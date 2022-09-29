Агентство «Апсныпресс» сообщает, что в Центре «Мир без насилия» им. З. Ачба состоялась встреча, на которой представители политических партий и общественных движений обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и вокруг нее.

Секретарь Совета безопасности РА Сергей Шамба считает, что в Абхазии возможна мобилизация в том случае, если «специальная военная операция России примет другой, более серьезный характер».

«Когда большие державы дерутся, маленькие всегда страдают. Так было и в XIX веке, когда Российская империя столкнулась на Кавказе с Турцией и Великобританией, а наша страна потерпела крах, в том числе и из-за отсутствия единства в обществе», – подчеркнул он.

По его словам, без консолидации всех внутренних сил Абхазия не сможет решить ни один вопрос. «Я не против оппозиции, но у нас ее действия принимают совершенно неприемлемые формы. Политики готовы пойти на все ради власти. Из-за этого мы до сих пор топчемся на месте», – подчеркнул он.

Что касается возможного нападения Грузии на Абхазию, то такой вариант исключать нельзя. При подобном развитии событий Тбилиси получит поддержку со стороны почти 50 стран, выступающих против России. «Так что расслабляться нам нельзя», – сделал вывод Сергей Шамба и предложил перечитать роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», суть которого, по его мнению, соответствует вызовам сегодняшнего дня.

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Общественный деятель Адгур Лагвилава высказал мнение по поводу сложившейся ситуации в стране. На своей странице в Facebook он написал: «Нам тут иконы привозили вице-спикеры Грузии, многоуровневые отношения продвигали, дьюти фри строят на Ингуре, к транзиту готовятся. А как Пицунды коснулось, министр иностранных дел нас начал пугать войной и агентами. Вы там определитесь уже, а то выглядит все смехотворно, как в том старом анекдоте: «Рабинович, вы или крестик снимите, или портки наденьте».

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook написал пост, посвященный внутренней экономической политике. «Очень много геополитической информации, и она полностью заслоняет собой информацию. На переговорах в Москве министр иностранных дел РФ упомянул в начале своей речи о дальнейших шагах в плане Инвестпрограммы. А что мы знаем о ее реализации и ее планах? Что население знает о том, как российская финансовая помощь используется? Какие проекты одобрены? Какие проекты будут финансироваться и почему именно эти? Чьи это проекты? Каков их КПД для страны и для преодоления массовой безработицы? Как проходил отбор проектов по финансированию бизнеса? Почему без открытого конкурса? Почему без оглашения результатов отбора?» – интересуется Астамур Какалия.

По его словам, такие простые и очевидные вопросы не задаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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