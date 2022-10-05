В Грузию с визитом прибывает заместитель госсекретаря США

К движению «Сила народа», которое создали экс-члены правящей партии «Грузинская мечта», присоединились еще пять депутатов – Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил один из лидеров движения Созар Субари.

«Всего наше движение будет представлено в парламенте девятью депутатами. А это значит, что у нас будет третья по величине политическая группа в законодательном органе», – заявил Созар Субари.

При этом, по его словам, депутаты, представляющие «Силу народа», остаются членами парламентского большинства.

Субари также сообщил, что к движению «Сила народа» присоединились эксперты: Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоанэ Шаишмелашвили.

«Каждый из них очень ценен для нашего движения, и мы уверены, что они внесут важный вклад в достижение целей, связанных с сохранением мира в стране и её стабильным развитием. Хотим сообщить обществу, что мы активно работаем над усилением регионального представительства нашего движения. Наша цель – присоединение представителей всех муниципалитетов к движению, над чем мы активно работаем», – заявил он.

Субари также сообщил, что член движения Виктор Джапаридзе приобрел 52% акций POS TV – телекомпании, одним из основателей которой является журналист и ведущий Шалва Рамишвили.

«Это обстоятельство поможет нам еще шире доносить информацию до общества. В сегодняшних сложнейших условиях единственный способ успешно обезопасить Грузию и избежать угроз для нашей страны – вооружить общество правдой», — заявил Созар Субари.