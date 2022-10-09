Названы соперники Грузии на отборочном этапе Евро-2024

Министерством сельского хозяйства самопровозглашенной республики Южная Осетия по согласованию с правительством прорабатывается механизм запуска комбикормового завода и мельничного комплекса.

«В этих целях с производителем комбикормового завода и мельничного комплекса в РФ достигнута договоренность о направлении специалистов для проведения экспертизы и оценки состояния оборудования. По результатам экспертизы и экономического анализа Министерством сельского хозяйства будут направлены предложения в правительство республики по вводу в эксплуатацию мельничного комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза в телеграмм-канале.

ГУП «Комплекс перерабатывающих производств» с 2018 года перестал функционировать. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители республики, занимающиеся выращиванием зерновых культур, испытывают трудности в реализации полученного урожая в связи с отсутствием на территории республики перерабатывающих производств.

«Имущество, состоящее на балансе ГУПа было частично разрушено в ходе грузинской агрессии, часть имущества списана в следствии износа. К сожалению, следует отметить, что сегодняшнее плачевное состояние ГУПа вызвано, в том числе, недобросовестным и халатным отношением к предприятию за последние годы. На сегодняшний день единственным оставшимся оборудованием, которое возможно восстановить и запустить (после проведения экспертизы и соответствующих процедур), является комбикормовый завод и мельничный комплекс, приобретённые в 2009-2010 гг.», - уточняет ведомство.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений провели субботник на территории ГУП «Комплекс перерабатывающих производств». Внутренняя территория здания, в котором располагаются комбикормовый завод и мельничный комплекс, и прилегающая к нему территория были расчищены от мусора, пишет информагентство «Рес».