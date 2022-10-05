Знаменательное событие для грузинских болельщиков: Хвича Кварацхелия забил дебютный гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Но важнее другое: это первый гол, забитый грузином на этом турнире за долгие годы.

«Ван Гог? Нет, Квараджио», – клуб «Наполи» отметил гол забитый Хвичей Кварацхелия таким постом в соцсети Facebook. Он сделал это на 63-й минуте, отправив мяч в ворота нидерландского «Аякса». 21-летний футболист стал первым грузином за последние 17 лет, забившим гол в Лиге чемпионов (в последний раз это удалось Левану Кобиашвили, игравшему в 2005-м за немецкий «Шальке 04»). Матч завершился победой «Наполи» с разгромным счетом 6:1. После матча в интервью местным СМИ Кварацхелия сказал:

«Мне кажется, что мои мечты исполнились: я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила. Сегодня он («Аякс») не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи», – цитирует Кварацхелия сайт УЕФА.

Кстати, футболист отметился и результативной передачей, однако на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что «Кваре» все же пришлось извиниться за два момента, когда тот не отдал пас своим одноклубникам:

«Откуда берется победа? Без командной игры невозможно выиграть чемпионат. У нас сильные индивидуалисты, но сыгранность терять нельзя. Кварацхелия часто помогал защитникам, он даже извинился за два эпизода… Он силен и может делать то, что ему хочется? Нет, это не так, потому что, когда товарищ по команде свободен и ты его не замечаешь, впоследствии он сам сделает то же самое».

При этом большую долю ответственности за поведение Кварацхелия Спаллетти возложил на СМИ, которые вознесли его на пьедестал:

«Вы отталкиваете Кварацхелии от команды, а не я, когда постоянно говорите о нем и думаете, что он все может. Хвича поступил хорошо и извинился. Голы забили все, а не только он и Распадори, (Матиас) Оливейра сделал отличный голевой пас. Признание приходит благодаря командным итогам, а не индивидуальным результатам».

Впрочем, даже такие моменты не испортили впечатлений от игры Кварацхелия спортивному обозревателю Давиду Клибадзе:

«Я давно так не радовался победе над лидером голландского футбола. Можно сказать, что они внедрили универсализацию, которой заболел весь мир, все футболисты стали похожи друг на друга. Именно голландцы решили, что футболисты должны быть универсальными – защитник должен играть и как нападающий, и наоборот. Такие были и до того, но их было немного, и у остальных футболистов была своя функция, и они были сильными на своих позициях. Сейчас же все всё знают и умеют, но только на среднем уровне. Именно в такое время появился Хвича Кварацхелия и возвращает интерес к футболу молодежи, которая иначе начинает смотреть на этот спорт. Такие футболисты необходимы – выдающиеся профессионалы, которые находятся на своем месте».

И, действительно, сегодня просто не встретить грузинского болельщика футбола, который бы не восхитился игрой Кварацхелия, среди таковых и ветеран футбола Важа Жвания:

«У него большой ресурс, он обязательно еще больше раскроется и будет играть лучше. Опыт и знания необходимы как в обычной жизни, так и в футболе, а они приходят со временем. Это уникальный футболист, который смог за столь короткий период завоевать любовь всех вокруг. На поле он творит какие-то чудеса, и мне нестыдно сказать, что он – пример для спортсменов всего мира. Он отлично играл вчера, «Аякс» – это очень серьезный клуб, и я впервые увидел, чтобы его так обыграли на собственном поле, и очень большой вклад в это внес именно Кварацхелия».

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 11 матчей, на его счету уже шесть голов и четыре голевые передачи. Что же касается самого клуба, после победы над «Аяксом» он лидирует в группе А Лиги чемпионов.

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