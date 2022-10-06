В Праге завершилась четырехсторонняя встреча с участием Пашиняна и Алиева

В Праге завершилась отдельная встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и главы Европейского совета. Подробности пока сообщаются.

Это первая встреча Пашиняна и Алиева после нападения Азербайджана на Армению несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, продвинувшись в Джермуке и Сюнике, пишет Радио Азатутюн.

После этой встречи впервые официально встретятся также лидеры Армении и Турции.

Перед четырехсторонней встречей президент Азербайджана, отвечая на вопрос Радио Свобода, как он относится к предложению Пашиняна начать прямые переговоры с Карабахом, сказал: «Армяне Карабаха - наши граждане. Общение с ними - это наше внутреннее дело, которое мы не собираемся обсуждать с третьей страной».

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос должен быть отделен от мирного договора, который должен быть заключено между Арменией и Азербайджаном, его может и не быть в этом договоре. Пашинян также отметил, что основным переговорщиком по вопросу Карабаха должен быть Карабах. А перед прибытием в Прагу вчера в парламенте Пашинян заявил, что ситуация с безопасностью вокруг Армении остается стабильно напряженной, в то же время утверждая, что видит некоторые тенденции к ослаблению напряженности после переговоров с Азербайджаном при посредничестве Вашингтона.

Перед прибытием на саммит Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге президент Азербайджана уже провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

По сообщению азербайджанской стороны, стороны обсудили повестку трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Мишель, которая состоится в Брюсселе в следующем месяце. Договоренность об этой встрече была достигнута в августе, однако через две недели после этого Азербайджан напал на Армению, по мнению экспертов, нанеся серьезный удар также по посредническим усилиям Евросоюза.

Двусторонняя встреча премьер-министра Армении и главы Европейского союза сегодня не планируется.