В нынешнем октябре в Абхазии переменчивая погода. И на днях довелось услышать в Сухуме такой любопытный диалог между местным жителем и российской туристкой. Последняя приехала из средней полосы РФ 7 октября и первые пару дней была просто в восторге от теплой солнечной погоды и температуры морской воды 22-23 градуса, что в местах, где она живет, и в разгар лета в реках не всегда бывает. Но потом пошли проливные дожди, что ее, конечно, огорчило.

А вот ее собеседника, наоборот, обрадовало. И он стал объяснять ей, что в последние годы каждую зиму из-за падения уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС, до таяния снега и ледников в горах, Абхазии приходится жить или, точнее, выживать при веерных отключениях электроэнергии. И вот обильные дожди стали заметно повышать этот уровень, о чем у него есть достоверные данные. Ну, а вдобавок дожди снижают вероятность возникновения в конце года лесных пожаров в предгорьях, что также было бичом Абхазии в последние годы. Однажды подлесок даже в январе во многих местах загорался…

Словом, этот сухумец был доволен происходящим. Но вот в восточных районах Абхазии стихия настолько разгулялась, что дожди и ветер вызвали большие проблемы для жителей и инфраструктуры городов и сел. Так, первый заместитель главы администрации Гальского района и начальник управления городского хозяйства райцентра Дмитрий Адлейба сообщил студии «ГалТВ» 9 октября, что рабочие управления с восьми утра проводят очистку города от деревьев, которые в результате ночного урагана упали на проезжую часть дорог. Также упало четыре столба наружного освещения на ул. Миротворческой. Опоры восстанавливаются. Пострадавших нет.

Вместе с тем вчера администрация Гальского района попросила население быть предельно осторожными и не находиться вблизи реки Ингур и ее притоков в связи с обильным выпадением осадков, вызвавшим значительный подъем уровня воды.

«Принимая во внимание расположение в приграничных населенных пунктах Гальского района большого количества сельскохозяйственных угодий, пастбищ и придомовых участков вдоль р. Ингур, предупреждаем, что подъем воды может привести к обвалам, оползням и т. д. и опасности для населения и крупного рогатого скота, находящихся вблизи реки. Призываем не осуществлять сельскохозяйственные работы, выпас скота до стабилизации обстановки и снижения уровня воды», – отмечается в сообщении, которое также опубликовало «ГалТВ».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия. По его словам, гальцы справились сами, обращений к министерству не было:

«Видимо, мы не понадобились. Там из-за сильного ветра пострадала часть кровли средней школы в селе Кындыг. Наши спасатели помогали устранять последствия. Река Мыку из-за дождей вышла из берегов, были подтопления в селе Араду. И в результате этих подтоплений пришлось нашим ребятам вытаскивать автомобиль одного из жителей села, совсем под воду чуть ли не ушел. Вытащили. Были подтопления в самом городе Очамчыра. Но в основном спасатели были задействованы на откачке воды из подвальных помещений. Такого, чтобы по тревоге был поднят весь личный состав, не было необходимости. По мере надобности ребята работали. Бывает, когда большие подъемы, вода заходит в дома и нужно эвакуировать людей – такого сейчас не было».

Ливневые дожди подтопили и несколько участков республиканской трассы в Очамчырском районе, дома в ряде его сел у трассы. Информация о подтоплениях приходит из Ткуарчальского района.

Сегодня президент Аслан Бжания и другие руководители республики совершили поездку по Очамчырскому району, пострадавшему из-за ливней. Из-за сильных дождей река Кодор вышла из берегов. Размыло мосты и дороги в селах Кутол, Тоумыщ, Лабра, Тхина, Пакуащ. Подтопило дома в селах Адзюбжа, Баслаху и Маркула. В последнем особо пострадала семья Ларисы Антия. Вода в доме поднялся на два метра. Вся бытовая техника испорчена.

«Уже который раз после наводнения мы все выкидываем. Ремонт не стоит делать. Я не знаю, как дальше быть, как жить. Мы не спим, когда идет дождь, дежурим. И сегодня может такое случиться», – отметила хозяйка.

Аслан Бжания пообещал помочь семье и возместить ущерб.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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