Перкуссинист Башир Хацук на культурной площадке SKLAD_ погрузил сухумскую публику в традиционную музыкальную культуру Кабардино-Балкарии, он исполнил народные черкесские песни на сюжеты нартского эпоса, древние свадебные и героические напевы. Вечером, 25 сентября, в пространстве SKLAD_ звучали черкесские песни в исполнении Башира Хацука из Нальчика. Традиционное пение сопровождалось игрой на национальных инструментах и на виолончели, ее низкий протяжный голос работал как дополнение к голосу человека. Башир Хацук – участник кабардино-балкарской группы Jrpjej («Эхо») и создатель онлайн-радио Bjami, которое дает в эфир музыку профессиональных композиторов и этническую музыку. Исполнение каждой песни предварялось подробным рассказом ее сюжета, и возникало впечатление, что Башир приобщает своих слушателей к былинным сказаниям. А потом он пел длинные протяжные песни, аккомпанируя себе то на шичепшине (черкесская скрипка) и апапшине (кавказский вариант домры), то на виолончели, которая заменяет ему групповую подпевку «ежьу»:

«Пришел я к музыке благодаря старшему брату, он учился в музыкальной школе и всегда играл на гармошке. А мы слушали и видели, как он это делает, нам стало интересно, и нас тоже отдали в музыкальную школу. Потом еще год я учился играть на шичепшине и в оркестре музыкальной школы, как все, играл. Вот этот струнно-смычковый инструмент называется шичепшин (черкесская скрипка) от слова «шиче» – это конский волос, из-за смычка его так называют. А вот этот инструмент называется – апапшин (кавказский вариант домры), от слова «апа» – палец и «пшин» – инструмент. У нас же один запевала, остальные хором подпевают. А в одиночном исполнении мне надо было что-то найти, шичепшин тоже, конечно, хорошо, но мне нужен был подходящий по тембру к мужскому голосу какой-то инструмент, и выбор пал на виолончель».

Башир рассказал об одной из исполненных им песен «Мысрукуа»: «Конечно, от себя я тоже кое-что добавил, но в целом каркас того, что я играл, – это традиционное исполнение. Я психоделики немножко добавил там, где страшная и тяжелая песня, чтобы музыку страшнее и тяжелее сделать. Песня «Мысрукуа» у нас в Кабарде, в Адыгее не сохранилась, она сохранилась у черкесской диаспоры Турции. Она про парня из семьи Мысрукуа и про ногайского князя, которого отдали на аталычество семье Мысрукуа. Они его воспитали, а когда возраст уже пришел, его отправили домой в ногайские земли. Прошло какое-то время, и Мысрукуа старшие взяли с собой в набег, чтобы угнать лошадей. И они оказались на землях ногайца. Ногаец увидел, что его лошадей угоняют и помчался за ними».

А далее развернулась эпическая трагедия: «Он выстрелил в него и ранил, тот упал, он подошел к нему и спросил: «Откуда ты?» Он сказал, что я из семьи Мысрукуа, тот вспомнил его и сказал: «Мы с тобой молочные братья, я смешал кровь с молоком». Так в тексте поется, это очень мощно было… «Чтобы этого не случилось, я бы седло свое отдал, своего коня отдал бы, чтобы этого не произошло», – сказал ему ногаец. И потом спросил его: «Что я скажу нашей матери?» Он говорит: «Скажи ей, что я слегка ранен». Потом он спрашивает: «Что я скажу нашим сестрам?» Он ответил: «Скажи им, что я сильно ранен». Потом он спросил, что я скажу жене?» Он ответил: «Скажи, что я умираю!» Вот он вернулся туда и все рассказал. Плачут они там, вырывают пуговицы из рубахи, беда… Так и заканчивается песня». Исполнение ее длится 18 минут.

Башир Хацук исполняет народные песни в собственной обработке, наделяя их смыслами и глубиной, а о своей манере говорит так: «Это переосознание нашей музыкальной культуры. Моя цель – как минимум выучить песни, как они были, а дальше уже немножко другим взглядом посмотреть. Не то чтобы какую-то сильную аранжировку сделать, но попытаться по-своему дополнить ее, потому что адыгская музыка, как и музыка других народов, не развивалась во времена Советского Союза, потому что Советский Союз всех выбрил (под одну гребенку), и там считалось, что вся народная музыка должна быть похожа, одинакова. И появились какие-то границы, рамки, поэтому я стараюсь выучить, как было, а потом дополнить ее тем, как я понимаю». Координатор культурной площадки SKLAD_ Антон Очиров отметил, что на концерте было немного слушателей, жаль, потому что концерт был очень необычный и заслуживал того, чтобы к исполнению кабардинского певца и музыканта приобщилось больше сухумчан:

«Что меня очень сильно удивило, – это разница виртуальной аудитории и реальной потому, что, когда мы объявили о концерте Башира Хацука, который первый раз в Абхазии и, соответственно, это возможно его единственный концерт здесь, у нас был очень большой отклик виртуальной аудитории, но когда мы смотрим на разницу виртуального и реального, то она поражает. На мой взгляд, это был самый лучший, самый глубокий и самый внятный концерт из всех, которые прошли на SKLADе_, но, как мы видим, очень мало пришло народу, но при этом это было прекрасно!» По просьбе публики Башир Хацук исполнил на бис песню «Мысрукуа».