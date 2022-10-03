В Грузии больницы обяжут вернуть деньги, растраченные в период пандемии

Государство может потребовать от клиник вернуть средства, которые были ненадлежащим образом потрачены в период пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили сегодня, 3 октября, после заседания правительства.

«Мы находимся на стадии, когда идут обсуждения и доработка конкретных расчетов – насколько правильно они [средства] были потрачены… Когда в конечном счете уже подтвердится их вина, они должны будут вернуть суммы обратно в бюджет, и я вас уверяю, эти суммы будут возвращены», - цитирует министра агентство «Новости-Грузия».

Он уточнил, что до окончания обсуждений не сможет назвать ни клиники, которые ненадлежащим образом потратили деньги из бюджета, ни суммы их задолженности.

Одновременно глава Минздрава пообещал, что всем врачам и медсестрам ковид-клиник будут выплачены обещанные надбавки – деньги от государства, которые медики должны были получать через свои клиники вместе с основной зарплатой.

«Здесь были серьезные проблемы, сегодня они сведены к минимуму. Если я правильно помню, осталось до 20 проблемных клиник. К сожалению, мы начали судебные споры из-за их неправильного отношения, и эти суммы обязательно будут выплачены тем медсестрам и врачам, которым они полагаются», - сказал Азарашвили.