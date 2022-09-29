В Северной Осетии сообщают о нормализации ситуации на КПП «Верхний Ларс»

Ситуация на российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии нормализовалась, очереди желающих пересечь границу пешком нет, машины за 2 км выстроены в один ряд. Такую информацию передает сегодня, 29 сентября, с границы корреспондент российского информационного агентства ТАСС.

По данным с места, скорость движения автомобильной очереди существенно увеличилась. Пересечения российско-грузинской границы ждут до 4,8 тысячи автомобилей, из них около трех тысяч легковых автомобилей.

«На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка 3 тыс. легковых автомобилей и около 1,5 тыс. фур», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его данным, за последние двое суток из России в Грузию выехали более 20 тысяч человек. Глава Северной Осетии заявил, что лично контролирует работу по стабилизации ситуации на «Верхнем Ларсе» и подъездах к КПП.

По его словам, после решения ограничить въезд в Северную Осетию автотранспорта из других регионов России, «резко сократился приток желающих пересечь границу». Меняйло также отметил, что еще вчера положение на границе «было близко к критическому» - многокилометровые заторы, ожидание в которых могло затягиваться на несколько суток, к чему многие не были готовы. «В очереди не было воды, еды, лекарств. Проблему решаем комплексно, и это уже приносит свои результаты», - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Власти Северной Осетии рапортуют об открытии на подъездах к границе «городка жизнеобеспечения», в котором есть палатки для отдыха и приема пищи, возможность зарядить мобильные устройства, медицинский модуль. Вдоль очереди круглосуточно курсируют два экипажа скорой помощи. Кроме того, городская администрация Владикавказа приступила к уборке территории.

На этом фоне появились сообщения о том, что границу запретили переходить пешком, на велосипедах и самокатах. Издание The Insider со ссылкой на источник подтверждает, что возможность переходить границу пешком закрыли в ночь на 29 сентября, хотя еще вчера в тоннелях были «толпы народа».

Сегодня через границу пропускали только машины и автобусы. При этом всех, кто ночью стоял и шел в пешей очереди, пропустили. В МВД Северной Осетии подтвердили, что выехать из РФ в Грузию вновь могут только водители и пассажиры на транспорте - грузовых, пассажирских и легковых автомобилях.