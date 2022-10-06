Пашинян и Эрдоган обсудили процесс нормализации отношений

В Праге завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встретившись впервые за 13 лет, лидеры двух стран обменялись мнениями о региональных процессах, сообщает армянская сторона.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, старт которого был дан после 44-дневной войны 2020 года, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, двусторонне была подчеркнута важность прямых контактов и встреч на высоком уровне в контексте урегулирования отношений между Арменией и Турцией.

Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

Сегодня Радио Азатутюн поинтересовалось у президента Турции, что сейчас мешает открытию армяно-турецкой границы. Эрдоган по сути не ответил на вопрос, лишь сказал, что Анкара продолжит политику, которую проводила до сих пор.

Из руководителей двух стран в последний раз встречались Абдулла Гюль и Серж Саргсян, начавшаяся ими футбольная дипломатия, однако, в конце концов, провалилась.

Пашинян и Эрдоган начали процесс нормализации, пообещав урегулировать отношения без предварительных условий. Однако до сих пор самым большим достижением является восстановление воздушного сообщения и соглашение об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, однако условия реализации этого соглашения пока не уточнены.

Из сообщения неясно, было ли внесено какое-либо уточнение в ходе сегодняшней встречи.

Спецпредставитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян на днях сообщил Радио Азатутюн, что 14 сентября должна была состояться встреча по этому вопросу, которую, однако, турецкая сторона решила отменить. Накануне этого дня Азербайджан напал на Армению, оккупировав, по информации армянской стороны, некоторые территории.