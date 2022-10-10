Достаточно ли делают власти Грузии для помощи Украине? «Эхо Кавказа» спросило об этом у жителей Тбилиси.

– Достаточно ли делают власти Грузии для поддержки Украины?

Мака: На первый взгляд, мне кажется, нет. Возможно, что-то и делают, о чем неизвестно широкой общественности, но то, о чем нам рассказывают, этого недостаточно. Они бы могли сделать гораздо больше. То, что сейчас происходит, необходимо не просто осудить, но всячески показать, что Грузия стоит рядом с украинским народом. Россия нанесла удар по гражданским объектам в нескольких городах Украины, в такой ситуации кроме моральной поддержки необходима и финансовая, и другая помощь. Потому, нет, власть делает недостаточно.

Жительница Тбилиси: Мне кажется, что все, что можно было сделать, Грузия сделала. Я не политик и не хочу вникать в то, почему по этому поводу ведутся споры – это, скорее всего, простые ссоры между оппозицией и властями, но я уверена, что мы делаем все для поддержки Украины. Грузия маленькая страна, часть наших территорий оккупированы, что мы еще можем сделать? Помочь финансово? У нас нет денег даже на наших граждан, но мы все же помогаем украинцам несмотря на то, что часть нашего народа живет в нищете. Мы делаем все возможное, вот мое мнение.

Зураб: Достаточно. Потому, что в Грузию приехали тысячи людей из Украины, которых наше правительство кормит, обеспечивает квартирами и всем необходимым. А те, кто спрашивает, почему мы не противостоим России, неправы. Вы можете мне назвать хоть одно европейское государство, которое противостоит РФ после начала войны? Нет таких! А мы что, сильнее остальных? Просто кто-то хочет, чтобы война началась и в Грузии, вот и обвиняют правительство в недостаточной поддержке Украины. Такие заявления делают люди, которые желают прибрать власть к своим рукам в нашем государстве, но им плевать на Грузию.

Нана: Почему-то у меня ощущение, что мы делаем недостаточно, не знаю почему, мне так кажется. Конечно, многие скажут, что Грузия – маленькая страна и делает все возможное для поддержки Украины, но я считаю, что у нас намного больше ресурсов. Я не считаю, что мы должны оказывать какую-то военную помощь, но гуманитарную можем же оказать, да и более четко зафиксировать свою позицию касательно происходящего, осудить действия России – это ведь тоже своего рода поддержка. Однако наши власти отказываются от этого, несмотря на соответствующие требования народа. Думаю, мы можем сделать больше.

Нодар: Это непростой вопрос. Я считаю, что не только Грузия, но все ведущие страны мира должны оказать максимальную помощь Украине и в первую очередь государства-друзья этой страны. Конечно, той поддержки, которую оказывают Украине наши власти, недостаточно, приняли несколько беженцев и считают, что этого хватит, но при этом они фактически приняли не меньше граждан вражеского государства. Какую-то другую помощь наше правительство оказывает украинскому народу? Я не знаю, что для этого делает Грузия и куда мы идем?

Нели: Наши власти, вся наша страна должны делать для Украины намного больше, чем делают сейчас. Там убивают мирных жителей, а наши власти даже осуждают тех, кто отправляется туда для борьбы против этого террора. Для Грузии помощь Украине должна быть приоритетной, поскольку мы можем оказаться в таком же положении. Власти якобы этого не понимают, но Грузия оккупирована Россией, у нас один враг, и поэтому они должны делать больше.

Подписывайтесь на нас в соцсетях