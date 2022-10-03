Петер Фишер: Германия будет тесно работать с Грузией в вопросе евроинтеграции

«Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции», - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер на мероприятии, посвященном Дню воссоединения Германии.

«Сегодня мы отмечаем День воссоединения Германии, и я очень рад, что здесь собралось так много грузинских друзей. Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции. Нам нужно сделать много конкретных проектов в политике, а также в экономике, охране окружающей среды, культуре и, что очень важно, проектов, связанных с вовлечением молодежи. Это путь в Европу», - заявил Петер Фишер.

Что касается вопроса, связанного с выполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии, посол Германии заявил, что пока рано оценивать прогресс.

«У правительства и парламента очень амбициозная законодательная повестка дня, но мы должны увидеть результаты. Процесс должен быть инклюзивным, демократичным и плюралистическим, но самое главное, чтобы результат соответствовал стандартам ЕС», - отметил Петер Фишер.

По информации Общественного вещателя, в связи с Днем независимости Германии сегодня состоялся прием, организованный посольством Германии в Грузии, на котором присутствовали члены правительства Грузии, политики и представители общественности.