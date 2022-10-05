В абхазском обществе не могла не привлечь внимания размещенная на сайте «Аиааира» короткая информация со ссылкой на грузинское интернет-издание Sova. В статье сообщалось, что директор батумской школы №7 Шорена Хониадзе была уволена после скандала, связанного с появлением на одном из школьных стендов флага Абхазии.

По данным местных СМИ, заметив среди государственных символов стран мира флаг, один из учеников сорвал его, но за это был наказан. Ему вынесли выговор, прогнав с уроков. В руководстве учебного заведения утверждают, что абхазский флаг попросту не заметили, а замечание ученику было сделано за порчу инвентаря. Но министр образования Аджарии Майя Хаджишвили заявила: появлением такой символики нарушено законодательство Грузии. «С учетом обстоятельств, которые были установлены в результате расследования, министерство приняло решение, и директор указанной государственной школы сегодня же покинет должность», – добавила Хаджишвили.

Информация была дана в сопровождении фотоснимка стенда, на котором с большим флагом Грузии соседствуют десятки маленьких государственных флагов, среди них – и абхазский. Рядом он дан в увеличении и обведен красным кружком.

Мы поинтересовались сегодня мнением о произошедшем у абхазского общественно-политического деятеля, Героя Абхазии, бывшего вице-премьера республики и кандидата в президенты 2019 года Шамиля Адзынба. Он родился в 1970 году в Аджарии, в семье потомков обосновавшихся там абхазских махаджиров XIX века, когда та входила в состав Османской империи. (По переписи населения 2002 года в Аджарии, в городе Батуми и нескольких селах Хелвачаурского района, проживало 1650 абхазов.) Окончил там батумскую среднюю школу №25. Шамилю Омаровичу не было еще 22 лет, когда в феврале 1992 года он вместе с родными перебрался на родину предков, в Абхазию. В те годы это сделало немало батумских абхазов. Мужская их часть влилась вскоре в ряды участников Отечественной войны народа Абхазии. Он говорит:

«Да, я родом из Аджарии, оттуда ушел на службу в армию. И много хорошего помню. Просто мы воспитаны так традиционно в семье были, что вернулись на историческую родину, откуда были наши предки. Но теплое отношение к Аджарии у меня осталось. Напомню, что в 1992 году, когда началась война Грузии против Абхазии, Аджария стояла особняком, и ее тогдашний лидер Аслан Абашидзе заявил, что эта автономная республика воевать с Абхазией не будет. Это отношение абхазское руководство всегда ценило, в частности Владислав Григорьевич (Ардзинба). Но с приходом к власти в Грузии Саакашвили оголтелый национализм пришел, к сожалению, и в Аджарию тоже. Седьмая школа в центре города, дай бог мне памяти, была русской школой. Но все процессы, которые там происходят, абсолютно нам понятны. Образ жизни, ментальность меняются».

Разве это не показательный факт, сказал Шамиль, не «оговорка по Фрейду», когда из-за изображения абхазского флага, попавшего на ознакомительный стенд, раздувается вселенский скандал, увольняют директора школы, а СМИ считают своим долгом это все осветить «в назидание педагогам»? Разве это не показатель продолжающейся агрессивной политики по отношению к Абхазии и воспитания детей в соответствующем духе?

Адзынба продолжил:

«Вот эти все их заявления, якобы миролюбивые, о братстве, о дружбе, и вот такой безобидный, скажем так, момент, случай и такая резкая реакция на него – это показывает их нутро!»

Да, Абхазия не признана Тбилиси как независимое государство, субъект международного права, но, между прочим, даже автономии имеют свои гербы и флаги, и эскиз именно этого флага обсуждался в первой половине 1992 года, когда Верховный Совет Абхазии работал еще в полном составе…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях