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В Праге завершилась четырехсторонняя встреча с участием Пашиняна и Алиева
В Праге завершилась отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета. Подробности пока сообщаются.
Это первая встреча Пашиняна и Алиева после нападения Азербайджана на Армению несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, продвинувшись в Джермуке и Сюнике, пишет Радио Азатутюн.
После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.
Перед четырехсторонней встречей президент Азербайджана, отвечая на вопрос Радио Свобода, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом, сказал: «Армяне Карабаха - наши граждане. Общение с ними - это наше внутреннее дело, которое мы не собираемся обсуждать с третьей страной».
На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос должен быть отделен от мирного договора, который должен быть заключено между Арменией и Азербайджаном, его может и не быть в этом договоре. Пашинян также отметил, что основным переговорщиком по вопросу Карабаха должен быть Карабах. А перед прибытием в Прагу вчера в парламенте Пашинян заявил, что ситуация с безопасностью вокруг Армении остается стабильно напряженной, в то же время утверждая, что видит некоторые тенденции к ослаблению напряженности после переговоров с Азербайджаном при посредничестве Вашингтона.
Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По сообщению азербайджанской стороны, стороны обсудили повестку трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Мишель, которая состоится в Брюсселе в следующем месяце. Договоренность об этой встрече была достигнута в августе, однако через две недели после этого Азербайджан напал на Армению, по мнению экспертов, нанеся серьезный удар также по посредническим усилиям Евросоюза.
Двусторонняя встреча премьер-министра Армении и главы Европейского союза сегодня не планируется.
Другие новости дня
Кобахидзе: О переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи
«Михаил Саакашвили совершил множество тяжелых преступлений в Грузии, он отбывает наказание за эти преступления», - заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе комментировал журналистам сообщение о том, что Киев собирается попросить Тбилиси передать им находящегося в заключении в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Украинский адвокат Саакашвили заявил, что украинский суд поручил Министерству юстиции обратиться к грузинской стороне с просьбой о временной передаче Саакашвили для участия в расследовании, связанном с экс-президентом Петром Порошенко, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Кобахидзе, о переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи, и никакие формальные основания не могут подтолкнуть к этому правоохранительную систему.
Отвечая на вопрос, если такой запрос из Украины поступит, как ответит грузинская сторона, Кобахидзе сказал: «Правительство Грузии годами направляло запрос о его передаче, и годами этот запрос был проигнорирован украинскими властями. Сейчас направление этого запроса под формальным предлогом является своего рода политической игрой и, естественно, эта игра не будет иметь для нас большого значения».
В Праге состоялась встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля за закрытыми дверями
Перед началом саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Праге, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретились за закрытыми дверями. По словам источника грузинской службы Радио Свобода, неформальная встреча состоялась в одном из пражских отелей, и речь шла в основном о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов.
«Во время встречи премьер-министр Гарибашвили сказал правильные вещи, чего мы от него раньше не слышали», - говорит источник в Евросоюзе, не уточнивший других подробностей.
Информация об этой и других встречах за кулисами саммита по официальным каналам Грузии не распространялась.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на первом саммите Европейского политического сообщества принимает участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола, вместе с лидерами Евросоюза и стран-партнеров, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Идея создания Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а цель нового формата определил и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Участники Европейского политического сообщества обсуждают «создание нового порядка без России», заявил Боррель за несколько дней до саммита.
«После вторжения России в Украину Европа вступила в новый этап нашей истории. Сегодня 44 европейских лидера будут слушать друг друга, чтобы найти способ выстроить новую структуру безопасности в Европе. Это будет сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин выгнал Россию из Европейского сообщества», - сказал Боррель.
Кроме России в этом новом порядке не нашлось места Беларуси. Эти две страны, находящиеся под санкциями ЕС, не участвуют в историческом саммите Европейского политического сообщества.
На саммите, вероятно, будут обсуждаться детали следующей встречи – она состоится в следующем году в стране, не входящей в ЕС, и, по негласной информации, ею может стать Молдова.
Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта «Эхо»
Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» – нового медиапроекта, запущенного бывшими сотрудниками «Эха Москвы» три дня назад.
Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 5 октября. Основанием для внесения в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к источникам, распространяющим, согласно российскому законодательству, противоправную информацию.
- В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт радио «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде.
В Праге проходит встреча Пашинян-Алиев-Мишель-Макрон
В Праге проходит отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
Это первая встреча Пашиняна и Алиева после нападения Азербайджана на Армению несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, продвинувшись в Джермуке и Сюнике.
Однако до этой официальной четырехсторонней встречи у Алиева и Пашиняна сегодня уже были определенные контакты, в частности, турецкая делегация распространила в социальных сетях кадры, на которых видно, как Алиев и Пашинян беседуют, за столом сидят также президент Турции и премьер-министр Венгрии, на каком-то этапе к ним присоединяется и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Подробности этих бесед, как и официальных переговоров, пока не сообщаются, однако азербайджанской службе Радио Свобода удалось поинтересоваться у президента Азербайджана, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом. Ильхам Алиев, который до этого уже побеседовал с премьер-министром Армении, вновь заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.
Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.
Представитель Госдепа: нападки на посла США в Грузии были крайне тревожными
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс назвала личные нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан и американское посольство «крайне тревожными».
В беседе с журналистами в Тбилиси она заявила, что критические высказывания в адрес американского посла со стороны некоторых грузинских политиков – часть дезинформационной схемы, которую «создал один человек».
«Во время встреч я с нетерпением жду возможности передать из Вашингтона решительный сигнал поддержки той огромной и важной работе, которую посол Дегнан и ее команда проводят в Грузии для поддержки и продвижения евроатлантических устремлений Грузии, а также правительству Грузии по поводу их готовности сотрудничать с нами в решении этих вопросов. Однако эти усилия были непростыми, особенно в последнее время, когда мы были глубоко обеспокоены личными нападками на посла Дегнан и посольство.
Давайте скажем очень четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг создавшегося в Европе кризиса – кризиса, который создал один человек! Соединенные Штаты Америки всегда будут уважать и поддерживать Украину в пределах ее международно признанных границ – точно так же, как мы поддерживаем и признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Сегодня мы все должны вместе выступить в поддержку украинского народа, который борется за свободу и суверенитет», – сказала Бонни Дженкинс.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Дженкинс заявила, что в ходе визита она встретится с руководством Грузии и, наряду с обсуждением стратегических интересов, разговор коснется вопросов пограничной и таможенной безопасности.
Эрдоган, Алиев и Пашинян побеседовали в Праге. ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
Трех лидеров, согласно опубликованным турецкими СМИ видеокадрам, поприветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон. В беседе Эрдогана, Алиева и Пашиняна принял участие премьер Венгрии Виктор Орбан.
Отметим, что сегодня же в Праге пройдет первая официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Турции. Стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.
Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БЕЛТА. Нарушителям распоряжения Лукашенко пригрозил уголовным делом и немедленным задержанием.
«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – сказал он.
Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.
«Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли – ред.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», – сказал он.
Лукашенко рассказал, почему принимает такое решение.
«Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», – добавил он.
Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не должно быть закрытий объектов и попыток уйти с рынка.
«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал белорусский лидер.
Ардзинба: соглашение по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил, что соглашение с Россией по госдаче «Пицунда» может быть пересмотрено.
По его словам, Москва и Сухуми «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
«Формирую по этой теме доклад на главу государства. Будем своевременно информировать СМИ», – сказал он.
Ардзинба отметил, что разговоры о передаче объекта кому-либо, кроме ФСО России, – это слухи. Его попросили прокомментировать и заявления командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба.
«Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова», – заявил Ардзинба.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
- Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл призывает депутатов парламента не допустить нарушения прав и свобод граждан Абхазии.
Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе
82-летняя французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Объявление состоялось 6 октября в Стокгольме. Трансляция велась в ютьюб-канале премии.
Автор награждена "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".
В своих книгах писательница осмысляет события и ситуации современности через автобиографические истории.
На русский язык переводились пять книг Эрно. Самая известная из них — "Событие" (2000), в ней писательница рассказала о подпольном аборте, который она сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссёром Одри Диваном. За него он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
- Фаворитом букмекеров в этом году был 75-летний британец Салман Рушди. На автора "Сатанинских стихов" в августе было совершено покушение.
Эмир Катара раньше срока покинул Прагу
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, приехавший накануне с визитом в столицу Чехии Прагу, покинул её вечером в тот же день, свернув программу визита. Как сообщает чешское издание Deník N, причиной стали неудовлетворённые требования главы катарского государства.
Официально в канцелярии президента Чехии Милоша Земана назвали визит успешным и прошедшим в дружественном ключе. Однако источники в канцелярии и чешском МИД говорят о том, что эмир уехал раньше срока. В первоначальном официальном сообщении о визите говорилось, что он пробудет в Праге до 6 октября.
В четверг в столице Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, открылся саммит Европейского политического сообщества – это новая неформальная организация, в работе которой участвуют страны ЕС и другие государства региона, в том числе Украина и Турция. Всего участвуют 44 главы государств или правительств. По сообщениям чешских СМИ, в последний момент эмир Катара высказал пожелание стать полноправным участникам саммита, в том числе принять участие в торжественном ужине. Однако, как утверждается, чешская дипломатия не была способна удовлетворить это требование. Географически Катар расположен далеко от Европы, кроме того, государство не является либеральной демократией, правозащитники нередко критикуют его за нарушения прав человека.
При этом, как сообщается, на 6 октября были намечены неформальные встречи эмира с европейскими лидерами. Катар – одна из ведущих стран по объёмам добычи ископаемого топлива, прежде всего природного газа. В частности, Германия с начала войны в Украине ведёт с ним переговоры о наращивании поставок. Пока они не привели к успеху.
Рейтинг одобрение британского премьера обрушился на фоне проблем в экономике
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за месяц своей работы стала самым непопулярным лидером Консервативной партии. Уровень одобрения Трасс обрушился из-за её экономической политики. Это следует из опроса международного исследовательского центра YouGov.
Согласно свежим данным, положительно оценивают политику Трасс 14% опрошенных британцев, отрицательно – 73%. Таким образом, одобрение Трасс находится на уровне -59% – это ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона перед его объявлением об отставке.
Среди сторонников Консервативной партии, которую возглавляет Трасс, уровень её поддержки выше – 30%, хотя за последнюю неделю резко упал и он: на 20 п. п. с 55% одобряющих.
Недовольство британцев вызывают меры Трасс по преодолению кризиса стоимости жизни в Великобритании, вызванного вторжением России в Украину, пандемией COVID-19 и глобальным экономическим кризисом.
Предложенный правительством Трасс "мини-бюджет" в частности предусматривал снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19%, а для высокооплачиваемых сотрудников – с 45% до 40% и отмену запланированного повышения корпоративных налогов. Разницу, как и ранее объявленные планы по заморозке цен на электроэнергию, рассчитывали компенсировать за счёт внешних заимствований.
Из-за этих планов Трасс критики назвали её "Робином Гудом наоборот", обвинив её в поддержке богатых, а не бедных. После публикации "мини-бюджета" британский фунт опустился до рекордного минимума, ставки по ипотеке выросли – Банку Англии пришлось срочно вмешиваться. Аналитики утверждали, что это падение временное, однако через несколько дней Трасс отказалась от снижения налогов для богатых.
Приоритетом для Трасс, по её собственным словам, является рост экономики Великобритании, в то время как от неё ждут финансовой помощи британцам, чьи расходы на электроэнергию, продукты питания и кредиты существенно выросли на фоне экономического кризиса.
- К середине лета 2022 года цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50% в ценовом выражении, а на газ – в два раза из-за "беспрецедентного роста мировых цен". К весне 2023 года счета на энергию в стране могли увеличиться в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.
Против Владимира Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене
Против находящегося в СИЗО российского оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело - по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о возбуждении дела сообщил также телеканал RT со ссылкой на источник.
По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО". О других подробностях не сообщается.
Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. Кара-Мурзу привлекли в качестве обвиняемого по делу о так называемой нежелательной организации. Владимир Кара-Мурза ранее был одним из руководителей "Открытой России", которую власти признали нежелательной.
Адвокаты политика сообщение о новом уголовном деле пока не комментировали.
По статье о госизмене недавно был осуждён бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Ему назначили 22 года лишения свободы. Сафронов настаивает на своей невиновности и считает дело политическим, связанным с его журналистской работой.
В Таиланде бывший полицейский застрелил больше 30 человек в детском саду
На северо-востоке Таиланда 6 октября совершено вооружённое нападение на детский сад, погибли, по предварительным данным, 34 человека, в том числе не меньше 22 детей, передаёт газета "Тайрат".
Подозреваемый – бывший сотрудник местной полиции, сообщается, что он был вооружён огнестрельным оружием и ножами. Он ворвался в здание детского сада во время тихого часа. Подозреваемый убил жену и троих своих детей и покончил с собой.
Причины произошедшего неизвестны. Сообщается, что подозреваемый был уволен из полиции из-за дела о наркотиках.
- В феврале 2020 года солдат армии Таиланда застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего захватил торговый центр, где убил ещё 26 человек. Он был застрелен полицейским спецназом.
Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против российской экономики
Страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против российской экономики за февральское вторжение в Украину. В него входит запрет на транспортировку нефти выше установленного потолка цен, ограничения на импорт стальной продукции, пластмасс и некоторых видов химикатов. Россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками.
Европейским компаниям будет запрещено оказывать России IT- и юридические услуги, разрабатывать архитектурные и инжиниринговые проекты, говорится на сайте Совета Европы. В Россию будет запрещён экспорт гражданского оружия и военного транспорта и расширенного списка продукции, использующейся в авиационной отрасли.
Из России будет запрещено ввозить бумагу и древесную массу, сигареты, пластик и косметику. Будет запрещён ввоз любых товаров, произведённых на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.
Санкционный список будет расширен за счёт людей, причастных к организации референдумов о выходе из Украины на контролируемых Россией территориях, представителей оборонной отрасли и людей, распространяющих дезинформацию о войне.
Гражданам Евросоюза будет запрещено занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных России организациях. Санкции будут введены против "Российского морского регистра судоходства". Это организация регистрирует гражданские суда, принадлежащие российским владельцам и проводит их техническую инспекцию.
Подробный список ограничений должен быть опубликован в официальном журнале ЕС. После этого они вступят в силу.
Северокавказскому правозащитнику отказали во въезде в Грузию
Старший инспектор по правам человека Гражданского комитета и комиссии по правам человека в Северо-Кавказском федеральном округе Руслан Камбиев не смог пересечь границу России и Грузии. Как пишет издание «Кавказ.Реалии», он пытался попасть на «Форум Кафки и Оруэлла», который пройдет 7-9 октября в Кобулети.
По словам Камбиева, он показал грузинским пограничникам на КПП «Дариали» подтверждение от организаторов мероприятия, обосновывающее рабочий характер его визита, но все равно получил отказ во въезде. Сейчас правозащитник находится в нейтральной зоне.
«Всех уроженцев Северного Кавказа на пропускном пункте отправляют в кабинет №222, где фотографируют их лица, документы и телефон. Далее опрашивают и выдают официальный отказ в праве въезда в страну на грузинском и английском языках. Голодные и замёрзшие люди, зачастую с малолетними детьми и больными пожилыми родителям, сутками простаивают на нейтральной территории между Россией и Грузией», – рассказал правозащитник.
По неподтвержденной информации, Камбиева могли не пропустить из-за того, что он посещал самопровозглашенную республику Абхазия. Телеграм-канал Tbilisi life также пишет, что Камбиев объявил голодовку в нейтральной зоне российско-грузинской границы.
В Тбилиси 28 сентября прошла акция в поддержку жителей Северного Кавказа, которым отказали во въезде в Грузию. По оценке одного участников акции, в нейтральной зоне на тот момент находилось более 600 кавказцев.
Позже источники «Эха Кавказа» рассказали, что жителей Северного Кавказа стали пропускать в Грузию.
В начале сентября стало известно, что постинтеллектуальный форум имени Кафки и Оруэлла пройдет в грузинском городе Кобулети. Форум основан в 2013 году и всегда проводился в Калининградской области. В этом году он впервые пройдет за пределами России.
- Ранее во въезде в Грузию также отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
- О проблемах с пересечением границы уроженцев Северного Кавказа сообщалось и в мае этого года. В документе об отказе им во въезде пограничники обычно отмечают графу «Иные причины», которые никто не объясняет.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
В Праге обсуждают «новый порядок без России». Среди участников саммита – Грузия
Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались на саммит в столице Чехии Праге – на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией.
Речь идёт о первой встрече новой неформальной организации - Европейского политического сообщества (European Political Community). В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяет общеевропейские ценности. Приглашения получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Евросоюз стран. Беларуси и России среди приглашённых нет.
В Тбилиси подтвердили участие в саммите премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, он выступил с ней в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. В Евросоюзе подчёркивают, что речь идёт не об альтернативе вступлению в ЕС для стран-кандидатов, а о новом формате сотрудничества.
"Учитывая драматические последствия российской войны, затронувшие европейские страны на многих фронтах, мы согласились создать Европейское политическое сообщество с целью объединения стран европейского континента и обеспечения платформы для политической координации", — отметил в своем приглашении лидерам стран председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, на саммите могут обсуждаться безопасность, экономика, энергетика, миграция.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что её участники будут обсуждать создание "нового порядка без России", а сам факт встречи является чётким сигналом об изоляции Москвы в связи с её агрессией против Украины. Ранее Боррель опубликовал статью, в которой развил свою мысль о построении единого европейского пространства без участия путинской России.
Он отметил, что в недавнем выступлении Владимира Путина об аннексии украинских территорий речь шла не просто о территориальных спорах с Украиной или стремлении её покорить, но о борьбе с "коллективным Западом", который Путин обвинил во всех грехах - от бомбардировок Дрездена до операций по смене пола и сатанизма.
"По мнению Борреля, речь Путина свидетельствует о том, что он закрыл дверь для диалога и дипломатии и всё больше втягивает свою страну на путь войны и изоляции. Боррель отметил, что Путин отрицает наследие покойного Михаила Горбачёва, который предлагал идею "общеевропейского дома".
"В обозримом будущем, вероятно, пока Путин остаётся у власти, невозможно разработать новую структуру безопасности или "мирную архитектуру" в Европе, чеастью которой была бы путинская Россия" - отмечает Боррель. Пол его словам, Россия остаётся географическим союзом и участником международной системы отношений, однако в данный момент необходимо построить Европейское политическое сообщество без её участия. Как отмечает Боррель, речь идёт о структуре, рамки которой шире, чем ЕС и НАТО.
7 октября в Праге пройдёт неформальный саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет одобрен восьмой пакет санкций в отношении России.
Итоги 56-го раунда Женевских дискуссий. Заявления сторон
В Швейцарии накануне прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате прошли впервые с декабря 2021 года.
Американскую делегацию в Женеве возглавлял Филип Рикер, которого госсекретарь США Энтони Блинкен в августе назначил старшим советником по переговорам на Кавказе.
Как заявил Рикер журналистам, на встрече США вновь подтвердили твердую и неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках её международно признанных границ.
«Необходимо полностью выполнить Соглашение из шести пунктов от 2008 года – это важно для жителей региона. Конечно же, нас беспокоят проблемы внутренне перемещенных лиц, вопросы оказания гуманитарной помощи. И, в конечном счете, важно достичь долгосрочного мира в этом регионе. Ведь географию изменить нельзя», – сказал Рикер.
По словам спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара, в ходе 56-го раунда Женевских дискуссий состоялся очень откровенный обмен мнениями.
«Очевидно, эта встреча не прошла в обычном режиме, учитывая геополитическую ситуацию. Однако как сопредседатели, так и участники дискуссий сошлись во мнении, что было необходимо вновь собраться здесь, в Женеве. Я хотел бы поблагодарить всех участников, которые, несмотря на имеющиеся геополитические вызовы, приняли решение собраться здесь», – сказал он.
В МИД Грузии заявили, что с их стороны главный акцент был сделан на вопрос безопасного и достойного возвращения беженцев, а также на тему невыполнения Россией соглашения от 2008 года. Замглавы ведомства Лаша Дарсалия назвал переговорный процесс «особенно сложным».
«В первую очередь потому, что между раундами был определенный перерыв, а также потому, что сегодня вокруг нас достаточно сложная обстановка безопасности, что, естественно, отражается и на оккупированных территориях», – сказал он.
В МИД России заявили о «деструктивном характере действий ряда участников дискуссий, которые в русле своей антироссийской линии заморозили работу женевского формата на девять месяцев». Ранее Россия требовала перенести переговоры «в более нейтральное место».
«Указали на недопустимость повторения подобной ситуации. Дали понять, что с нашими дальнейшими шагами будем определяться с учетом восприимчивости сопредседателей и принимающей швейцарской стороны к российским озабоченностям», – сказано в заявлении.
В Москве указывают, что внерегиональные игроки пытаются «спровоцировать напряженность» в регионе, однако ситуация «на земле», по информации российской стороны, «остается относительно спокойной».
Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы, заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
«Грузинская сторона в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня», – сказали в ведомстве.
Абхазская сторона на встрече выразила серьезное беспокойство «в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО» и заявила, что проводимые на территории Грузии военные учения под эгидой НАТО «приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе».
В Женеве также обсудили возможность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали. По информации абхазской стороны, новые предложения по возобновлению работы данного формата были представлены в декабре 2021 года, «однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников».
Югоосетинская делегация предложила грузинской стороне приступить к совместной двусторонней работе по делимитации и демаркации де-факто границы, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию.
«Югоосетинская делегация заострила внимание участников на продолжающихся с грузинской стороны периодических приграничных провокациях, фактах намеренного нарушения режима госграницы и необходимости продолжения обозначения линии госграницы инженерными сооружениями как реального фактора снижения количества таких нарушений», – заявили представители югоосетинской стороны.
У Ингурского моста построят еще один магазин Duty Free
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия издало распоряжение, позволяющее компании «Куазан МБТ» открыть магазин беспошлинной торговли у Ингурского моста – в селе Чубурхинджи Гальского района.
Соответствующее распоряжение 16 сентября подписал абхазский премьер Александр Анкваб. Документ опубликовал телеграм-канал Respublica.
ООО «Куазан МБТ» разрешили осуществить строительные и инженерно-технические мероприятия, необходимые для функционирования магазина Duty Free. Работы компания должна провести за свой счет и по согласованию с координационным советом КПП, «без ущерба для деятельности служб, функционирующих на территории пропускного пункта». С координационным советом КПП компания также должна согласовать распорядок работы, порядок ввоза, хранения и оформления товаров.
В июне текущего года стало известно о начале строительства у Ингурского моста магазина беспошлинной торговли. Разрешение на строительство было выдано 31 августа 2021 года компании «Апсны Дью Ти». Тогда сообщалось, что строительная площадка расположена перед мостом справа – это значит, что магазин стоит на пути тех, кто покидает Абхазию.
Где планируется строительство магазина компании «Куазан МБТ», пока не сообщается.
Отметим, что в конце августа в администрации абхазского президента прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Сотни мобилизованных сошли с поезда и заявили о «скотских условиях»
Около пятисот российских военных, мобилизованных на войну с Украиной, записали видеообращение, в котором заявили о "скотских условиях", в которых их содержат на территории России.
Соответствующее видео появилось в различных соцсетях в среду вечером. Человек, который его снимает, стоит перед толпой военных с оружием в руках, которые, по их словам, сошли с поезда под Белгородом. Мобилизованные на камеру рассказывают о том, что они не приписаны ни к какой части, не знают, кто и куда из них направлен, едят то, что покупают себе сами, и потратили большое количество своих денег на обеспечение.
При этом журналист Радио Свобода Марк Крутов, изучив видеозапись, заметил, что один из военных ранее уже появлялся на видео, в котором жаловался на условия содержания, но снято оно было в другом месте. Кроме того, по данным журналиста, кадры под Белгородом снимал москвич Сергей Сурков, который также уже записывал видео о проблемах в армии около недели назад. Наконец, как отмечает Крутов, в строю мобилизованных находится человек с символикой частной военной компании "Вагнер", одним из создателей и спонсоров которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. В последнее время Пригожин публично и в резкой форме критикует высшие чины Министерства обороны РФ - предполагается, что с одобрения в Кремле.
Российские военные запаса, прибывающие на сборы по повесткам в рамках объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации", всё чаще и чаще жалуются на бытовые условия, в которых их содержат, а также на отсутствие снаряжения, необходимого для боевых действий. Известно, что многие мобилизованные спят в расположении своих частей без кроватей, не получают должного питания и не проходили медосмотр. Подобные случаи зафиксированы в Омской, Волгоградской, Кировской, Свердловской и Сахалинской областях, Чувашии и Подмосковье.
Власти в разных регионах обещают решить проблемы в кратчайшие сроки, а также заявляют о единовременных выплатах семьям мобилизованных и других компенсациях. Так, в Сахалинской области родственники уехавших на войну, по заявлению властей, смогут получить по 5 килограммов свежемороженой рыбы.
Опрос: большинство американцев выступает за военную помощь Украине
Почти три четверти американцев выступают за масштабную поддержку Украины, включая поставку вооружений, подготовку украинских военнослужащих и другие формы военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, обнародованные в среду.
73 процента опрошенных считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине несмотря на угрозы России применить ядерное оружие. При этом число сторонников поставок Киеву вооружений увеличилось до 66 процентов. В августе половина опрошенных высказывалась за поставки оружия.
Большинство американцев отдает себе отчет в потенциальной опасности ядерного конфликта с Россией. 58 процентов респондентов опасаются такого развития события, а 65 процентов считают, что война может обострится если Украине будет предоставлено оружие, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Но все больше людей в Америке не согласны с тем, что проблемы Украины не имеют отношения к США и Соединенным Штатам нужно держаться в стороне от этого конфликта. Число тех, кто поддерживает такую точку зрения, снизилось с 40 до 35 процентов.
С начала открытого вторжения России объем американской военной помощи Украине составил почти 17 миллиардов долларов. Администрация Байдена почти еженедельно объявляет о новых пакетах помощи, включащей вооружения, с помощью которых Украине удалось переломить ход войны. Поддержка Украины стала для президента США Джо Байдена частью его политической программы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Согласно опросу, 68 процентов американцев намерены поддержать кандидата, выступающего за продолжение военной помощи Украине.
NYT: в США считают, что за покушением на Дугину могла стоять Украина
Разведслужбы Соединенных Штатов считают, что взрыв автомобиля в Московской области, в результате которого в августе нынешнего года погибла дочь праворадикального философа Александра Дугина Дарья, мог быть покушением, одобренным представителями властей Украины. Об этом - со ссылкой на не названных по имени американских чиновников - пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, украинские представители, узнав об оценке разведслужб США, продолжают отрицать причастность Киева к убийству Дугиной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для Киева организация покушения на Дугину не могла иметь ни стратегического, ни тактического смысла.
Американские представители утверждают, что Соединенные Штаты не имели никакого отношения к взрыву, они не предоставляли украинской стороне никакой информации для подготовки покушения и не знали о том, что оно готовится. Если бы они об этом знали, они бы выступили против. Также, как утверждается, Соединенные Штаты после гибели Дугиной высказали украинским представителям свое недовольство. В США считают, что подобные покушения не приближают окончание войны, но при этом могут вести к эскалации, в частности к организации Россией покушений на украинских лидеров.
Некоторые представители спецслужб США считают, что целью покушения мог быть сам Александр Дугин, а не его дочь. Собеседники New York Times не сказали, какая именно украинская структура могла стоять за подготовкой покушения, а также знал ли президент Владимир Зеленский о его подготовке.
Отмечается также, что в Вашингтоне, который делится с Украиной разведданными, были недовольны тем, что украинские спецслужбы не всегда делятся с США своими планами.
- Автомобиль, за рулем которого была Дарья Платонова (Дугина), был взорван вечером 20 августа. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии убийства Дугиной. Ведомство заявило, что его подготовили и совершили спецслужбы Украины, и назвала имя предполагаемого исполнителя убийства - это гражданка Украины некая Наталья Вовк. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехали в Эстонию, утверждает ФСБ. Вовк не общалась с журналистами и не комментировала обвинения, ее местонахождение неизвестно. Офис президента Украины заявил о непричастности к гибели Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», – заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк.
- Владимир Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно. По прошествии некоторого времени российские прокремлевские СМИ почти перестали вспоминать о ее гибели, о ходе расследования ничего не сообщалось с конца августа.
- Александра Дугина, выступающего с крайних антиукраинских и антизападных позиций и горячо поддерживающего войну, некоторые западные комментаторы считают философом, близким к Владимиру Путину. Есть и другая точка зрения, согласно которой Дугин не имеет на российские власти никакого влияния. Дарья Дугина в целом разделяла взгляды отца; после российского вторжения она посещала оккупированные территории Украины.
- Живущий в Украине бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что к покушению на Дугину может быть причастна российская подпольная организация «Национальная республиканская армия». Никаких доказательств существования «Национальной республиканской армии», кроме слов Пономарева, не существует, New York Times пишет, что разведка США относится к ним скептически.
В югоосетинском медцентре рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
В «красную зону» инфекционного отделения многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки был госпитализирован один человек с диагнозом коронавирусной инфекции.
Заведующая инфекционным отделением республиканской больницы Тамара Джиоева сообщила информагенству «Рес», что в «красной зоне» медцентра проходят лечение десять пациентов с COVID-19.
«Состояние пациентов средней тяжести, есть и тяжелые больные. Все пациенты возрастные, в основном старше 80 лет. За прошедшие сутки был госпитализирован 88-летний пациент», - уточнила Джиоева.
Заведующая отделением отметила, что чаще всего больные поступают с лихорадкой и затрудненным дыханием.
Отметим, что «красная зона» медцентра, закрытая с апреля, вновь открылась 10 августа.
СМИ: очередь из легковых машин на российско-грузинской границе закончилась
Очередь из легковых машин на границе между Россией и Грузией закончилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления.
«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей. И, соответственно, людей, желающих пересечь границу, там тоже уже нет», - говорится в сообщении.
При этом, по данным раздела сайта таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска, в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. По выезду из РФ с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.
«Важные истории»: мобилизация коснулась прежде всего бедных регионов
За две недели так называемой частичной мобилизации в 53 регионах России под призыв попали более 200 тысяч человек. Это утверждают издание «Важные истории» и проект Conflict Intelligence Team. По их подсчетам, речь идет о примерно 213 тысячах мобилизованных. Это число соответствует заявлению министра обороны Сергея Шойгу, который утверждал, что с начала мобилизации в Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Однако расследователи подчеркивают, что у них нет данных по остальным более 30 регионам, откуда, очевидно, людей тоже призывали. Таким образом, общее число мобилизованных должно быть большим.
По подсчетам «Важных историй», каждый второй регион перевыполнил план призыва. Самый высокий показатель - у Красноярского края. Как следует из разговора военного комиссара с мобилизованными, оттуда должны были отправить на войну 28 тысяч человек - почти 5,5 % запасников. Если бы столько призывали по всей России, общее число мобилизованных превысило бы 1,3 миллиона человек. Также высок процент призванных из запаса в аннексированном Севастополе, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Калининградской области.
Неравномерность по числу мобилизованных между регионами объясняется разными причинами, однако, по мнению аналитиков CIT, в большинстве регионов действует правило: чем беднее люди живут в регионе, тем сильнее его коснулась мобилизация. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Шойгу доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня. Отмечается, что в регионах, которые пошлют на войну больше всего мобилизованных, уже погибли больше участников войны, чем в других. Так, Дагестан находится на первом месте по числу подтвержденных погибших в боевых действиях в Украине. Похожая ситуация и в Бурятии.
В начале мобилизации Шойгу заявлял, что в ее ходе будут призваны 300 тысяч человек, причем постепенно. Однако, согласно подсчетам, близкое к этому число людей уже призвано, однако мобилизация продолжается. «Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь» - считают эксперты CIT. Ранее в СМИ появлялись не подтвержденные сообщения о том, что власти установили лимит в 1 миллион или даже 1 миллион 200 тысяч человек для призыва в ходе мобилизации.
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