Пару слов о «линчевании негров»

В мировой околополитической культуре есть такое понятие – whataboutism, от английского what about?, то есть «А как насчет?» – что-то вроде советского «а у вас негров линчуют».

Как и в любой другой гадости, абсолютным чемпионом мира в whataboutism-е во всех весовых категориях является путинская Россия. В отличие от большинства других стран мира, где «у вас негров линчуют» является уделом немногочисленных групп маргиналов и конспирологов, в России – это государственная политика: «А что насчет ацтеков, которых уничтожали европейцы?», «А как же кроманьонцы, которые осуществили геноцид неандертальцев?» и т.д. Логика тут понятна: уж если кроманьонцам можно было уничтожать неандертальцев, то и нам можно уничтожать украинцев.

Уже и не подсчитать, сколько раз в день мне приходится встречать в сети основные, приоритетные направления путинского whataboutism-ма, которые расцвели всеми цветами радуги везде, где есть интерес России, – от Грузии до Бразилии: «А как насчет Сирии, Афганистана, Югославии, Ирака, Вьетнама? «Все мы сегодня ливийцы»... Эти аргументы стали настолько привычными и банальными, что никто их не пытается опровергать, и получается так, будто это правда, и сказать по данному поводу нечего.

На самом же деле, главное чертой подхода «А у вас негров линчуют» является крайняя степень некомпетентности и недостоверности. Представители этой секты чрезвычайно поверхностны, и большинство из них понятия не имеют, о чем говорят. Ну, например, при чем тут вообще Сирия, где европейцев нет года так с 2013-го, а американцы контролируют лишь небольшой кусок – курдские территории – и практически не выходят за его пределы?

На сегодняшний день Сирию делят Россия, Иран и Турция… Как, неужели и большой друг Реджеп тоже из «тех», кто в пробковых шлемах?

Или к чему вообще упоминание Афганистана, который был вполне легитимной целью американцев, поскольку в Афганистане пряталась группировка, которая осуществила атаку на Нью-Йорк и убила 3000 человек? Я даже представить себе не могу, что было бы, если бы кто-то устроил авианалет на Москву, убил 3000 россиян и прятался бы в Грузии – от Тбилиси, наверное, осталась бы только груда камней.

Что касается других прецедентов крупного участия американцев и европейцев в тех или иных военных операциях, то в большинстве случаев это было правильное или неправильное, но вмешательство в уже горящие конфликты, которые начались по каким-то своим внутренним причинам. Например, когда Европа, в первую очередь Италия и Франция, вмешалась в ситуацию в Ливии, там уже полным ходом шла гражданская война, начавшаяся как часть «арабской весны».

Вмешательство Запада в кровавую резню в бывшей Югославии было аналогичным – межэтнический конфликт между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами, унесший в конечном итоге сотни тысяч жизней, зашел в полный тупик, и паритет, сложившийся между сторонами, грозил перерасти в бесконечную войну на истощение. Что касается Косова, то и там сербско-албанское противостояние насчитывало десятилетия и грозило перерасти в очередную незаживающую рану в центре Европы.

Можно спорить о том, насколько правильно были выбраны приоритеты в этих войнах, однако совершенно очевидно: все это были уже действующие вооруженные конфликты, которые начались не по инициативе Запада, а по каким-то своим, внутренним причинам. Даже столь любимая пропагандистами война во Вьетнаме началась задолго до появления там американцев, еще при французах, и США принимали в ней участие на одной из сторон.

Исключением является, пожалуй, Ирак, где война была без особых причин и с первого дня зашла в тупик. Американцы очень скоро поняли, что сглупили, и все последующие годы мечтали оттуда убраться, что в итоге и сделали. В их оправдание можно сказать лишь то, что разрушения в Ираке были минимальными (по сравнению с Украиной вообще незначительными), а основные жертвы стали следствием не американских атак, а масштабной шиитско-суннитской резни, которая последовала за неудачной оккупацией.

Ну и, наконец, главная, тяжелая, атомная артиллерия – «Вы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, какое вы имеете право читать другим мораль?» Что ж, давайте разбираться. Было ли использование американцами атомных бомб легитимным поступком, имеет ли он оправдание? С точки зрения сегодняшнего дня – нет. А вот в 1945 году, после четырехлетней совершенно изнурительной войны, в преддверии сложнейшего вторжения в Японию, которое стало бы беспрецедентной тотальной мясорубкой как для американцев, так и для японцев, – вы бы заговорили иначе.

Япония была агрессором, японцы напали на США, терроризировали соседние страны, творили страшные жестокости на оккупированных территориях и были ничуть не лучше немцев при Гитлере. Война велась на островах, и о ней мало что известно, но на самом деле она была ничуть не менее кровопролитной, чем в Европе. Ну, например, среди крупных городов мира, полностью разрушенных во время Второй мировой войны, наряду с Варшавой, Дрезденом и Минском достойное место занимает столица Филиппин Манила – и произошло это в 1945 году, в последние месяцы войны.

Это я к тому, что сопротивление, которое оказывали японцы, было беспрецедентным даже на Филиппинах, а что было бы на подступах к Токио, – даже представить себе сложно. О боевом настрое японцев свидетельствовало и то, что уничтожения Хиросимы оказалось недостаточно – они продолжали сопротивление, и лишь удар по Нагасаки показал: либо они капитулируют, либо через полгода японской нации не станет.

Кстати, сами японцы эту тему особо не эксплуатируют – им, конечно, не нравится, что они стали первой жертвой атомной бомбардировки, с другой стороны, они понимают, что сами напросились. Но зато гораздо больше японцев о Хиросиме и Нагасаки плачут навзрыд они самые - наши дорогие, родные, россиянские пропагандисты, любители глобальных охов-вздохов, всех этих «жалко японцев», «а как там дела у ацтеков, все ли у них хорошо?», «что там в ООН про Гондурас решили?», «нет в мире стабильности, террористы опять захватили самолет»…

Кстати, если вам так жалко японцев, может быть, вернете им Курилы, которые оттяпали в конце войны и с которыми до сих пор не знаете, что делать? А, ну конечно, нет, я так и думал.

Российский whataboutism – самый мерзкий, злобный и фарисейский среди всех существующих, – рано или поздно будет повержен, и очищение мозгов россиян от его остатков будет одной из основных целей денацификации России.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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