Газета «Независимая Республика» пишет, что после победы 30 сентября 1993 г. граница по реке Ингур как была проблемной для республики, так и осталась таковой. Главный редактор издания Юрий Кураскуа напоминает, что группа специалистов, экспертов в администрации президента РА провела совещание, где было предложено рекомендовать президенту РА открыть границу по р. Ингур для транзитного транспорта, перемещения товаров и т.д.

Юрий Кураскуа пишет: «При этом все присутствующие на совещании в один голос объясняли, что не братаются с Грузией, а это всего лишь бизнес-проекты, на которых страна может хорошо заработать. Мы уже слышали о таких заработках, когда власть объявляла, что майнинги – это хороший бизнес и надо им заниматься. Он принесет благо народу, бюджету и экономике. Вышло наоборот – ни денег от этого, ни пользы. А только окончательно разрушенное электрохозяйство страны и постоянное вылавливание неуловимых майнеров, ставших по вине власти уже нарушителями закона РА».

У редактора «Независимой Республики» возникают вопросы в связи с предложением открыть границу по р. Ингур:

«Почему мы тогда разнесли в пух и прах советника президента РА, который через р. Ингур приехал с их чиновниками и привез в дар Абхазии икону? Почему мы обругали наших двух ветеранов-предпринимателей, которые ездили по согласованию с нашими чиновниками в Грузию? Они там налаживали логистические проекты для будущего нашей экономики. А что сейчас наши эксперты предлагают? Что-то другое? Опять частный бизнес придумывает разные схемы провоза товаров через р. Ингур из Грузии. Они и зарабатывать будут деньги, и те должностные лица, которые нечисты на руку. А бюджет страны не пополнится «существенными деньгами от положенной законом пошлины». По р. Ингур граница сложная, и так просто – а давайте откроем! – не получится».

Обществу, по его словам, опять не предоставляется полный анализ, что из этого выйдет.

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Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа», экс-депутат парламента Ахра Бжания на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. 56-й раунд дискуссий состоялся накануне в Женеве.

«Если честно, я не понимаю всей этой женевской канители с выпрашиванием у Грузии гарантий безопасности. Ну подпишут они пакт о ненападении. И что? Будете спать спокойно? Смешно это. Инициатором мирного урегулирования должна выступить сторона-агрессор, тогда это будет чего-то стоить. Наша же задача, и не в последнюю очередь МИДа, должна заключаться в формировании условий (работа на Северном Кавказе, работа на Ближнем Востоке и Малой Азии, укрепление и демонстрация возможностей нашей армии…), при которых мирный сценарий покажется нашим оппонентам наиболее реалистичным», – написал Ахра Бжания.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) считает, что земля Абхазии стоит того, чтобы переносить самые тяжелые невзгоды, верить и ждать, не сдаваться. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Она стоит даже того, чтобы за нее умереть. Ведь жить на ней, быть здесь хозяином – это счастье и привилегия, которую не купишь за все деньги мира. Пусть же будущие поколения будут лучше нас, мудрее и сознательнее. Пусть Всевышний дарует им мир и даст возможность посвятить себя созиданию. Хочется верить, что им, если не нам, удастся создать и передать потомкам материальную и нематериальную культуру, которая под стать изумительной природе Абхазии, будет восхищать и вдохновлять людей через сотни и тысячи лет, подобно тому, как сегодня античные тексты и артефакты завораживают нас. Будьте смелыми, храните и оберегайте свободу и достоинство, будьте равны каждому, но не забывайте о корнях».

Блогер подчеркивает, что ни за какие миллиарды тонн бумаги нельзя купить такой земли, ибо она дарована народу Абхазии свыше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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