Baza: двое российских полицейских смогли выехать в Грузию

Российским полицейским запретили выезжать из страны в период мобилизации. Об этом сообщает интернет-издание Ленинградской области 47news.ru и издание «База». Два источника в МВД подтвердили информацию Ассоциации туроператоров России.

По сведениям ленинградского портала, выезжать полицейским за рубеж запретил своим распоряжением глава МВД Владимир Колокольцев. Запрет не действует, если билеты были куплены до 21 сентября – дня объявления мобилизации в России.

Как пишет издание «База», двое полицейских смогли сбежать из России за два дня до указа о запрете. Они не предупредили руководство, не получали разрешения и смогли уехать в Грузию в день объявления частичной мобилизации.

«Два капитана МВД из Северной Осетии – Спартак и Сослан, словно экстрасенсы, предчувствовали неладное. Мужчины взяли большие отпуска задолго до объявления о мобилизации. А 21 сентября, услышав обращение президента, решили действовать немедленно», – пишет «База».

Издание утверждает, что место работы Спартак и Сослан не называли, поэтому у пограничников не возникло никаких вопросов.

По информации «Базы», возвращаться в страну мужчины не планируют. Дальнейшая точка их путешествия — США.

Издание также пишет, что одной сотруднице МВД отказали в выезде из России, хотя она приобрела билеты до объявления мобилизации.