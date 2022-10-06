Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Читаем прессу

Обзор абхазской прессы

Газета «Независимая Республика» пишет, что после победы 30 сентября 1993 г. граница по реке Ингур как была проблемной для республики, так и осталась таковой. Главный редактор издания Юрий Кураскуа напоминает, что группа специалистов, экспертов в администрации президента РА провела совещание, где было предложено рекомендовать президенту РА открыть границу по р. Ингур для транзитного транспорта, перемещения товаров и т.д.

Юрий Кураскуа пишет: «При этом все присутствующие на совещании в один голос объясняли, что не братаются с Грузией, а это всего лишь бизнес-проекты, на которых страна может хорошо заработать. Мы уже слышали о таких заработках, когда власть объявляла, что майнинги – это хороший бизнес и надо им заниматься. Он принесет благо народу, бюджету и экономике. Вышло наоборот – ни денег от этого, ни пользы. А только окончательно разрушенное электрохозяйство страны и постоянное вылавливание неуловимых майнеров, ставших по вине власти уже нарушителями закона РА».

У редактора «Независимой Республики» возникают вопросы в связи с предложением открыть границу по р. Ингур:

«Почему мы тогда разнесли в пух и прах советника президента РА, который через р. Ингур приехал с их чиновниками и привез в дар Абхазии икону? Почему мы обругали наших двух ветеранов-предпринимателей, которые ездили по согласованию с нашими чиновниками в Грузию? Они там налаживали логистические проекты для будущего нашей экономики. А что сейчас наши эксперты предлагают? Что-то другое? Опять частный бизнес придумывает разные схемы провоза товаров через р. Ингур из Грузии. Они и зарабатывать будут деньги, и те должностные лица, которые нечисты на руку. А бюджет страны не пополнится «существенными деньгами от положенной законом пошлины». По р. Ингур граница сложная, и так просто – а давайте откроем! – не получится».

Обществу, по его словам, опять не предоставляется полный анализ, что из этого выйдет.

* * *

Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа», экс-депутат парламента Ахра Бжания на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. 56-й раунд дискуссий состоялся накануне в Женеве.

«Если честно, я не понимаю всей этой женевской канители с выпрашиванием у Грузии гарантий безопасности. Ну подпишут они пакт о ненападении. И что? Будете спать спокойно? Смешно это. Инициатором мирного урегулирования должна выступить сторона-агрессор, тогда это будет чего-то стоить. Наша же задача, и не в последнюю очередь МИДа, должна заключаться в формировании условий (работа на Северном Кавказе, работа на Ближнем Востоке и Малой Азии, укрепление и демонстрация возможностей нашей армии…), при которых мирный сценарий покажется нашим оппонентам наиболее реалистичным», – написал Ахра Бжания.

* * *

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) считает, что земля Абхазии стоит того, чтобы переносить самые тяжелые невзгоды, верить и ждать, не сдаваться. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Она стоит даже того, чтобы за нее умереть. Ведь жить на ней, быть здесь хозяином – это счастье и привилегия, которую не купишь за все деньги мира. Пусть же будущие поколения будут лучше нас, мудрее и сознательнее. Пусть Всевышний дарует им мир и даст возможность посвятить себя созиданию. Хочется верить, что им, если не нам, удастся создать и передать потомкам материальную и нематериальную культуру, которая под стать изумительной природе Абхазии, будет восхищать и вдохновлять людей через сотни и тысячи лет, подобно тому, как сегодня античные тексты и артефакты завораживают нас. Будьте смелыми, храните и оберегайте свободу и достоинство, будьте равны каждому, но не забывайте о корнях».

Блогер подчеркивает, что ни за какие миллиарды тонн бумаги нельзя купить такой земли, ибо она дарована народу Абхазии свыше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG