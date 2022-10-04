На минувшей неделе в Сухуме открылись две выставки – художниц из Кабарино-Балкарии и ежегодная осенняя выставка работ абхазских художников, посвященная Дню Победы. В Центральном выставочном зале Абхазии работали два зала, в одном из них была развернута экспозиция под названием «Интеграция», на которой экспонировались фотографии, инсталляции и керамика двух художниц из Кабардино-Балкарии Элины Караевой и Миланы Хацуковой. А в другом зале свои работы, посвященные войне и миру, представили 15 абхазских художников. «Интеграция» открылась аутентичной черкесской музыкой Башира Хацука. Директор ЦВЗ, куратор и искусствовед Эльвира Арсалия рассказала о давних творческих связях художников Кабардино-Балкарии и Абхазии, творческий обмен между которыми вошел в традицию:

«В ключе такого постоянного дружеского и духовного обмена приехали молодые интересные художники – Элина Караева, фотограф, и Милана Хацукова, которая представила керамику и инсталляции. Как представили сами авторы выставку, – это непривычный взгляд на привычные вещи, поиск идентичности и ответа на вопрос, как сохранить ускользающую эстетику старого времени. Вот, Элина Караева снимает во всем мире двери, она их фотографирует. Там есть двери Сухума, Баку, Лондона, Москвы, Петербурга, Нальчика. Через эти двери она раскрывает прошлое, настоящее, будущее. У Миланы Хацуковой очень интересная, на мой взгляд, керамика, она совершенно сознательно уходит от утилитарной функции декоративно-прикладного искусства и дает ей большее звучание арт-объекта, инсталляции».

Художницы из Кабардино-Балкарии провели мастер-классы для студентов художественного училища и факультета изобразительного искусства Абхазского государственного университета:

«Вот, у Элины был очень интересный такой мастер-класс, он назывался «Фотопрогулка». Элина со студентами прошлась по выставке, она рассказала про свой проект, о том, как она ищет фактуру, новый объект, развивает темы своих исследований. Затем они вместе вышли и прошлись по улочкам Сухума, и она показывала, как ищет объект для своего творчества по привычным городским маршрутам, такая творческая лаборатория на ходу. У Миланы прошел мастер-класс, она показала, как могут переосмысливаться такие предметы, как обычная кружка, обычный стакан, он может быть каким-то интересным объектом, у него могут появиться новые функции, вот такая разминка интересная была. Студенты включились, и у них была хорошая обратная связь с самим художником».

Осенняя выставка открылась 27 сентября в канун Дня Победы, по мнению Эльвиры Арсалия, две выставки удачно совместились в выставочном зале, создав своеобразную арку: «Нам, художникам, показалось, что такая интересна арка, чтобы на одной площадке художники из Кабардино-Балкарии, на другой площадке – абхазские художники. Неделю эти два зала сообщались, и они очень хорошо работали. Выставка абхазских художников не только узко тематическая, на мой взгляд, ее можно охарактеризовать как «война и мир в искусстве абхазских художников». Мы можем увидеть и тематические работы, и пейзажи, и натюрморты. И хочу обратить внимание, что работы, которые представлены на выставке, большей частью впервые представлены авторами, поэтому это хорошая возможность увидеть новые работы. Интересно наблюдать, что такая вот историческая память, война, победа переосмысляются в творчестве не только взрослыми художниками, которые застали войну и были ее участниками, но мы видим и работы молодых художников».

Художницы из Кабардино-Балкарии покинули Абхазию, а осенняя выставка будет работать до 21 октября.