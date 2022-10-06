В Праге состоялась встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля за закрытыми дверями

Перед началом саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Праге, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретились за закрытыми дверями. По словам источника грузинской службы Радио Свобода, неформальная встреча состоялась в одном из пражских отелей, и речь шла в основном о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов.

«Во время встречи премьер-министр Гарибашвили сказал правильные вещи, чего мы от него раньше не слышали», - говорит источник в Евросоюзе, не уточнивший других подробностей.

Информация об этой и других встречах за кулисами саммита по официальным каналам Грузии не распространялась.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на первом саммите Европейского политического сообщества принимает участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола, вместе с лидерами Евросоюза и стран-партнеров, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Идея создания Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а цель нового формата определил и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Участники Европейского политического сообщества обсуждают «создание нового порядка без России», заявил Боррель за несколько дней до саммита.

«После вторжения России в Украину Европа вступила в новый этап нашей истории. Сегодня 44 европейских лидера будут слушать друг друга, чтобы найти способ выстроить новую структуру безопасности в Европе. Это будет сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин выгнал Россию из Европейского сообщества», - сказал Боррель.

Кроме России в этом новом порядке не нашлось места Беларуси. Эти две страны, находящиеся под санкциями ЕС, не участвуют в историческом саммите Европейского политического сообщества.

На саммите, вероятно, будут обсуждаться детали следующей встречи – она состоится в следующем году в стране, не входящей в ЕС, и, по негласной информации, ею может стать Молдова.