В Абхазии прошел Первый международный конкурс вокалистов имени Алисы Гицба, участие в котором принимали певцы из Абхазии, России, Белоруссии. Жюри конкурса выделило шесть лауреатов, гран-при удостоили Алексея Юрковского, студента Санкт-Петербургской консерватории.
Международный конкурс вокалистов – первый в истории Абхазии, никогда еще здесь не соревновались в исполнении классических произведений оперные певцы. Два тура и мастер-классы опытных исполнителей для участников конкурса проходили в Абхазской государственной филармонии. Гала-концерт победителей конкурса с церемонией награждения состоялся при участии Государственного камерного оркестра Абхазии.
Слушали участников и выносили им свой вердикт пятеро членов жюри – заслуженная артистка России и народная артистка Абхазии Алиса Гицба, профессор Сианьского университета, пианист и композитор Сергей Чечетко, певец и президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов «World Music Heritage» в Российской Федерации Максим Крылов, заслуженная артистка России и приглашенная солистка Большого театра Яна Иванилова и оперный певец и педагог высшей вокальной школы Алексей Еник.
Лауреатами конкурса стали Надежда Гамаюн, Леонард Ланс, Анна Литвин, Елена Исаева, Елизавета Аксагова и Кнарик Закарьян. Гран-при конкурса был вручен Алексею Юрковскому.
Организатором и вдохновителем конкурса стала народная артистка Абхазии и солистка московского театра «Геликон-опера» Алиса Гицба, которая рассказала о том, как возникла идея проведения певческого конкурса в Абхазии:
«Я несколько раз принимала участие в конкурсах, которые проводит Максим Крылов в Москве, это ежегодный конкурс «World Music Heritage». Я несколько лет являюсь там членом жюри, а иногда и председателем. И я поняла, что хотела бы проводить такой конкурс в Абхазии. Мне кажется, что я правильно выбрала место проведения именно в Сухуме, именно в филармонии. Срок подачи заявок длился до 30 сентября, и, когда мы закрыли его 30 сентября и посчитали результат заявок, мы пришли в ужас, мы поняли, что нам не хватает концертмейстеров. И стали просить наших концертмейстеров нам помочь. Нам согласилась помочь наша замечательная Нора Акуджава, она готовила специальную программу для встречи с вокалистами, и наш замечательный пианист Сергей Чечетко взял на себя львиную долю аккомпанемента и, конечно, справился с этим блестяще. Мне было страшно, что я взвалила на себя такой груз ответственности, я боялась не справиться. Но, если бы у меня не было поддержки Министерства культуры, нашего правительства, моих друзей и членов жюри, с которыми я дружу в жизни, все эти люди и их энергетика, энергетика любви и дружбы нам помогла, мы справились со всеми проблемами, вот видите, каких замечательных музыкантов представили нашей публике. Я просто счастлива.
– Что было самое сложное в организации конкурса?
– Да все было сложно, очень сложно было найти оркестрантов. Нужно поставить вопрос ребром, и наш государственный камерный оркестр нужно обязательно дополнить музыкантами, он должен стать полноценным симфоническим оркестром. Они каждый раз приглашают музыкантов то из Майкопа, то из Ростова-на-Дону, то из Сочи, это очень большие расходы, ну, так лучше же выделить из бюджета эти же деньги, пригласить хороших музыкантов, дать им жилье, взять их на зарплату и делать полноценные концерты. Это будет великое счастье!
– Алиса, есть ли будущее у оперы в Абхазии?
– Ну, сейчас вопрос стоит вообще, есть ли будущее у нас у всех. Москва не сразу строилась, вот видите, мы стали конкурсы проводить, появился специальный приз – участие в проектах филармонии, мы будем приглашать наших лауреатов, потихонечку дело может дойти и до оперного театра. Но это не самоцель. Вообще, классическая музыка должна звучать в Абхазии. Вот сегодня, к сожалению, было не очень много людей, меня это расстроило, потому что, если посчитать в соотношении, то на сцене было больше людей, чем в зале. Я не могу понять, что происходит, почему наша публика потеряла интерес к опере? Или плохая реклама, или люди сейчас находятся в таком состоянии, что их ничего не радует. Но люди должны понять, что музыка – это спасение наше, как храм, как бог. Я спасаюсь только этим!»
Главным концертмейстером абхазского конкурса вокалистов и членом жюри был концертмейстер театра «Геликон-опера», пианист Сергей Чечетко, он рассказал о том, как проходил конкурс, и поделился своими впечатлениями:
«Участников было, по-моему, пятьдесят, на второй тур мы пропустили 19 человек, из них у нас семь лауреатов и один – гран-при.
– Из каких городов были участники?
– Россия, Абхазия, насколько я знаю, Белоруссия тоже, Минск. Из России - это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Сыктывкар. Я без конца с ними репетировал. В первом туре они исполняли по два произведения – обязательно старинная ария и русский романс, а на втором туре пели по четыре сочинения – обязательно ария западного композитора, русская ария, современное произведение и какое-то народное произведение, необязательно русское, вот и абхазскую песню заявляли люди».
Возраст участников от 18 до 45 лет.
Сергей Чечетко отметил понравившихся ему исполнителей и сказал, что почти все они стали лауреатами конкурса:
«Уровень был очень пестрый. Были, конечно, и откровенно слабенькие, всем нам надо учиться, это понятно, был средний уровень, и были очень хорошие певцы. Вы сегодня услышите их на гала-концерте, они могут уже конкурировать с профессионалами, работать в профессиональных театрах и давать сольные концерты, на которые придут зрители и не разочаруются. Конечно, как правило, женщин было больше, сопрано было много, меццо-сопрано было поменьше, но и мужские голоса тоже приехали – и тенора, и баритоны были, и они тоже вошли в число счастливчиков-лауреатов.
– Кого бы вы могли выделить как личную симпатию?
– Мне очень понравилась певица Надежда Гамаюн, понравился Алексей Юрковский, харизматичный и умеющий себя подать Леонард Ланц, да, в общем, все, кто вышел в лауреаты конкурса».
Обладатель гран-при Алексей Юрковский рассказал о себе и об атмосфере конкурса:
«Я – уроженец Сыктывкара, там я учился в колледже искусств, в классе Ольги Сосновской, сейчас я учусь в Питере консерватории имени Римского-Корсакова, в классе Кузнецова Александра Николаевича. На данный момент – это наше второе гран-при, и мы этому очень рады. Мы буквально недавно, летом, победили и получили гран-при на первом конкурсе имени Сергея Лемешева в Твери. И, конечно, для нас это такая радость! Мы вместе с Натальей Зайцевой, это мой концертмейстер.
– Какая специфика была у абхазского конкурса?
– Я могу сказать, что даже, несмотря на то, что это первый конкурс и были какие-то вопросы, в этом конкурсе осуществился праздник, в этом конкурсе была настоящая творческая, живая соревновательная атмосфера, мы по-настоящему радовались друг за друга. Когда мы ехали сюда, мы подумали: Абхазия – это ж красиво! Это – юг, мы там не были ни разу. Столько друзей нам рассказывали, что в Абхазии так красиво, что здесь такие места можно посетить очень интересные и что это в некотором роде, как будто возвращение в Советский Союз, местами – да, местами – нет, я на самом деле влюбился в этот город!»
В финальном концерте Алексей Юрковский исполнил каватину Алеко из одноименной оперы Сергея Рахманинова.