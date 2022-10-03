В ожидании атомной бомбардировки

В настоящий момент на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе воцарилось спокойствие – поток желающих покинуть Россию на данном этапе иссяк. Но – не навсегда. Будет еще третья волна, и так же, как вторая былая масштабнее первой, мартовской, следующая будет масштабнее нынешней, и на этот раз желающих покинуть Россию будет больше. Вероятность этого не 100%, но очень высокая, и готовиться к новому русскому исходу надо уже сейчас.

Почему это может произойти? Попытаюсь объяснить покороче, хотя совсем коротко не получится.

Как-то раз, в конце марта, один российский писатель, уехавший в эмиграцию после 24 февраля, рассказал на своей странице о том, что ему позвонил известный российский актер Иван Охлобыстин. Выяснилось, что он убеждал собеседника в том, что Россия обязательно победит Украину, а если нет, то она уничтожит и себя, и весь мир в придачу. При этом, по словам писателя, был очень рад этому и описывал перспективу уничтожения всего мира с нескрываемым и бурным восторгом.

30 сентября на Красной площади состоялся шабаш путинистов, на котором выступил и сам дорогой фюрер, произнесший речь, которая могла бы стать прекрасным предметом исследования любого высококвалифицированного психиатра. Помимо него на митинге выступили и другие персоны, среди них он самый, Иван Охлобыстин.

Известная российская поговорка гласит – «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ее можно перефразировать – «Скажи мне, кто твой единомышленник, и я скажу, кто ты». Появление титулованного безумца, грезящего уничтожением всего мира, на митинге с участием самого вождя как минимум демонстрирует, что его болезненные взгляды не чужды Путину. Что он считает так же: если я проиграю, то пусть весь мир катится в яму…

Собственно говоря, и сама речь Путина мало чем отличалась от горячечного бреда сумасшедшего актеришки – попытка представить Россию с ее ментами, коррупцией, криминальными понятиями, чиновничьим беспределом и несменяемостью власти альтернативной моделью мироустройства, которая должна привлечь весь мир, в лучшем случае вызывает сочувственную улыбку. Вернее, вызывала бы, если бы это говорил какой-нибудь таксист или базарный торговец в Грузии. Беда в том, что с такими текстами выступает всесильный император ядерной державы, каждое слово которого, даже самое бредовое, – это непреложный закон для более чем сотни миллионов человек.

Совершенно очевидно, что Путин безумен, и не с политической, а с сугубо медицинской точки зрения. Если мнение о том, что похоронить мир – это красиво и благородно, настолько близко ему, что высказавшегося в таком духе деятеля не только не сажают под замок, но и дают ему возможность выступить на программном правительственном митинге, политология бессильна, надо звать врачей, желательно, со смирительными рубашками.

В мире принято считать, что Путин очень расчетливый и трезвомыслящий политик, который взвешивает все за и против, принимает решения только после детального анализа и никогда не идет на поводу у эмоций. Эдакий прагматик, который всегда руководствуется рациональными аргументами. И в определенном смысле это так и есть.

Однако трагизм ситуации заключается в том, что такой рационализм никак не противоречит безумной одержимости – это похоже на то, как действует психически больной пациент, считающий себя Наполеоном. Он будет по-своему логичен – будет ходить вдоль воображаемой линии фронта, скандалить с генералами, строить вымышленные оборонительные укрепления и рассказывать всем, какая у него стервозная жена. То есть все будет логично и рационально, но это будет логика на службе у безумной идеи.

Путин – одержим и безумен в самой основе, в фундаменте, поэтому построенная им любая конструкция всегда получается кривой, несмотря на то, что она логична и сооружена в соответствии с законами инженерной науки. Рациональный, хладнокровный безумец с ядерным арсеналом… Западный мир с его желанием «не злить Путина» взрастил себе на голову самый кошмарный голливудский кошмар – образ вечно пьяного сумасшедшего русского генерала, готового похоронить весь мир. Только все намного хуже: это, возможно, Охлобыстин подхватил белую горячку от перепоя, а вот генерал – трезв как стеклышко. И совершенно, совершенно безумен…

Конечно, ядерный шантаж – это чистой воды попытка «взять на понт», напугать европейцев и самих украинцев, вынудить их пойти на кабальные условия мира… Безумец понимает, насколько сглупил, когда полез воевать в 42-миллионную страну, и теперь пытается всеми правдами и неправдами унести оттуда ноги… Но – на своих условиях, так, чтобы сохранить морду лица.

Однако в мировой истории есть немало случаев, когда сама жизнь вынуждала шулеров идти на поводу своей же собственной игры: когда блеф не срабатывает, приходится либо признавать поражение, либо сделать нечто совершенно ужасное и непредставимое.

Убежден, что рано иди поздно, после провала попытки сломать Украину путем мобилизации обязательно настанет черед атомного оружия. Путин так же, как и его новый идеолог Охлобыстин, достаточно безумен, и если встанет нехитрый выбор - признать поражение или использовать атом, нет никаких сомнение в том, что он предпочтет.

Не факт, что из этого что-то получится – решение это будет слишком катастрофичным для всех, в том числе и для самой России, поэтому не исключено, что на каком-то из звеньев цепочки произойдет сбой: кто-то в системе задействования ядерного оружия может оказаться недостаточно безумным…

В случае использования атомной бомбы, пусть даже тактической, мир вынесет приговор России – путинский фашизм будет уничтожен, а судьба России как государства и как страны окажется под большим вопросом. Если система сломается и Путина при попытке применения ядерного оружия либо арестуют, либо убьют, в России на долгие годы воцарится абсолютный хаос, война всех против всех: все это многочисленные кадыровцы, росгвардейцы, вагнеровцы и прочие людоеды столкнутся друг с другом в смертельной схватке.

Оба варианта приведут к страшным катаклизмам в России, и сотни тысяч отчаявшихся людей снова будут искать спасения за границей. И на этот раз их будет больше – исчезнет последняя надежда, что удастся отсидеться где-то в углу незамеченным…

Это, конечно, крайний вариант, и дело может не зайти так далеко. Но посмотрите на Путина, который теряет остатки адекватности, послушайте, что говорят безумцы, которые сегодня в фаворе в Кремле, – и Охлобыстин лишь один из них… На этом фоне кто возьмется утверждать, что такой сценарий маловероятен?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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