За неделю число россиян, пересекших границы Евросоюза, выросло на 30%

За прошедшую неделю почти 66 тысяч граждан России пересекли границы государств - членов Евросоюза, сообщает европейское агентство по контролю границ, отмечая, что это на 30 процентов больше, чем было двумя неделями ранее.

Агентство связывает увеличение потока через границы с объявленной Владимиром Путиным в России «частичной мобилизацией». Отмечается при этом, что большинство приехавших в ЕС россиян имеют вид на жительство в Европе, шенгенские визы или двойное гражданство.

Ранее издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.

21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.