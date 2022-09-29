Кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

(А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)

Был культовый французский фильм 1952 года «Фанфан-Тюльпан». В нем главные роли исполняли великолепный Жерар Филип и ослепительно красивая Джина Лоллобриджида. Очень я любил тот фильм, и до сих пор люблю. Жерара Филипа я считаю одним из лучших актеров всех времен и народов. Так жаль, что он прожил всего лишь 36 лет… А Джина жива, и дай ей бог еще долго-долго жить. Французы в 2003 году сделали римейк картины, там играли Венсан Перес и Пенелопа Крус. Фильм, несмотря на неплохой актерский состав, получился бледненьким и вторичным. Но сейчас я не собираюсь сравнивать художественные достоинства двух фильмов. Я просто вспомнил знаковую фразу из первого фильма, которая тогда мне казалась комичной и несерьезной:

«Война была единственным развлечением королей, в котором и народу приходилось участвовать».

К чему я это вспомнил? Сейчас постараюсь постепенно объяснить.

В YouTube я видел двухминутный ролик о том, как в Якутии идет мобилизация и провожают на войну молодых ребят. Они прощаются со своими близкими и родными и идут. Идут для чего? Во имя чего? За какие идеи и ценности? Защищать родину? Выполнять интернациональный долг? Вряд ли они осознают, зачем, куда, ради чего и на что они идут.

Но им приказали идти, и они идут. Молча и покорно.

Жутко мне стало от их этой покорности.

Не секрет, что нынешняя война – это прихоть только одного человека. Это не группа товарищей решила начать разминаться с оружием, неся смерть и разрушение. Нет! Только один единственный человек решил поиграть во властелина мира, в Александра, в Чингисхана, в Робура-Завоевателя и иже с ними. Ему захотелось, и он это сделал.

Как говаривал Никита Пряхин: «Как пожелаем, так и сделаем». Я думал, что Никита Пряхин погиб при пожаре Вороньей слободки. Оказалось, нет! Жив, курилка. Но, может быть, это не он, а его потомок?

С каждым разом я все жестче начинаю не только у себя на кухне, но и в общественных местах выражаться в адрес российского правительства. Общественные места – это статьи, выступления, эссе – все то, что я пишу и говорю на публике, и моя риторика становится все более несдержанной, что, в принципе, мне несвойственно. Я не был таким, жизнь меня в такого превратила.

Дикая злоба подступает к горлу, когда на разных экранах вижу главу соседнего государства – ехидное личико бессердечного хитрована, который затеял опасную шутку. Вопрос вопросов, для чего он это начал? И тут я послушал умного человека, писателя Виктора Ерофеева. Должен сказать, что постмодернистскую прозу Ерофеева я не особенно жалую, кроме его книги «Хороший Сталин», где ему не пришлось ничего придумывать, ни пост и ни модернизм. Он там только описывал свои жизненные впечатления. Так вот, Виктор Ерофеев сказал одну вещь, которая давно уже крутилась в моих «исперченных» мозгах. Я думаю, он верно ответил на вопрос, «почему Путин начал войну».

– От скуки – сказал Виктор Ерофеев, и я ему, стоя, зааплодировал.

Конечно, от скуки. Наконец для меня все встало на свои места.

От скуки!

А от чего еще?

По данным английских ученых, ВВП – человек довольно ограниченный в своих желаниях. При огромных возможностях человек он скучный. Человек, не имеющий ни грамма эмпатии, ни милосердия, ни сочувствия, ни любви. Это и неудивительно, если вспомнить, какую школу он прошел, – школу КГБ. Там вымывали и аннулировали все чувства, оставляя одно – чувство бесчувственности к окружающим. И еще там учили беспрекословному исполнению приказов свыше. Но когда приказывать уже некому, то образуется пустота, которую хочется чем-то заполнить.

Как я знаю, книги читать президент РФ не любит. Также ему неинтересно искусство в любом его проявлении – ни театр, ни кинематограф, ни балет, ни даже балет на льду. Наверное, в зоопарк и в цирк он тоже не ходит. Известно, что он любит гарцевать на лошади и увлекается дзюдо. Но непобежденных противников у него не осталось (попробовал бы кто-нибудь его победить), знакомые лошади, наверное, тоже уже все постарели и устали под ним скакать, а новым он с природной подозрительностью не доверяет. Пить он не пьет, курить не курит, ведет здоровый образ жизни, что тоже скука страшная, это я по себе знаю.

Икры и балыка он, наверное, на три жизни вперед накушался, и прочих других яств тоже.

Руководить покорной страной, в которой ничего инновационного не происходит, тоже несложно. Да и ну их к черту, все инновации. Наши предки жили без всяких инноваций, жгли лучину – и ничего, жили нормально.

Чем же еще не очень старому человеку заняться, если все занятия, которые занятны другим людям, его не интересуют?

И тут на ум приходит живительная война.

Конечно, война! Война – это ж интересно, это ж дух захватывает, тем более, когда есть уверенность, что тебе от этого больно не будет – ведь ты, как тебе твоя челядь говорит, царь и правитель самого грозного в мире государства. У тебя есть пушки и гранаты и ракеты. И армия твоя вторая в мире… кстати, а почему только вторая? Была вторая, станет первой. И еще у тебя есть самая главная твоя защита, твоя страховка, твоя броня – ее величество ядерная бомба. Их, этих бомб, у тебя много, хватит разнести всю солнечную систему. Но кто ж согласится, чтоб ты разнес всю систему? Тебя ж боятся, ты ж, по понятиям, гопник, беспредельщик, ты – «что пожелаем, то и сделаем». И тебе нравится, что тебя за такого держат. Так что вперед и с песней.

Все пойдет по плану, а план – по ситуации.

Шашки наголо и в атаку.

В атаку на кого?

На ближайшего соседа, на Украину. Украина – она ж большая, но не натовская. Так что, кайфа будет много, тем паче если взять ее за три дня. И твой глубинный народ будет доволен своим верховным вагоновожатым. А взяв Украину, можно уже и императором себя объявить и потом дальше думать, что же еще у кого откусить?

Может, я гиперболизирую, а может, и нет. Черт поймет, что творится в мозгах у человека, который уверовал в свою неуязвимость и вседозволенность, и вечность, и которому абсолютно нечего делать.

Кто бы что ни говорил, а в недемократических, авторитарных, тоталитарных странах все зависит только от первого лица.

Рыба гниет с головы, как говорил еще старина Плутарх. И он был прав.

Я уверен, если ВВП, как бы это помягче сказать, уйдет в отставку, то на другой же день ситуация кардинально изменится. И, может быть, даже сегодняшние хорохорящиеся ястребы, которые больше всех кричат про непобедимость русского оружия, сразу превратятся в голубей мира и начнут искать виноватых. Может быть, даже подобие ХХ съезда сотворят.

Вспомним кровавые сталинские времена и пришедшего на смену вождю Хрущева. Никита Сергеевич во время Кобы тоже старался угодить Хозяину, был в первых рядах и просил увеличить разнарядки по расстрелам. Но как только Тараканища не стало, в стране сразу начались послабления. Очередной виток сталинского террора вдруг прекратился, и постепенно началась реабилитация. А не гикнись Виссарионович, неизвестно, сколько еще людей ушло бы раньше положенного им срока.

И живительная перестройка тоже началась с одного человека, с главного в то время человека, с Горбачева. А приди вместо него генеральным Егор Лигачев, то, может быть, СССР до сих пор существовал бы. Кто-то может сказать, ресурса на существование не хватило бы стране на столько времени.

Хватило бы.

Ведь живет Северная Корея столько времени, и – ничего, живет. Иран тоже может похвастаться, что уже сорок лет живет под санкциями, но тоже живет.

В общем, вы поняли, о чем я.

Жаль, что ВВП не дружит с интернетом, а то он мог бы всю свою нерастраченную агрессию перенести в компьютерные игры, в разного рода виртуальные стрелялки, шумелки, пыхтелки, сопелки, кричалки и т.д.

Но миру не повезло – ВВП не человек этой эпохи. Он из прошлого, в котором застрял насовсем. Он мне напоминает ничейную бабушку из «Золотого теленка», которая не верила в электричество и жгла у себя в антресоли керосиновую лампу. ВВП не верит в интернет и у себя из бункера жжет настоящим огнем соседнюю страну.

Играется.

И самое главное!

Он и как главнокомандующий тоже никакой. В XXI веке воевать посредством живой необученной, необстрелянной силы – это же атавизм. Или анахронизм. Или еще что-нибудь подобное.

Господи, когда же это все кончится?

И кто все это закончит?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях