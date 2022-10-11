Международный конкурс вокалистов – первый в истории Абхазии, никогда еще здесь не соревновались в исполнении классических произведений оперные певцы. Два тура и мастер-классы опытных исполнителей для участников конкурса проходили в Абхазской государственной филармонии. Гала-концерт победителей конкурса с церемонией награждения состоялся при участии Государственного камерного оркестра Абхазии.

«Я несколько раз принимала участие в конкурсах, которые проводит Максим Крылов в Москве, это ежегодный конкурс «World Music Heritage». Я несколько лет являюсь там членом жюри, а иногда и председателем. И я поняла, что хотела бы проводить такой конкурс в Абхазии. Мне кажется, что я правильно выбрала место проведения именно в Сухуме, именно в филармонии. Срок подачи заявок длился до 30 сентября, и, когда мы закрыли его 30 сентября и посчитали результат заявок, мы пришли в ужас, мы поняли, что нам не хватает концертмейстеров. И стали просить наших концертмейстеров нам помочь. Нам согласилась помочь наша замечательная Нора Акуджава, она готовила специальную программу для встречи с вокалистами, и наш замечательный пианист Сергей Чечетко взял на себя львиную долю аккомпанемента и, конечно, справился с этим блестяще. Мне было страшно, что я взвалила на себя такой груз ответственности, я боялась не справиться. Но, если бы у меня не было поддержки Министерства культуры, нашего правительства, моих друзей и членов жюри, с которыми я дружу в жизни, все эти люди и их энергетика, энергетика любви и дружбы нам помогла, мы справились со всеми проблемами, вот видите, каких замечательных музыкантов представили нашей публике. Я просто счастлива.

– Что было самое сложное в организации конкурса?

– Да все было сложно, очень сложно было найти оркестрантов. Нужно поставить вопрос ребром, и наш государственный камерный оркестр нужно обязательно дополнить музыкантами, он должен стать полноценным симфоническим оркестром. Они каждый раз приглашают музыкантов то из Майкопа, то из Ростова-на-Дону, то из Сочи, это очень большие расходы, ну, так лучше же выделить из бюджета эти же деньги, пригласить хороших музыкантов, дать им жилье, взять их на зарплату и делать полноценные концерты. Это будет великое счастье!

– Алиса, есть ли будущее у оперы в Абхазии?

– Ну, сейчас вопрос стоит вообще, есть ли будущее у нас у всех. Москва не сразу строилась, вот видите, мы стали конкурсы проводить, появился специальный приз – участие в проектах филармонии, мы будем приглашать наших лауреатов, потихонечку дело может дойти и до оперного театра. Но это не самоцель. Вообще, классическая музыка должна звучать в Абхазии. Вот сегодня, к сожалению, было не очень много людей, меня это расстроило, потому что, если посчитать в соотношении, то на сцене было больше людей, чем в зале. Я не могу понять, что происходит, почему наша публика потеряла интерес к опере? Или плохая реклама, или люди сейчас находятся в таком состоянии, что их ничего не радует. Но люди должны понять, что музыка – это спасение наше, как храм, как бог. Я спасаюсь только этим!»

Главным концертмейстером абхазского конкурса вокалистов и членом жюри был концертмейстер театра «Геликон-опера», пианист Сергей Чечетко, он рассказал о том, как проходил конкурс, и поделился своими впечатлениями: