Министр по делам спорта против президента Федерации бокса Грузии. Тея Цулукиани заявила, что Давид Циклаури замахнулся на нее, угрожая ударом. Последний утверждает, что никогда бы так не поступил, а обвинения министра – это лишь попытка сместить его с должности руководителя организации.

Назвать имя человека, который ей угрожал, министр по делам спорта решила из-за высокого общественного интереса вокруг этой темы, это – президент Федерации бокса Грузии Давид Циклаури, заявила Тея Цулукиани в эфире телекомпании «Имеди». Такой агрессией глава федерации ответил на отказ министра в финансировании организации, утверждает она:

«Этот его, так сказать, замах для удара последовал за просьбой выделить деньги. Когда он получил ответ, что это сейчас невозможно, что нужно объяснить, какая сейчас есть необходимость, что мы должны обсудить это, он начал оскорблять моего заместителя. В общем, детали не так интересны, это произошедший факт, при котором присутствовали десятки людей. Но я, как женщина, впервые оказалась в такой ситуации. Я не собираюсь привыкать к этому, скоро мы увидим, где будет он и где буду я. У меня не такой кулак, чтобы тягаться с боксером, но я покажу ему, что бокс будет развиваться серьезнее, чем в период его руководства. У него, как мне рассказывают, есть желание вновь возглавить эту федерацию. Но я не дам ему погубить грузинский бокс, человеку, который после этого – пустое место».

Впервые на эту тему министр заговорила неделю назад. Выступая в парламенте, Тея Цулукиани заявила, что у нее, как у женщины-министра спорта, часто возникают проблемы во время коммуникации со спортивными федерациями. Тогда Цулукиани и сказала впервые, что на нее даже пытались «поднять руку», при этом не сообщила кто и почему.

Давид Циклаури утверждает, что был поражен, услышав в эфире «Имеди» свое имя. Судя по всему, министр говорила о случае, произошедшем около трех месяцев назад, написал в соцсети глава федерации. 30 мая на чемпионате Европы по боксу, проходившем в Ереване, грузины завоевали три золотые и одну серебряную медали.

«Нас позвали в министерство, мы все думали, что нас хотят поздравить с этой победой, а на самом деле министр просто вышвырнула нас из здания. Более того, я не хочу повторять то, что она позволила себе сказать в наш адрес из-за безобидной просьбы о перечислении средств, принадлежащих федерации, которые по ее распоряжению были сначала урезаны вдвое, а затем и вовсе упали до нуля. Были запущены механизмы по отстранению меня от должности, и все это закончилось клеветой министра о том вечере. Те, кто меня знает, поймут, насколько абсурдно это обвинение, настолько, что я даже не стану его обсуждать», – написал Циклаури.

Он утверждает, что скандалу предшествовал другой пост в соцсетях, в котором глава федерации заявил, что не собирается покидать свой пост, как хотели бы в министерстве. О сути конфликта не говорит ни одна из сторон, но сегодня Тея Цулукиани выступила с очередным заявлением, в котором представила новые обвинения в адрес Циклаури:

«Давид Циклаури – это имя и фамилия того человека, который еще летом 2012 года, когда «Грузинская мечта» встречалась с избирателями в регионах, проявлял насилие к оппозиции по инструкции тогдашнего Министерства по делам спорта. Сегодня его называют председателем Федерации бокса, но на самом деле, после того акта насилия, который он осуществил в июне этого года, – пустое место. Каждый мужчина, совершивший насилие над женщиной, отрицает его».

Циклаури, в свою очередь, сегодня еще раз уточнил свою позицию по поводу обвинений, назвав перед журналистами слова министра ложью:

«Все видели, что произошло, были свидетели и 4-5 камер. Половина сказанного ею – это ложь, этого не было. Если я замахнулся для удара, то по прошествии стольких месяцев говорить об этом… это неприемлемо для меня… я просил назначить спортсменам зарплату. Я не просил это у госпожи Теи, я говорил об этом с главой (парламентского) департамента по делам спорта. То как они донесли все это до госпожи Теи… я думаю, в этом мелкие ошибки».

Взаимные обвинения не должны остаться на уровне заявлений, необходимо начать расследование по данному факту, считает бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Насилие любого типа или действия, поощряющие насилие, абсолютно неприемлемы, и неважно, касается это рядового гражданина или чиновника. Мы не знаем деталей, что было и как, но ничто не оправдывает его (Циклаури), если такой факт действительно имел место. Я считаю, было бы правильно, если бы этим как минимум заинтересовались следственные органы».

Что касается самой федерации и спортсменов, на них скандал не отразится, утверждает Цулукиани. Частичное финансирование федерации продолжается, и сейчас, говорит министр, обходным путем, так, чтобы выделяемые на развитие спорта деньги «не попадали в карман Циклаури», а в начале 2023-го проблема будет решена полностью, не уточняя подробностей, говорят в Минспорта.

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