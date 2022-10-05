Бухгалтера ТГУ задержали по обвинению в хищении 165 тысяч лари

Бухгалтера Тбилисского госуниверситета имени Иванэ Джавахишвили задержали по обвинению в хищении крупной суммы денег – 165 тысяч лари (около 60 тысяч долларов), сообщает Генеральная прокуратура. Вместе с бухгалтером задержан еще один человек по факту «присвоения крупной суммы денежных средств и незаконного получения кредита».

Расследование началось на основании данных Государственной аудиторской службы и внутреннего аудита вуза. Следствие установило, что бывший бухгалтер ТГУ, пользуясь своим служебным положением, перевел и присвоил 165 тысяч лари со счета университета на банковские счета связанных с ним лиц.

Следствие также установило, что лицо, состоящее в преступной связи с бухгалтером, ввело в заблуждение ТВС банк, утверждая, что работает в университете. В результате этого был незаконно получен кредит в размере 105 тысяч лари.

Задержанным предъявлено обвинение в присвоении крупной суммы денег, пособничестве растрате и незаконном получении кредита, за что предусмотрено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.

Это не первый случай хищений в грузинских образовательных учреждениях в этом году, сообщает агентство «Новости-Грузия». В мае специалист финансового отдела Технического университета Грузии был задержан за присвоение 1 млн 288 тысяч лари. При заполнении баз данных на выдачу зарплат он вписывал свой личный банковский счет и счета знакомых, которые на самом деле в университете не работали. Также на юге Грузии полицейские задержали бухгалтера сельской школы, тратившего бюджетные деньги на азартные игры. За три года он растратил более 140 тысяч лари школьных денег.