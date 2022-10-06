Пропаганда, пропаганда, а я маленький такой…

Никогда русский народ не жил так плохо, как при Байдене

(избитая шутка)

В 1946 году писатель Александр Фадеев выпустил роман «Молодая гвардия», посвященный действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации, многие члены которой были казнены немецкими захватчиками.

Книга в художественном отношении очень неоднозначная, но сейчас не про это. Я помню один эпизод из романа, когда самый крутой персонаж «Молодой гвардии» Сергей Тюленин с товарищами поджигает немецкую биржу труда, где хранятся списки молодых людей, которых готовились угнать в Германию.

Я вспомнил это, когда прочитал, что в РФ поджигают военные комиссариаты. Видимо, с той же целью – уничтожить списки людей, готовых призывать и гнать на заклание.

Неисповедимы пути господа.

Надо бы перечитать фадеевскую «Молодую гвардию». Интересно, какой она сейчас мне покажется? В свое время, в очень юном возрасте, книга произвела на меня впечатление.

Это была присказка.

А теперь – реальность!

На днях, играясь с телевизионным пультом, я вдруг случайно наткнулся на телеканал «Красная линия». Что это за канал, я понятия не имел. У меня стоит дешевенькая тарелка, я не плачу абонентский взнос, и потому она ловит черт знает что. В основном это восточные программы на незнакомых мне языках. Так как я давно уже перешел на просмотр той или иной телепрограммы в компе, я телевизор практически не смотрю. Я даже толком не знаю, что за каналы ловит моя тарелочка. Как я уже сказал, даже не знаю, с чего вдруг, видимо, от нечего делать, я начал переключать каналы и услышал давно не слышанную русскую речь – не слышанную с телеэкранов. Я заинтересовался и заслушался. Как я понял, канал «Красная линия» – это глубоко прокоммунистический, просоветский телеканал, на котором в промежутке между «правильными» кинокартинами в основном идет плач Ярославны по великому социалистическому прошлому.

Передача, которая меня заинтересовала, называлась «Точка зрения». В маленькой красной студии сидели четыре человека и голосили, что надо в РФ все крупные предприятия национализировать. Ну, опять двадцать пять, как говорится. Я с брезгливым восторгом слушал эти разговоры, от которых я отвык, и было мне смешно. Под конец, завершая передачу, естественно, вопросом насчет СВО (как они называют, а мы зовем агрессией), один из гостей, бородатый и благообразный мужик средних лет, сказал, что большинство стран с надеждой смотрит на Россию в ее борьбе с неоколониализмом! По логике, после этого все участники беседы должны были весело расхохотаться сей остроумной шутке, бить друг друга по мягким плечам, а потом пойти пить пиво. Жигулевское, как и положено квасным патриотам. Но они не расхохотались, и, как я понял, все это было сказано на полном серьезе.

Вслушайтесь: «Многие страны с надеждой смотрят на Россию в ее борьбе с неоколониализмом». Военные захватнические действия на территории независимого государства зовутся борьбой с неоколониализмом! Интересно, подумал я, какие это страны смотрят с надеждой? И не смог ответить на этот абсурдный вопрос. Фантазии не хватило.

Если знаменитая российская пропаганда работает на таком идиотском уровне, то непонятно, на кого же она действует. Но она, как видим, действует, и довольно мощно. А вот почему она действует, это уже вопрос к психиатрам. Хотя, как говорил покойный Гамлет: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». В данном контексте под мудрецами подразумеваются именно психиатры.

И раз сегодня у меня пошла такая телевизионная пьянка, то я двинусь в этом направлении и еще вам кое-что поведаю про главные российские телеканалы, которых я давно уже не смотрю, так как их у меня нет.

Намедни был я приглашен в гости на одно семейное мероприятие с обильным застольем. Так как человек я непьющий, то после того, как заморил червячка, вышел в соседнюю комнату, оставив шумную компанию на очередном тосте «за понимание». В комнате стоял огромный телевизор, именно такой, о котором я давно мечтал и еще долго буду мечтать. Замечу, что телевизор мне нужен только как экран для фильмов и сериалов. Я подписан на один стриминговый канал, где имею счастье смотреть все то, что раньше смотрел в кинотеатрах, и такой здоровенный телевизор усладил бы мой взор и дал бы почувствовать мне собственную значимость.

В общем, вышел я в соседнюю комнату, увидел телевизор и включил его. А к нему, оказалось, пришпандорена тарелка, которая ловит российские каналы, такие как Первый, НТВ и подобные им. С присущей мне любознательностью я прошерстил все 600 каналов, ну, или около того, и остановился на общероссийских новостях и политических ток-шоу.

Ребята, я, открыв рот, долго наслаждался давно забытой риторикой и даже слезу уронил на свою могучую грудь. Мне вдруг показалось, что на машине времени я вернулся в прошлое, в стагнационные советские времена, когда в самом разгаре была холодная война и престарелые члены политбюро регулировали нам мысли, желания и надежды.

Выступления приглашенных на т.н. дебаты т.н. экспертов по духу ничем не отличались от риторики сорокалетней давности, когда нас пугали страшным Западом, расчетливыми империалистами, акулами капитала и мировой войной, которую желают развязать западные кровососы. И мы все как один должны были встать плечом к плечу и защитить нашу родину и мирную жизнь.

И вот о чем я задумался!

Ведь в те псевдокоммунистические времена я слушал только советское телевидение и грешным делом верил в него. Верил тому, что мне говорят. А еще бы я в него не верил, если ничего другого мне не предлагалось слушать и смотреть. Я и правда думал, что СССР – это самый большой борец в мире за мир. Я и правда думал, что дедушка Брежнев, несмотря на свою маразматическую простоватость, добрый и отзывчивый человек. Я и правда думал, что мы жили в самом гуманном и человечном государстве. Еще бы я этого не думал, если весь официоз был направлен именно на то, чтобы я так думал. И никакого альтернативного источника информации у меня не было, кроме отчаянно заглушаемых Радио Свобода и «Голоса Америки».

Несмотря на властную пропаганду, что в СССР все живут долго и счастливо, меня и тогда грызли смутные сомнения, что не все так, как на самом деле. Но я был молод и особыми вопросами не задавался. Не задумывался, почему же в нашей стране, где пятилетки выполняли чуть ли не за три дня, где у всех детей было счастливое детство, у молодежи – счастливая молодость, у среднего возраста – счастливый средний возраст, а у пожилых – самая счастливая в мире старость, несмотря на все такое повальное счастье, материально мы все, в принципе, нуждались. И в стране был постоянный дефицит всего! Ведь невозможно было ничего официально приобрести – ни квартиру, ни машину, ни зарубежные синие штаны из брезента, ни мокасины, ни томагавки, ни качественный табак.

Ни-че-го.

Всего этого в свободной продаже не было, хотя доставалось окольными путями. Даже книги, хорошие книги, а не макулатура, в магазинах не лежали. Да, их печатали, но на прилавках я их не видел.

А еще я помню, что в те далекие времена нам все время внушали, что говорить и думать о деньгах – это не советский подход к жизни. Что быть богатым – это плохо, а быть бедным – наоборот, хорошо.

Не буду нагружать вас своими банальными воспоминаниями, которые вдруг на меня нахлынули, когда я смотрел новости на российском канале. Я даже не буду цитировать, что они говорили, сейчас не об этом.

Я о другом.

Я вдруг понял, если среднестатистический человек с утра и до утра слышит, смотрит и получает подобное насилие над своим разумом, то неудивительно, что он в это может поверить. Когда в режиме нон-стоп тебе вдалбливают, что Россия в Украине защищает себя и что если бы Путин не начал СВО в Украине, тогда Зеленский двинул бы свои «нацистско-наркоманские» войска на Россию, то не исключен вариант, что ты в это можешь поверить. Ты не будешь задаваться вопросом, а как же это возможно, чтобы страна с в три с половиной раза меньшим населением, территориально, черт знает, во сколько раз меньше, с военным бюджетом в десять раз меньше, напала на страну, владеющую ядерным арсеналом. Это то же самое, если бы я полез драться с Майком Тайсоном. Но, видимо, надо быть семи пядей во лбу и иметь здоровый рассудок, чтобы не поддаваться подобной шняге. Тем более что все эта шняга подается очень качественно и очень напористо.

Я все время задаюсь вопросом, а живи я в РФ, слушая каждый день Скабееву, Соловьева, Симоньян и т.д., может быть, и у меня тоже произошло бы то, что в народе зовется «тихо шифером шурша, крыша едет не спеша»?

Не знаю. Надеюсь, что нет. Тем более что всевидящий интернет пока что в РФ не аннулирован за вредность, и при желании можно узнать, что и как в мире творится. Узнать и сравнить.

У меня много друзей в РФ. Могу сказать, что половина из них поддалась пропаганде. Они верят, что Россия борется за святое дело. Но осталась и другая половина, которая в это не верит. Так что, надеюсь, живи я там, я бы сейчас был в той, в лучшей половине. Как хорошо, что я не живу в РФ. Предоставляю, как моим друзьям из лучшей половины сейчас тяжело и гадко.

А интересно, друзьям из худшей половины как сейчас живется? Неужели они счастливы? Хотя, наверное, их счастье закончится с первой же повесткой.

И главное, они мне уже не друзья.

P.S. Выключил я телевизор и снова очутился в XXI веке. Послевкусие было гадкое, но, слава богу, позвали есть сладкое, и я с удовольствием двинул в большую комнату, где хозяйка на огромной тарелке подала мне кусок торта с орехами, кремом, безе и ягодами.

И я забылся десертом.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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