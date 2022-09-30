Украина призвала Грузию помочь крымским татарам уйти от мобилизации

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к правительствам Грузии, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы.

«Оккупационные власти в Крыму начали незаконную мобилизацию. Они начали массово мобилизовать крымских татар и другие коренные народы Крыма для участия в войне на стороне оккупантов. Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида. Крымские татары и другие коренные народы украинского Крыма пытаются всеми силами избежать мобилизации во вражескую армию», написала она в телеграме.

По словам Верещук, крымские татары пытаются уехать в дружественные Украине страны, но ведомство начало получать сведения, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы.

«Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории РФ в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда!», – подчеркнула Верещук.