панегирическая пьеса, хвалебное произведение, в которой Сталин подчеркнуто представлен положительным, романтическим героем, борцом, принципиальным молодым человеком, идеалистом с неугомонной душой. Неподтвержденные источники утверждают, что Сталин сам запретил эту пьесу именно из-за ее излишнего, преувеличенного, восхваляющего характера».

Как пишет Jamnews, Лаборатория изучения советского прошлого призвала Батумский государственный драматический театр отказаться от идеи ставить этот спектакль.

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И еще немного о Батуми. Как пишет интернет-издание bm.ge, цены на аренду жилья там по сравнению с прошлым годом выросли втрое.

«В сентябре, как правило, цены на аренду падали, но в этом году сохранились на той же отметке, что была в августе. По сравнению с прошлым годом цены на аренду в то же время выросли втрое (…) Если в прошлом году осенью в центре города, во второй полосе квартиры с одной или двумя спальнями стоили 200$, то сейчас они стоят 600-700$», – сказала изданию руководитель «Марди холдинга» Натия Сирабидзе.

По ее словам, цены выросли и на покупку жилья. Если раньше стоимость одного квадратного метра в этой же части города составляла 500-600$, то сейчас она возросла до 900$.

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