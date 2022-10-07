Георгий Шарвашидзе покидает должность ректора крупнейшего грузинского вуза

Ректор Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили Георгий Шарвашидзе обратился к академическому совету с заявлением об отставке. Об этом он сообщил сегодня, 7 октября, на своей странице в Facebook.

«Я проинформировал совет о своем решении после того, как стали известны результаты институциональной оценки нашего университета Ассоциацией европейских университетов и другие важные новости. Я верю, что наш университет и дальше будет достойно двигаться по европейскому пути развития, по которому он следует сегодня», - пишет Шарвашидзе.

Он добавил, что останется профессором вуза, хотя его дальнейшая деятельность и связана с международными отношениями, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ранее сегодня стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе Орденом Превосходства – за важные шаги, предпринятые для интеграции Грузии в систему высшего образования Евросоюза, выдающуюся научно-исследовательскую деятельность, углубление научно-исследовательских связей Грузии с мировыми научно-исследовательскими центрами, за развитие связей между грузинскими и зарубежными учеными, поддержку междисциплинарных исследований грузинской культуры и особый вклад в развитие общества.

Шарвашидзе был избран ректором крупнейшего грузинского вуза в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года – переизбран на второй срок. До истечения срока его полномочий оставалось два года. В 2013-2016 годах Шарвашидзе занимал пост заместителя министра образования и науки. На этой же должности он работал в 1994-2000 годах.

В 2019 году Шарвашидзе журналисты-расследователи уличили Шарвашидзе в плагиате. Проект «Монитор свободы» утверждал, что до 30% 140-страничной диссертации профессора – скопированный без указания источника текст одного из публичных документов. В январе этого года диссертацию Шарвашидзе провели по программе выявления плагиата Turnitin в Университете Илии. Оказалось, что 34% диссертации полностью повторяют чужой текст, что попадает под определение плагиата.

Сам Шарвашидзе отверг эти обвинения. Он утверждает, что спорные 40 страниц диссертации являются постановлением парламента, над разработкой которого работала специальная группа под его руководством. По его словам, каждый член этой группы упоминается в его работе, однако отдельно в сноске же не указаны, поскольку такого обязательства нет.