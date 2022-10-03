В последние дни в Абхазии произошло несколько чрезвычайных происшествий, в устранении последствий которых принимало участие МЧС республики.

Два происшествия произошли в течение суток в окрестностях одного и того же небольшого села Анхуа Гудаутского района, примыкающего с севера со стороны гор к городу Новый Афон. Первое ЧП случилось с туристкой в пятницу 30 сентября около трех часов дня. Сегодня начальник пресс-службы МЧС Роман Лабия рассказал «Эху Кавказа»:

«Россиянка, 1951 года рождения, в районе «трех котлов». Там есть арочный мост. Она там прогуливалась, упала в ущелье реки Псырцха и сломала себе ногу.

– Как ее обнаружили, как подала сигнал?..

– У нее был телефон. Позвонила спасателям. Они выехали, вытащили оттуда, наложили шину, доставили в Республиканскую больницу.

– Пятьдесят первого года рождения – это значит…

– Семьдесят один год, скорее всего. Потом, позавчера вечером, в 18.35, в том же селе Анхуа УАЗик свалился в овраг. Точнее, это не овраг, а большое ущелье глубиной 120 метров. Машина несколько раз перевернулась и застряла… Там двое пострадавших было. Наши спасатели приехали и девочки из медицинского управления. Спустились в это ущелье. Потом таким же образом наложили шины и подняли наверх. В Республиканскую доставили. Слава богу, все живые.

– У них тоже переломы?

– Да.

– А это далеко от этих «трех котлов»?

– Это в другом месте. Но в том же селе Анхуа.

– Они были местные или туристы?

– Местные ребята.

– Что ж там случилось? В восемнадцать тридцать пять… Это уже темнеет сейчас…

– Это уже темнеет. И там рельеф сложный. Я предполагаю, что из-за рельефа они не справились с управлением.

– В общем-то, легко отделались…

– 120 метров это ущелье глубиной, они свалились только на 20 метров. Там были деревья и камни, которые их задержали. А если бы до конца упали, то и живы бы не остались».

Еще одно происшествие было другого рода и вызвало в обществе немало пересудов. 1 октября загорелась внешняя обшивка одного из трех магазинов сети «дьюти фри» на российско-абхазской границе. Пожарные ПСО города Гагры выехали по экстренному вызову в 13 часов 17 минут. Благодаря усилиям огнеборцев удалось избежать распространения огня. Пострадавших нет. Лабия говорит:

«Там был поджог по предварительным данным. Загорелась внешняя обшивка здания, потом по внутреннему утеплителю огонь перебрался на крышу. Были задействованы два пожарных расчета – из Гагры приехали и местные, из Цандрипша. И вовремя потушили, в противном случае был бы гораздо больший ущерб.

– Товары пострадали там?

– Нет, насколько знаю, товары не пострадали. Там три магазина «дьюти фри». Самый популярный и посещаемый – это тот, который ближе к берегу Псоу находится, насколько знаю.

– А этот, загоревшийся, какой?

– Это который с якорем, в глубине находится. Ближе к старому мосту».

В обществе, как обычно бывает, возникли предположения, что это было дело рук неких конкурентов. Ведется следствие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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