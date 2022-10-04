Азербайджан передал Армении лиц, взятых в плен 13-14 сентября

Азербайджан сегодня передал Армении лиц, взятых в плен в ходе кровавых столкновений на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, сообщила Радио Азатутюн представитель армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Зара Аматуни. Сколько именно пленных передал Баку, Аматуни не уточнила.

По сообщению Офиса представителя по международным правовым вопросам, Азербайджан подтвердил наличие 17 новых армянских военнопленных после сентябрьских боев.

В результате интенсивных боевых действий, начавшихся на армяно-азербайджанской границе в полночь 13 сентября, по официальным данным, с армянской стороны погибло и пропало без вести 206 человек, с азербайджанской – 80, с обеих сторон были сотни раненых. О прекращении огня было объявлено вечером 14 сентября. Однако оно периодически нарушается, в результате чего с армянской стороны есть еще 3 погибших и один раненый, с азербайджанской стороны – 4 раненых.