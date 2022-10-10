Российские таможенники задержали сотрудника Государственной службы охраны Республики Абхазия Руслана Чепи-ипа, который пытался перевезти через границу «более ста миллионов рублей» без таможенной декларации. Его временно отстранили, но официальные лица республики никаких разъяснений не дают. Ситуацию прокомментировала «Эху Кавказа» общественный деятель Наира Амалыиа, которая уверена, что у сотрудника ГСО таких средств в личном пользовании не может быть, и он выполнял поручение вышестоящих лиц.

Как стало известно из публикаций в социальных сетях, 8 октября на российско-абхазской границе на КПП «Псоу» российские таможенники задержали начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Республики Абхазия Руслана Чепи-ипа, который пытался вывезти из России более ста миллионов рублей наличными без таможенного декларирования. Деньги Чепи-ипа перевозил в автомобиле, в чемоданчике. Сообщается, что после проведения допроса его отпустили. Сумма «более ста миллионов рублей» неточная и может быть существенно больше.

Сегодня пресс-служба ГСО сообщила, что Руслан Чепи-ипа отстранен от занимаемой должности на время проведения расследования. Никаких объяснений и комментариев пресс-служба не дает.

Пресс-служба президента Абхазии также отказалась комментировать ситуацию и адресовала все вопросы к руководителю ГСО Дмитрию Дбару, который посоветовал довольствоваться сообщением пресс-службы ГСО.

Генеральная прокуратура пояснила, что не занимается расследованием деяний, совершенных на территории Российской Федерации, а так как Чепи-ипа был задержан на территории России, то к ним данный факт отношения не имеет.

Несмотря на отказ официальных лиц давать какие-либо пояснения, этот факт привлекает внимание и широко обсуждается в обществе. Общественный деятель Наира Амалыиа прокомментировала ситуацию:

«Люди смеются, я сейчас читаю Тенгиза Джопуа, он пишет, что работника ГСО уволили за то, что не смог перевезти деньги.

– Почему людям это смешно?

– Потому что люди привыкли к таким событиям, люди знают больше, чем пишут, а писать больше боятся, вот и все. С коррупцией мы никак не справились в нашей стране, вот оттуда все наши проблемы, к сожалению. Вопросы уже будут, потому что скрыть этот факт невозможно, остановили же его на «Псоу» с российской стороны, иначе бы было сокрытие, я думаю. Он пересекал государственную границу, по российскому закону более ста миллионов не задекларированных означает, что там может быть вдвое, а то и в три раза больше сумма. Я не знаю, о какой сумме идет речь, мы не обладаем этой информацией, к сожалению».

Наира Амалыиа считает, что оппозиция должна по этому факту задавать власти вопросы и требовать ответов:

«Понятно, что у сотрудника ГСО такие деньги не водятся, понятно, что он выполнял чье-то поручение. Сегодня мы поднимаем тему безопасности, мы все-таки ожидаем, что, может быть, грузинская сторона воспользуется ситуацией и нападет на Абхазию, возможно и такое, поэтому нужно укреплять свои границы, и власть должна заниматься другими вещами, а не коммерческой деятельностью и всеми этими непонятными делами. Надо поднимать эти вопросы в оппозиции и совершенно четко формулировать и все вопросы адресовать к власти, потому что власть несет ответственность в первую очередь за безопасность граждан этой страны».

Какие последуют действия со стороны российских правоохранителей и чем закончится эта история, сегодня сказать трудно. Но часто бывает так, что резонансное событие, которое никак не комментируют официальные лица, со временем забывается, потом каким-то образом «рассасывается», возможно, на это и расчет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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