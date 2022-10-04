Международное сообщество призвало провести расследование после публикации видео с предположительным расстрелом армянских военнопленных. С заявлениями выступили в Брюсселе, Вашинтоне, Лондоне и Москве.

Ранее МИД Армении обвинил Баку в казнях и пытках военнопленных и осквернении тел погибших. Международное законодательство расценивает такие действия как военные преступления.

США глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что азербайджанские солдаты казнили безоружных армянских пленных. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Призываем к полному и беспристрастному расследованию. Виновные в любых злодеяниях должны быть привлечены к ответственности», - написал в твиттере пресс-секретарь Белого дома.

Власти Азербайджана должны немедленно провести расследование видео, на котором запечатлен расстрел азербайджанскими солдатами армянских военнопленных. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Мы призываем к немедленному расследованию соответствующими властями. Дело этого видео, в котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана», – сказал он.

По словам Стано, если результаты расследования покажут подлинность видео, то «это военное преступление и явное нарушение международного права». «Такое преступление должно быть осуждено», – добавил он.

В посольстве Великобритании в Армении заявили, что шокированы видеокадрами.

«Мы приветствуем заявление генпрокуратуры Азербайджана о готовности подвергнуть видео всестороннему расследованию. Мы ожидаем, что результаты расследования будут опубликованы. Мы ожидаем, что все заявления о жестоком обращении, злоупотреблениях и произвольных убийствах будут полностью расследованы соответствующими органами», – говорится в заявлении посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Ереван и Баку тщательно и предметно расследовать видеозаписи. По словам Захаровой, в случае подтверждения этих фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов, все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», – сказала представитель МИД РФ.

Отметим, что опубликованное в соцсетях видео омрачило мирные переговоры, которые провели в Женеве министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.